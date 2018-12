Labdarības maratona DOD PIECI! dīdžejiem pievienosies Marta Grigale

Šogad gaidāmas izmaiņas labdarības maratona DOD PIECI! dīdžeju sastāvā. DOD PIECI! veterāniem Tomam Grēviņam un Magnusam Eriņam īpašajā Stikla studijā no 17. līdz 23. decembrim pievienosies pieci.lv ētera personība un dziedātāja Marta Grigale. Līdz šim maratona vadība bijusi puišu rokās un Marta ir pirmā sieviete, kura 24/7 režīmā pavadīs nedēļu stikla studijā.

„Domāju, ka mana dalība labdarības maratona DOD PIECI! šī gada tēmā ienesīs veselīgu līdzsvaru, jo kvalitatīvi pavadīt laiku kopā ar bērnu ir vienlīdz gan mammas, gan tēta uzdevums. Atrast līdzsvaru starp darbu un ģimeni nav viegli, mēs gribam būt labākās visur – profesionālajā jomā, labākas sievas un arī labākas mammas. To savienot nav tik viegli, kā tas izskatās laimīgajās Instagram bildēs. Esmu pārliecināta, ka ar ziedojumu palīdzību organizētās mācības jaunajiem vecākiem ir ļoti vajadzīgas - tas palīdzēs salikt prioritātes un attīstīs prasmes kvalitatīvai kopā būšanai ar bērnu. Lai gatavība būt par vecāku ir līdz ar bērna ienākšanu ģimenē, nepaļaujoties uz atrasts internetā padomiem vien tad, kad rodas problēmas,” stāsta pieci.lv dienas programmas vadītāja Marta Grigale.

Savukārt Magnuss Eriņš, kurš labdarības maratona Stikla studijā darbosies jau piekto gadu pēc kārtas, uzsver Martas lomu tēmas līdzsvarošanā: “Bez tā, ka Marta ir forša kolēģe un ienesīs jaunas vēsmas maratona skanējumā, mēs labi saprotam, ka runāt par ģimeni tikai no vīriešu perspektīvas nav pareizi. Sadzīviski dzīve Stikla studijā ir izaicinoša – DJ uzturs tiek būtiski mainīts, pārtiekot tikai no smūtijiem, mēs dzīvojam šaurībā cieši līdzās viens otram, diendienā ir ļoti intensīvs emocionālais fons no pieredzes stāstiem un cilvēku gatavības dalīties. Bet mēs visi trīs esam tam gatavi un uztveram to kā ne ar ko neaizstājamu saliedēšanās pasākumu”.

Labdarības maratonu DOD PIECI! sabiedriskie mediji sadarbībā ar Ziedot.lv rīko kopš 2014. gada. Šogad maratona laikā tiks uzrunāti vecāki, aicinot pavadīt vairāk kvalitatīva laika ar bērniem, vienlaikus aicinot aizdomāties par to, kā audzinām bērnus, cik daudz laika un uzmanības viņiem veltām, lai vēlāk viņi veidotu savu dzīvi un mūsu sabiedrību daudz labāku.

"Amigo laimes indekss”, ko mērījis pētījumu centrs SKDS, atklāj - tas, cik laimīgs cilvēks jūtas bērnībā, tiešā veidā ietekmē viņa laimes izjūtu pieaugot. Gandrīz 9 no 10 cilvēkiem, kas bijuši laimīgi bērnībā, jūtas laimīgi arī pieaugušā vecumā.

Šogad labdarības maratonā iegūtie līdzekļi caur labdarības organizāciju Ziedot.lv tiks novirzīti jaunas, zinātnē balstītas mācību sistēmas izveidei un ieviešanai vecākiem, kuru ģimenē ienāks bērns. Tās stūrakmens ir drošas piesaistes veidošana bērnam – programma sniedzas tālāk par bērna barošanu un pareizu turēšanu, tā pievērsīsies arī vecāku savstarpējām attiecībām, empātijai, un tam, kā veidot tādas attiecības ar bērnu, kas ļauj apzināti virzīt un sekot viņa attīstībai un uzvedībai, nevis instinktīvi reaģēt uz notiekošo.

Mācību programmu veido atbalsta biedrība „Plecs” sadarbībā ar nozares profesionāļiem, tostarp psiholoģi un psihoterapeiti Andriju Likovu, “Centrs Dardedze” valdes locekli Lailu Balodi, Ģimenes psiholoģijas centra LĪNA” vadītāju Vitu Kalniņu, bērnu psihiatru Ņikitu Bezborodovu, PEP mammu un biedrības „Tēvi” vadītāju Elīnu Kļaviņu u.c.

Ik gadu labdarības maratons aktualizē kādu sabiedrībā nozīmīgu tēmu un atbalsta tās sabiedrības grupas, kurām tas ir patiesi nepieciešams. Ziedojumi līdz šim ir novirzīti vientuļiem senioriem, bērniem ar īpašam vajadzībām, vēža slimnieku sociālajai rehabilitācijai un atbalsta programmai ģimenēm, kuras vēlas audzināt bērnus no bērnu namiem. Labdarības maratona virsmērķis ir cilvēciskāka vide – katrs DOD PIECI! stāsts ir par to, kur mums kā sabiedrībai ar sevi vēl jāstrādā.

Jau ziņots, ka no 17. līdz 23. decembrim pieci.lv dīdžeji sešas diennaktis strādās DOD PIECI! Stikla studijā Doma laukumā, atskaņojot ziedotāju dziesmas un padziļināti runājot par aktualizēto šī gada tēmu.