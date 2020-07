Lai kukaiņi neizbojā atpūtu

Atvaļinājumu laiks rit pilnā sparā, un šogad to daudzi izbauda, apmeklējot vietējos dabas objektus un apskates vietas, dodoties pārgājienos un visādi citādi baudot dabu. Tomēr jāpatur prātā, ka kukaiņiem šis ir aktivitātes laiks un to kodiens var nepatīkami ietekmēt atpūtas plānus. Kā pasargāt sevi no ērču, odu, dunduru un citu kukaiņu kodumiem, pareizi izvēloties repelentus? Konsultē klīniskā farmaceite Ļubova Blaževiča.

Repelenti ir vielas, kuras atbaida kukaiņus no tuvošanās vai saskaršanās ar apstrādāto virsmu, skaidro Ļ.Blaževiča. Visbiežāk tie ir pieejami spreju, aproču un zīmuļu formā, taču ir arī kukaiņu atbaidoši geli, krēmi, losjoni, plāksteri un mitrās salvetes.

Sitnētiskie un dabīgie repelenti

Sastāva ziņa repelentus iedala sintētiskajos un dabīgajos. Sintētiskie repelenti parasti satur tādas vielas kā DEET, IR-3535, pikaridīnu vai permetrīnu. Ar sintētiska sastāva repelentiem jābūt uzmanīgākiem! Pievērsiet uzmanību to sastāvam un, balstoties uz to, izdariet izvēli, kurš līdzeklis jums būs piemērotāks. Piemēram, DEET viela iedarbojas uz kukaiņu ožas receptoriem un dezorientē tos. Parasti repelentu produktos DEET koncentrācija ir 10-35%, kas nodrošina 3-6 stundu aizsardzību, bet bērniem domātos līdzekļos tā koncentrācija ir līdz 10%. Tas var kairināt ādu, tādēļ to iesaka nelietot zem apģērba, bet tikai uz atklātām ādas vietām un nomazgāt, tikko aizsarglīdzeklis vairs nav nepieciešams.

Savukārt repelentos izmantotajai IR-3535 vielai piemīt ilgāka darbība nekā DEET, un tā ir drošāka bērniem, grūtniecēm un barojošām māmiņām.

Sintētiskajos repelentos mēdz izmantot arī pikaridīnu. Tas ir bez smakas un nekairina ādu, bet tā efektivitāte ir pielīdzināma DEET 10% koncentrācijai.

Īpaši uzmanīgiem jābūt arī ar permetrīnu saturošajiem repelentiem. Tos drīkst izmantot tikai uz drēbēm un virsmām (teltis, moskītu tīkli), bet nedrīkst lietot uz ādas! Tā darbība saglabājas līdz pat divām nedēļām arī pēc apģērba mazgāšanas.

Savukārt no dabīgās izcelsmes vielām repelentos izmanto augu eļļas, piemēram, citroneikalipta eļļu (Eucalyptus citriodora), ko droši var izmantot no 3 gadu vecuma. Tāpat izmanto arī citronellas eļļu, kā arī piparmētras, bazilika, ķiploka, ģerānijas, lavandas, tējas koka, kliņģerīšu un sojas eļļu. Šīs dabīgās izcelsmes vielas saturošie aerosoli nodrošina 6-9 stundu aizsardzību, bet aproce atbaida kukaiņus līdz pat vienam mēnesim. Biežāk šādi produkti sastopami aptieku sortimentā.

Farmaceite aicina vienmēr izlasīt repelentu sastāvu un izdarīt apzinātu izvēli par labu vienam vai otram produktam vai konsultēties ar speciālistu par piemērotākā līdzekļa izvēli.

Lietojiet pareizi!

Tā kā repelenti satur aktīvas vielas ar spēcīgu iedarbību, ir svarīgi tos lietot pareizi un ievērot piesardzību to lietošanas laikā, tāpēc farmaceite iesaka paturēt prātā šos priekšnoteikumus:

DEET vai IR-3535 saturošus repelentus var lietot tikai uz atklātiem ādas apgabaliem, bet nedrīkst lietot zem apģērba.

Aerosola uzklāšanai uz sejas sākumā tas ir jāpūš uz rokām un tad jāuzklāj uz sejas, neskarot acu un mutes zonu.

Repelenti sāk darbību uzreiz pēc to uzklāšanas, tāpēc tie jāizmanto tikai tad, kad jau esat dabā. Uzpūšot aerosolus slēgtā telpā (mājās, mašīnā vai bērnu ratiņos), tie tiks ieelpoti, kas var kairināt elpceļus un izsaukt alerģijas vai citas veselības problēmas.

Repelents nedrīkst saskarties ar bojātu, kairinātu ādu.

Repelentu aerosolus nedrīkst pūst tuvu ēdienam.

Pēc repelentu uzklāšanas jānomazgā rokas ar ziepēm un ūdeni.

Atgriežoties iekštelpās, repelenti jānomazgā ar ziepēm un ūdeni.

Drošības nolūkos jebkāda sastāva repelentus nav ieteicams lietot bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem. Dabīgas vielas saturošus līdzekļus ir pieļaujams lietot no 6 mēnešu vecuma vietās, kur ir augsts smagu vektora pārnēsātu slimību risks.

Neaizmirstiet par mājas mīluļiem!

Dodoties pie dabas, neaizmirstiet par līdzi paņemtajiem mājas mīluļiem. Atcerieties – mājas mīluļiem nedrīkst lietot cilvēkiem domātus repelentus!

Visdrošāk ir izvēlēties tieši konkrētai sugai domātus preparātus. Ir līdzekļi ar dabīgām sastāvdaļām – citronellas, eikalipta, verbenas, lavandas, priedes, rozmarīna, bazilika, piparmētras, fenheļa, nīma sēklu eļļu. Ir arī repelenti ar sintētisku sastāvu, bet ar pierādītu nekaitīgumu dzīvniekiem. Aptieku sortimentā ir dzīvnieku kaklasiksnas pret kukaiņiem, šķidrumi, arī ultraskaņas ierīces-repelenti. Konsultējieties ar speciālistu, lai izvēlētos jūsu mājas mīlulim vispiemērotāko un drošāko risinājumu.