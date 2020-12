Labdarības maratonā „Dod pieci!” saziedoti 402 065 eiro palīdzības sniegšanai cietušajiem no vardarbības ģimenē. Jau labdarības maratona laikā 73 personas vērsušās pēc palīdzības, un sākusies ziedojumu izmantošana akūtu situāciju risināšanai.

„Dod pieci!” sešu diennakšu laikā saņemti neskaitāmi zvani un vēstules, kurās cilvēki apliecina tēmas aktualitāti un stāsta par piedzīvoto vardarbību. „Dod pieci!” rīkotāji nosūtījuši atklātu vēstuli valsts augstākajām amatpersonām par vardarbības mazināšanu Latvijas ģimenēs, iekļaujot 14 priekšlikumus un aicinot līdz nākamā gada 1.februārim uz tiem rast atbildes.

Atgādinām, ka ziedot „Dod pieci!” vēl iespējams līdz 27. decembrim „Circle K” degvielas uzpildes stacijās un līdz 10. janvārim Ziedot.lv. Palīdzības pieteikumu ikviens var iesniegt mājaslapā dodpieci.lv. Par palīdzības saņemšanu ar cietušo sazināsies Ziedot.lv komanda. Labdarības maratona tiešraides video arhīvs ir pieejams YouTube „Dod pieci!”.

„Dod pieci!” rīkotāji – sabiedriskie mediji, Ziedot.lv un Re:Baltica - analizējot problēmu loku, atbildīgo iestāžu darbu un finansējumu, ir nosūtījuši augstākajām valsts amatpersonām 14 priekšlikumus, kas ietver palīdzības sniegšanu cietušajiem, darbu ar varmāku un institūciju darba uzlabošanu.

Darbā ar cietušajiem ieteikts veicināt “krīzes dzīvokļu” tīkla attīstību Latvijā un nodrošināt anonīmu patvērumu, ja cietušo skar augsts dzīvības riska apdraudējums. Izteikts arī priekšlikums atvieglot ziņošanu, likvidējot nepieciešamību upurim vairakkārt sniegt informāciju par notikušu vardarbību. „Dod pieci!” ierosinājis valstij un pašvaldībām izveidot vienotu un obligātu minimālo pakalpojumu grozu no vardarbības cietušajiem. Lai neradītu psihoemocionālas sekas, jebkuras vardarbības gadījumā nodrošināt bērnam tikai vienu interviju ar speciālistiem. Valsts iestādes ir aicinātas arī izstrādāt īpašu programmu senioru atbalstam, kas cieš no tuvinieku fiziskas, finansiālas vai emocionālas vardarbības.

Darbā ar varmāku izteikti priekšlikumi, kas skar obligātu probācijas uzraudzību, uzvedības korekcijas kursu, un sociālo rehabilitāciju, kā arī algoritma ieviešanu, lai spētu fiksēt un pierādīt emocionālo vardarbību un sodīt varmāku. Ierosināts arī nepieļaut mediāciju, pirms vardarbības veicējs nav apmeklējis korekcijas kursus, un varmākas tikšanos ar bērniem, ja nevardarbīgais vecāks pieprasījis pagaidu aizsardzību gan sev, gan bērniem.

Par priekšlikumiem institūciju darba pilnveidošanā tiek gaidītas atbildes, kas skar policijas tiesību paplašināšanu attiecībā par lēmuma pieņemšanu nošķirt no varmākas bez cietušā iesnieguma un kvalitatīvu pagaidu aizsardzības nodrošināšanu, kā arī plašāku uzskaites veikšanu par vardarbības gadījumiem ģimenēs. Izstrādāt un ieviest vadlīnijas ārstiem darbam ar vardarbības upuriem - kā konstatēt, fiksēt, dokumentēt traumas, sarunāties ar upuri un ziņot atbildīgajām iestādēm. Nodrošināt vadlīniju ievērošanu.

„Dod pieci!” organizatori – Latvijas Radio valdes priekšsēdētāja Una Klapkalne un Latvijas Televīzijas Programmu daļas vadītāja Rita Ruduša - atzina, lai arī sabiedriskie mediji aicinājuši pārstāt pieņemt vardarbību kā normu un iedrošinājuši upurus sākt par to runāt sabiedrībā, cietušo atsaucība, drosme un liecību sniegšana „Dod pieci!” bijusi negaidīti liela. Labdarības maratona rezultāti vēsta par atvērtību nepieciešamajām pārmaiņām sabiedrībā. „Dod pieci!” organizatori izsaka pateicību visiem ziedotājiem un atbalstītājiem, kā arī cilvēkiem, kuri publiski dalījās savā pieredzē!

Šogad Čeku parādē, ziedojot vairāk kā EUR 1500, piedalījās SIA "TestDevLab" un kolektīvs (EUR 5000 ziedojums), SIA „SNORES” (EUR 5000), SIA „AMBERCRO”, kas ziedo jau ceturto gadu (EUR 5000), Zvērinātu advokātu birojs „TGS Baltic” (EUR 2021), SIA Metanoia (EUR 1500), SIA Stipro (EUR 1500).

„Dod pieci!” atbalstīja vairāk nekā 100 mūzikas kolektīvu. Noslēgumā izskanēja labdarības maratona himna „Es zinu, tu esi”, ko izpildīja Reinis Sējāns, Jānis Šipkēvics, Dons, Aminata, Ralfs Eilands, Jānis Aišpurs, Intars Busulis, Evija Vēbere, Renārs Kaupers, Māra Upmane – Holšteine, Patrisha.

„Dod pieci!” šodienas viesi – Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta, Latvijas Radio 1 raidījuma “Krustpunktā” un projekta “Apburtais loks. Vardarbība ģimenē” satura producente Evija Unāma, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liene Cipule, mājokļu attīstītāja „Bonava Latvija” Pārdošanas un mārketinga vadītājs Kaspars Ekša, Luminor bankas privātpersonu apkalpošanas vadītāja Kristīne Dērica, NORD DDB Rīga radošais direktors Vairis Strazds, režisore Kristīne Vītola, TVNET GRUPA galvenais redaktors Toms Ostrovskis, mūziķi Raimonds Tiguls, Jānis Aišpurs, grupa „Pērkons”, „Labvēlīgais Tips”.

Par labdarības maratonu “Dod pieci!”

Šogad labdarības maratons “Dod pieci!” notika jau septīto reizi īsi pirms Ziemassvētkiem - no 17. līdz 23. decembrim. To rīko Latvijas Radio sadarbībā ar Latvijas Televīziju un sabiedrisko mediju portālu lsm.lv. Pirmo reizi projekta satura partneris bija Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica, kas vardarbības tēmu padziļināti pēta kopš pagājušā gada.

Projektu atbalstījuši: mājokļu attīstītājs “Bonava”, Luminor banka, „Circle K Latvia” un reklāmas aģentūra “NORD DDB Riga”. Informatīvi atbalsta „TVNET GRUPA”, „Clear Channel”, „Visual Media”. Tāpat “Dod pieci!” organizēšanā atbalstu sniedz vairāki uzņēmumi – Valsts Radio un Televīzijas centrs, New Black, Paulig, Tava skaņa, Kompānija NA, PērkamKopā, ISKU, Alan Deko, Toi-toi, Mārupes logi, Printanova, Mega sargs, Spināts un sviests, Hestia Hotel Group viesnīca „Radi un draugi”, Centrālā laboratorija, Magnum NT, HOSE, Nemoloko, Brinks, Zelt, Snack Tales, Eglupiegade.lv, Pica Lulū, Woolig.

“Dod pieci!” ir daļa no starptautiska projekta „Serious Request”, kurā dažādās Eiropas valstīs radiodīdžeji nedēļu raida no īpašas stikla studijas, pievēršot uzmanību konkrētai sabiedriski nozīmīgai tēmai. Ikviens tiek aicināts ziedot līdzekļus apmaiņā pret mīļāko dziesmu radio ēterā. Latvijā šo tradīciju iedzīvināja Latvijas Radio 5 – Pieci.lv radošā komanda. Latvijas Radio 5 – Pieci.lv ir jauniešu satura multimediāla platforma, viens no ietekmīgākajiem zīmoliem jauniešu auditorijas vidū.