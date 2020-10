Labdarības maratons “Dod Pieci!” šogad veltīts vardarbības mazināšanai ģimenē

Sabiedrisko mediju labdarības maratons “Dod Pieci!” šogad pievērsīsies vardarbībai ģimenē – sarežģītam un daudzslāņainam tematam, runājot gan par emocionālo, fizisko, finansiālo un cita veida vardarbību ģimenes locekļu starpā, gan par sekām un rīcības scenārijiem, lai dotu iespēju sākt dzīvi no jauna. Maratona laikā saziedotie līdzekļi tiks novirzīti Ziedot.lv ātrās reaģēšanas jeb krīzes fondam, sniedzot finansiālu atbalstu galvenokārt sievietēm un bērniem, kas grib izrauties no apburtā loka – aiziet no vardarbīgām attiecībām –, bet nespēj to izdarīt atbalsta trūkuma dēļ.

Labdarības maratons “Dod Pieci!” notiks no 17. līdz 23. decembrim. To rīko Latvijas Radio sadarbībā ar Latvijas Televīziju un sabiedrisko mediju portālu lsm.lv. Pirmo reizi projekta satura partneris būs Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica, kas vardarbības tēmu padziļināti pēta kopš pagājušā gada. “Dod Pieci!” ir unikāls labdarības formāts – īsi pirms Ziemassvētkiem pilsētvidē, Doma laukumā, darbosies īpaša stikla studija, kurā Latvijas Radio 5 – Pieci.lv dīdžeji sešas diennaktis dalīsies ar cilvēku pieredzes stāstiem un ekspertu viedokļiem, un atskaņos ziedotāju izvēlētas dziesmas. “Dod Pieci!” jau septīto gadu mediju dienaskārtībā ceļ neērtas tēmas, iestājoties par cilvēciskāku vidi un pārmaiņām sabiedrībā.

“Šķiet, šogad, vairāk nekā jebkuru citu gadu, mēs mēģināsim ielauzties aiz slēgtām durvīm – cilvēku privātajās dzīvēs, par kurām kauna, pazemojuma, baiļu, izmisuma un daudzu citu emociju dēļ neviens negrib runāt. Mums kā sabiedriskajiem medijiem par to ir jārunā – ikkatrs, kurš sāks atpazīt emocionālo vardarbību sevī, ikkatrs, kurš, izdzirdot kaimiņu kliedzienus, nākamreiz nepaies vienaldzīgi garām, ikkatrs, kurš aiz saulesbrillēm noslēptos zilumus klusējot nepiesegs, var dot milzu grūdienu labākas un cilvēcīgākas sabiedrības virzienā,” stāsta Latvijas Radio 5 – Pieci.lv dīdžejs un labdarības kustības “Dod Pieci!” aizsācējs Toms Grēviņš.

Vardarbības dažādās sejas un statistika

Katra trešā sieviete Latvijā (32 %) ir atzinusi, ka savas dzīves laikā ir piedzīvojusi fizisku un / vai seksuālu vardarbību no sava partnera puses. Līdztekus Dānijai tas ir augstākais rādītājs Eiropas Savienībā . Situācijās, kad bijusi vardarbība pret bērnu, pusi uz pusi atbildību dala gan mātes, gan tēvi – bāriņtiesu statistika liecina, ka vecāku tiesības par šiem pārkāpumiem līdzīgā proporcijā atņemtas gan vieniem, gan otriem. Covid-19 ierobežojumu un spriedzes dēļ pavasarī par trešdaļu pieauga policijas izsaukumu skaits uz ģimenes konfliktiem – ja pērn vidēji dienā bija 21 izsaukums, tad šogad – jau 32. Šāda tendence vērojama visā pasaulē. Eksperti brīdina, ka emocionālā vardarbība var ļoti ātri pāraugt fiziskā un seksuālā vardarbībā, tostarp ar letālām sekām slepkavību un pašnāvību veidā.

Projekta partneris Re:Baltica šo situāciju pēta kopš 2019. gada: “Pievērsties vardarbībai ģimenē mēs nolēmām pēc tam, kad sapratām, cik daudz līdzīga ir mūsu paaudzes bērnībās: tēvi alkoholiķi, kas dzērumā kaujas, mātes, kas nešķiras, jo viņām šķiet, ka bērniem tā būs labāk, lai gan viņi, normālu ģimenes modeli neredzējuši, pēc tam ar grūtībām veido veselīgas attiecības savās ģimenēs - viss kā pa apli,” saka Re:Baltica vadītāja Sanita Jemberga. “Vienlaikus sāka nākt stāsti, kas parādīja, cik, no vienas puses, ir grūti aiziet: naudas nav, pašapziņa sadragāta, netiek ārā no upura lomas. Bet, no otras, arī valsts vardarbības upuru dzīvi un tā pierādīšanu nebija padarījusi pārāk vieglu."

“Nolēmām sākt rakstu sēriju ar praktiskām lietam: kā atpazīt vardarbību, kur meklēt palīdzību, kā saņemties. Savācām naudu grāmatas tulkošanai un izdošanai, kas tagad ir katrā bibliotēkā. Tālāk darbā jau varēja redzēt robus likumos vai to piemērošanā. Noteicām konkrētu mērķi. Lai pieņem anketu, kas policijai liek dalīties ar sociālajiem dienestiem ar informāciju par ģimenēm, kur bijuši izsaukumi vardarbības dēļ. Lai maina likumu, kas ļauj cietušajam prasīt nošķiršanu jebkurā tiesā. Šoreiz kopā ar sabiedriskajiem medijiem un Ziedot.lv gribam izveidot fondu, kas finansē pirmo soli uz izraušanos”.

Katri 5 eiro – tiešs atbalsts tiem, kas bēg no vardarbības

Labdarības organizācijas Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta skaidro, ka “Dod Pieci!” ziedojumi šogad tiks lietoti tiešai palīdzībai vardarbības upuriem: “Krīzes fonds būs akūtu un neatliekamu situāciju risināšanai, piemēram, īslaicīgai pajumte, medicīniskai palīdzībai un ekspertīžu apmaksai, ēdienam, transportam, mentoram, kas aiz rokas izved cauri procesam, jo bieži cietušie uz to vienkārši paši nav spējīgi. Vēlamies sniegt tādu palīdzību, kas vardarbības upuriem nepieciešama šeit un tagad, bet ko nenodrošina valsts vai pašvaldība, un uz ko nevar gaidīt ilgstoši”.

Arī nevalstiskās organizācijas, kas Latvijā strādā ar vardarbības upuriem un vardarbības situācijās iesaistītajiem, atzīst, ka visakūtāk palīdzība nepieciešama tieši vardarbības atklāšanas posmā, lai palīdzētu cilvēkiem izrauties un pēctecīgi nonāktu līdz nākamajam solim – rehabilitācijai, terapijai, juridiskām konsultācijām u.tml.

“Dod Pieci!” partneri būs ikviena biedrība, organizācija, sociālais dienests vai policija, kas strādā ar palīdzību vardarbības upuriem. Sazinoties ar Ziedot.lv, būs iespēja saņemt papildu resursus, lai palīdzētu. Kā ik gadu, arī šogad labdarības maratonā saziedotie līdzekļi 100 % apmērā tiks veltīti ziedojuma mērķim. Projekta realizēšanas un administrēšanas izmaksas no ziedotāju naudas netiek finansētas.

“Apburtais loks. Vardarbība ģimenē” saturs jau no oktobra

Latvijas Radio kanāli vardarbības ģimenē tematu sāks šķetināt jau no oktobra, daudzpusīgi pētot vardarbības dažādās formas un veidus, caur pieredzes stāstiem izgaismojot problēmas, veicinot sabiedrības attieksmes maiņu un mazinot vardarbības tolerēšanu, informējot par vardarbībā cietušu cilvēku atbalsta veidiem, iedrošinot upurus neklusēt, analizējot sadarbību starp iestādēm un organizācijām, tostarp no kapacitātes, problēmu, finansējuma u.c. aspektiem.

Savukārt Latvijas Televīzija sadarbībā ar Re:Baltica veidos jau trešo kopējo rakstu un sižetu sēriju, šoreiz pastiprināti pievēršoties tematam, kā panākt, lai varmākas mainītu savu uzvedību. Mērķis – panākt, lai ģimenes vardarbības konfliktos iesaistītajiem uzvedības korekcijas kursi būtu obligāti, nevis brīvprātīgi kā šobrīd.

Viss saturs tiks apkopots zem projekta nosaukuma “Apburais loks. Vardarbība ģimenē”. Savukārt sociālajos tīklos projekta ietvaros tapušo saturu varēs meklēt pēc tēmtura #palīdziizrauties

Par labdarības maratonu “Dod Pieci!”

Ik gadu labdarības maratons aktualizē kādu sabiedrībā nozīmīgu tēmu un atbalsta tās sabiedrības grupas, kurām tas ir patiesi nepieciešams. Ziedojumi līdz šim ir novirzīti vientuļiem senioriem, bērniem ar īpašam vajadzībām, vēža slimnieku sociālajai rehabilitācijai, atbalsta programmai ģimenēm, kuras vēlas audzināt bērnus no bērnu namiem, jauno vecāku mācību programmas izveidei un veselīgas piesaistes veidošanai, kā arī neārstējami slimu cilvēku aprūpei un speciālās pārtikas iegādei.

Labdarības maratona virsmērķis ir cilvēciskāka vide – katrs “Dod Pieci!” stāsts ir par to, kur mums kā sabiedrībai ar sevi vēl jāstrādā.

Labdarības maratons “Dod Pieci!” ir daļa no starptautiska projekta Serious Request, kurā dažādās Eiropas valstīs radiodīdžeji nedēļu raida no īpašas stikla studijas, pievēršot uzmanību konkrētai labdarības maratona izraudzītai grupai vai sabiedriski nozīmīgai tēmai. Ikviens tiek aicināts ziedot līdzekļus apmaiņā pret mīļāko dziesmu radio ēterā. Latvijā šo tradīciju iedzīvināja Latvijas Radio 5 – Pieci.lv radošā komanda. Pieci.lv ir Latvijas Radio jauniešu satura multimediāla platforma, viens no ietekmīgākajiem zīmoliem jauniešu auditorijas vidū.