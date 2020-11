Labdarībai saziedo rekordlielu summu

Šomēnes labdarības organizācija “Ziedot.lv” kopā ar platformu “Mobilly” otro reizi īstenoja ziedošanas akciju #WhiteFriday, kuras mērķis bija veicināt vairāk nekā 70 dažādu labdarības un nevalstisko organizāciju ikdienas darba atbalstu un akcentēt regulāra ziedojuma nozīmi.

Vislatvijas labdarības akcija kalpoja kā simboliska atbilde Black Friday iepirkšanās drudzim, un tās ietvaros ar līdzcilvēku atbalstu “Mobilly” un “Ziedot.lv” platformās nedēļas laikā saziedota rekordliela summa - 35,5 tūkstoši eiro.

Pirmā #WhiteFriday akcija tika aizvadīta šī gada februāra sākumā, un organizatoru mērķis ir padarīt akciju par regulāru tradīciju, lai ik reizi sasniegtu aizvien plašāku sabiedrības daļu, īstenojot vēl lielākus mērķus un padarot ziedošanu par regulāru ikdienas paradumu. Akcijas ietvaros Ziedot.lv platformā šoreiz ziedoti 28 133 eiro, bet Mobilly platformā - 7366 eiro. Cilvēki sniedza savu atbalstu organizācijām, arī izmantojot citas ziedošanas iespējas, tādēļ kopējais ziedojumu apmērs ir vēl apjomīgāks.

“Ļoti novērtējam katra ziedotāja atsaucību un vēlmi palīdzēt līdzcilvēkiem, jo mūsu atbalstu grūtībās nonākušie lūdz visa gada garumā nevis tikai Ziemassvētkos. Mēs varam būt tik stipra sabiedrība, cik stiprs esam katrs atsevišķi, un, par spīti visiem šī brīža izaicinājumiem, Latvijas sabiedrība ir ļoti atsaucīga un ar patiesi plašu sirdi,” komentē organizācijas “Ziedot.lv” vadītāja Rūta Dimanta.

Dažas no organizācijām, kas ar ziedojumu palīdzību saņēmušas tām nepieciešamo atbalstu, ir Bērnu Slimnīcas fonds, kuram ziedotā summa palīdzēs nosegt 37 regulāras ABA terapijas nodarbības bērniem ar autiskā spektra traucējumiem vairāk nekā četru mēnešu garumā. Centram “MARTA” ziedotā summa tiks pielietota astoņu psihologa konsultāciju nodrošināšanai sievietēm, kas cietušas no vardarbības; brīvprātīgo kustībai #Vieglipalīdzēt ziedotie līdzekļi tiks likti lietā, lai sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru izstrādātu un jau tuvākajā laikā uzsāktu attālināto kursu latviešu valodā 20 patvēruma meklētājiem no Baltkrievijas labākai integrācijai darba tirgū, turpretī ziedojums kustībai “Dzīvesbiedri” tiks novirzīts Dzīvesbiedru likuma skaidrošanai, lai panāktu tiesisku atbalstu dažām ģimenēm.