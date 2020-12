Lai mirdz rotājumi, nevis dzirksteles: padomi elektrodrošiem svētkiem mājās

Ziemassvētki un gadu mija jau tepat aiz stūra – no skapja dzīlēm tiek izvilktas gaismiņu virtenes, sasildīties palīdz elektriskie sildītāji un cepeškrāsnis gatavas garda mielasta pagatavošanai. Šogad mājas ir kļuvušas ne tikai par vietu, kur atpūšamies un svinam svētkus, bet arī par darba kabinetu un skolas solu. Lai ikdienā viss ritētu pēc plāna, mums nepieciešama elektrība – un arī zināšanas, kā ar to pareizi rīkoties.

Diemžēl šogad Latvijā elektrotraumas savos īpašumos guvuši jau vairāk nekā 70 cilvēki, to skaitā 10 gadījumi beigušies letāli. Lai svētki nepārvērstos traģēdijā, AS "Sadales tīkls" speciālisti dalās ar padomiem elektrodrošiem svētkiem mājās.

1. Nedarbini visas elektroierīces vienlaicīgi

Vairāk pavadot laiku mājās, intensīvāk lietojam dažādās elektroierīces, talkā nāk arī sezonālās ierīces – elektriskie sildītāji, dekoratīvie gaismas elementi. Ja mājoklī ir pietiekoša pieslēguma jauda un tehniski atbilstoši iekšējie elektrotīkli, bažām nav pamata, taču realitātē daudzi iekšējie elektrotīkli nebūt nav piemēroti šādai milzu slodzei. Īpaši tas attiecas uz padomju laikā celtajām ēkām, kas pēc vēsturiskajiem standartiem paredzēja tikai vienu rozeti uz 12 m2 dzīvojamās platības. Mūsdienās elektrotīklam, kas pēc būtības bija domāts tikai vienam radio un vienam ledusskapim, vienlaikus pieslēdzot vairākas jaudīgas ierīces, pārslodze rodas viens un divi! Ja mājās regulāri nostrādā elektrības drošības slēdži (tautā dēvēti par korķiem), atslēdzot elektropadevi, ir laiks samazināt vienlaikus lietoto elektroierīču skaitu, kā arī ieteicams par šo problēmu konsultēties ar uzticamu elektriķi!

2. Nebloķē elektrības drošības slēdžus

Ja elektrības drošības slēdži regulāri nostrādā un pārbauda tavu pacietību, nemaz nepieļauj domu, ka tos varētu apzināti nobloķēt, lai tie "turas vietā". Tā vietā nevilcinies un zvani uzticamam, zinošam elektriķim! Ja drošības slēdži nenostrādā (tie ir bojāti, novecojuši vai apzināti bloķēti), bet pārslodze elektrotīklā radusies, līdz nelaimei ir viens solis – pagarinātājs vai citas ierīces var sakarst, var rasties īssavienojums, radot elektrotraumas un ugunsgrēka risku.

3. Netaupi ierīci, kas "sit pa pirkstiem"

Esam taupīga tauta – kurš gan vecmāmiņas mājās nav uzgājis kādu elektroiekārtu, kuras vads pārtīts ar izolācijas lenti! AS "Sadales tīkls" speciālisti atgādina – ikviena bojāta elektroierīce rada nopietnu elektrotraumu risku tās lietotājam. Strāva ķermenī ceļo dažādi, atkarībā no saskares punktiem, taču, šķērsojot krūškurvi, cietušo nereti glābt nav iespējams. Ļoti svarīgi pirms lietošanas pārbaudīt sezonālās elektroierīces – vasarā tie ir zāles pļāvēji, savukārt ziemā gaismekļu virtenes un elektriskie sildītāji. Šovasar dzīvība diemžēl aprāvās kādam 80 gadus vecam kungam, kurš uzkāpa uz bojāta zāles pļāvēja vada, savukārt Salaspilī nopietnu elektrotraumu guva gadu vecs bērns, pieskaroties bojātai stāvlampai. Neriskē – ja tējkanna sprakšķ un dzirksteļo, nekavējoties pārtrauc to lietot un to pašu piekodini arī ģimenes locekļiem!

4. Pārliecinies par elektroinstalācijas stāvokli

Cik sen pēdējoreiz pārbaudīji sava iekšējā elektrotīkla stāvokli? Atbilstoši Ugunsdrošības noteikumiem katram nekustamā īpašuma īpašniekam vismaz reizi 10 gados jāpārbauda gan elektroinstalācija, gan arī zemējuma un zibensaizsardzības ierīces. Tas pats attiecas uz daudzdzīvokļu namiem – par to jārūpējas ēkas apsaimniekotājam. Ikdienā nebūt neaizdomājamies par neredzamo pasauli zem apmetuma, kur slēpjas mājokļa elektroinstalācija – kamēr sienas stūris nav kļuvis melns un degošu tapešu lietus nekrīt uz zemes, šķiet, ka ar elektrību viss kārtībā. Tomēr, ja regulāri sāk atslēgties elektrības drošības slēdži – pat tādos brīžos, kad pārslodzes noteikti nav - uztver to kā pirmo signālu par bojājumu mājokļa iekšējā elektrotīklā. Steidz zvanīt sertificētam elektriķim un aicini viņu veikt iekšējā elektrotīkla pārbaudi! Uzticamu speciālistu sarakstu atradīsi Latvijas Elektriķu brālības mājas lapā.

5. Pārrunā elektrodrošības jautājumus ar bērniem

Lai gatavošanās svētkiem ģimenē ritētu bez elektrotraumām, vecāku uzdevums ir mācīt bērniem drošu rīcību elektrības tuvumā. Dažkārt jaunākā paaudze ir pat zinošāka par saviem vecākiem, taču reizēm pie traģēdijas noved neuzmanība vai pārgalvība, piemēram, elektrotīklam pieslēgta viedtālruņa lietošana vannā vai rāpšanās uz transformatoru apakšstacijām. Vasarā Latviju pāršalca baiss gadījums, kad pusaudzis, rāpjoties pāri žogam un pieskaroties privātīpašuma elektroietaisei, gāja bojā. Pārliecinies par savu un atvašu elektropratību! Zināšanas par elektrodrošību jaunieši var papildināt mājas lapā!