Marts vienmēr smaržojis īpašāk, jo šis ir pirmais pavasara mēnesis. Lai arī astronomiskais pavasaris iestāsies tikai 20. martā līdz ar saullēktu, gribas būt daudz biežāk dabā un ēst veselīgāk. Lai neiestā-tos pavasara nogurums, pēc ziemas ir svarīgi atjaunot enerģijas rezerves un pabarot sevi ar vitamī-niem. Kāpēc gan lai to neizdarītu ar pašu audzētiem zaļumiem? Dārza darbiem vēl ir krietni par agru, taču ir īstais laiks radīt vitamīnu pilnu dabas stūrīti pat vismazākajā mājoklī.

Kopš bērnības atceros, ka dzīvoklī katru pavasari palodzes bija pilnas dēstu, visas iespējamās virsmas, pat radiatori bija noklāti podiņiem un kastītēm. Mums ar māsu kā bērniem tās bija zināmas neērtības, jo vairs nebija brīvas vietas, kur uzlikt rotaļlietas. Šo bērnības atmiņu dēļ esmu nonākusi pie vairākām atziņām – cilvēkiem patīk pārspīlēt un iesēt vairāk, nekā patiesībā uzturā spēj izlietot; miniatūru dārziņu dzīvoklī vai uz balkona var izveidot arī skaisti, kas kalpo ne vien kā vitamīnu krātuve, bet arī papildina interjeru. Aplūkosim gan dažādus risinājumus, kā izveidot dabas stūrīti pilsētas dzīvoklī, gan to, ko podiņos, burkās un kastītēs labāk audzēt, gan arī noskaidrosim, kāpēc latviešiem tik ļoti patīk būt “zaļajiem pirkstiņiem”. Esiet gatavi atvērt durvis pavasarim! Vien piebildīšu, ja nebūt neesiet lieli dārznieki, sēklu vietā var izmantot stādus, tas aiztaupīs arī laiku. Tomēr man labāk patīk vērot procesus, kā dīgst iesētās sēkliņas un kas no tā visa sanāks. Gluži kā piedzīvot mazu brīnumu.

Reiz izmantotām skārda bundžām piešķir citu nozīmi





Tradicionāli garšaugus iekštelpās audzē podiņos vai stādiem paredzētās plastmasas kastītēs. Tās visbiežāk ir nepievilcīgi brūnā krāsā un nereti arī gada laikā kaut kur nemanot pazūd pagrabos, garāžās vai dārza mājiņās. Nākamajā pavasarī atkal nākas iegādāties jaunas. Ne viens vien ikdienā uzturā lieto produktus (pupiņas, zaļos zirnīšus, tomātus, ananasus), kas nopērkami dažāda tilpuma skārda bundžās. Pēc lietošanas nemetiet tās laukā, jo noderēs, kur šopavasar audzēt garšaugus. Protams, tos visus var iegādāties veikalā, taču katra saimniece izjutīs daudz lielāku gandarījumu, ja svaigas garšvielas būs rokas stiepiena attālumā, piedevām pašas izaudzētas.

Iesaku izmantot dažāda izmēra skārda bundžas, man patīk to oriģinālā metāliskā krāsa, bet tikpat labi bundžas var nokrāsot, kādos toņos vien vēlas. Ja ne nokrāsot, tad papildināt ar auduma lentēm, ko izmantojam dāvanu saiņošanai, kā arī meitenēm, tautiskajās dejās pinot bizes. Lai gan katra kārtīga saimniece atpazīst garšaugus, moderni un vizuāli pievilcīgi ir tiem pievienot klāt zīmīti ar nosaukumu. Zīmītēm var būt arī izglītojoša loma bērniem un vīram. Jāpiebilst, ka no skārda bundžām var veidot visdažādākās kombinācijas, novietojot šādi, kā attēlā redzams, vai, piemēram, rindā.



Ja trūkst brīvu virsmu, var izmantot sienu





Lai cik kompakta būtu virtuve, tajā vienmēr atradīsies kāda brīvāka siena, ko var lieliski izmantot pavasara vitamīnu audzēšanai. Aizvien biežāk gan draudzeņu virtuvēs, gan mājokļu katalogos pamanu, ka pie sienām ir dažāda garuma stangas un pakaramie, kas nav paredzēti aizkariem, bet gan virtuves piederumiem – kausiem, karotēm, lāpstiņām, pat pannām un katliņiem.

Šādas metāla stangas patiesībā ir stilīgs un praktisks papildinājums esošajā interjerā, vienlaikus radot pavasarīgu sajūtu – mazdārziņš pie sienas. Tā radīšanai var izmantot vienu garāku stangu vai arī vairākas īsākas vietas taupīšanas nolūkos. Vēl nepieciešami āķi, to daudzums atkarīgs no tā, kur un cik daudz stādīsiet zaļumus. Joprojām ir aktuāli dažādu krāsu un izmēru metāla spainīši, kā arī kastītes, kas pieejamas daudzviet, ne tikai specializētajos dārzkopības veikalos. Ja apnicis audzēt garšaugus, šo izveidoto mini dārziņu var izmantot telpaugiem.



Iesaistiet mīļoto radošā procesā, prieks divkāršosies





Jāatzīst, ka uz palodzēm esošie puķu un stādu podi neļauj gaismai iekļūt telpā. Piemēram, lai pārliecinātos, cik ļoti, tīrot logu vai palodzi, noņemiet visas orhidejas (zinu, cik daudziem tās patīk un nereti uz mazas palodzes ir pat desmit šo puķu podu) un novietojiet tās tālāk. Būsiet pārsteigti, ka telpa ir divas reizes gaišāka kā bija. Līdzīgi ir ar stādu podiņiem. Lai augtu, nepieciešama gaisma, tāpēc piedāvāju iedvesmai risinājumu – piekaramo plauktu. Šobrīd tie ir diezgan aktuāli, tāpēc brīvi pieejami veikalos un pasūtīšanai internetā. Taču nemaz nav tik sarežģīti to izgatavot mājas apstākļos, palūdzot iesaistīties mīļotajam draugam, vīram vai dēlam. Nepieciešams vien dēlis, virve un āķi, kuros iekārt plauktu. Ja nav galdnieka iemaņu, plaukta pamatnē (dēlī) var arī neveidot māla podam nepieciešamos caurumus. Te var variēt gan ar koku, gan krāsām un faktūrām, gan izmēriem. Ja ar laiku plaukts apnīk, to var viegli noņemt vai arī pārvietot citur. Piemērots iekštelpās un uz balkona vai lodžijas.



Drēbju pakaramā organizatora neparastais pielietojums





Redzēti visdažādākie radošie risinājumi, iekārtojot zaļumu stūrīšus un sienas mājoklī. Tradicionālie podi stādiem tiek aizvietoti ar sulu iepakojumiem un PET pudelēm. Bet vai esat aizdomājušies, ka par plauktu var kalpot arī drēbju pakaramā organizators no poliestera auduma? To viegli pakarināt uz visa veida durvīm, skapjos. Visbiežāk materiāls ir elpojošs, viegli kopjams un mazgājams. Tā kā šāda tipa plaukti paredzēti apaviem, šallēm, jostām, zeķēm un citiem sīkumiem, tiem ir daudz kabatiņu. Nereti pat 24 nodalījumi. Tas nozīmē vietu 24 podiņiem. Šis risinājums neaizņem daudz vietas, kas ir iepriecinoši mazu dzīvokļu īpašniekiem. Tikpat labi šāds risinājums noder privātmāju saimniekiem.

Pieci vitamīniem bagāti garšaugi, kas piemēroti audzēšanai telpās

BAZILIKS. Tulkojumā no grieķu valodas baziliks nozīmē karaliskais augs. Patīkamā aromāta un garšas īpašību dēļ to plaši iecienījuši pavāri. Lai tas augtu istabas apstākļos, nepieciešams novietot saulainā vietā, bazilikam patīk mitra augsne. To var audzēt visa gada garumā. Baziliks ir siltumu mīlošs augs, tāpēc to neiesaka laistīt ar aukstu ūdeni. Svaigas bazilika lapas pievieno salātiem un uzkodām. Lai radītu pikantu piegaršu, sausas un sasmalcinātas aromātiskā bazilika lapas var pievienot pākšaugiem, omletei, biezzupai, risoto.

TIMIĀNS. Tas ir izturīgs un mūžzaļš garšaugs. Tas paaugstina organisma spēju pretoties infekcijām, palīdz pret klepu un uzlabo asinsriti. Timiānu var izaudzēt gan no sēklām, gan stādiņiem. Tā kā tas labprāt aug star akmeņiem, podiņā var ielikt kādu akmentiņu. Timiānam patīk saulaina vieta. Kulinārijā timiānu galvenokārt izmanto trekniem un taukvielām bagātiem ēdieniem. Timiāna lapiņas izmanto arī zivju, dārzeņu ēdienu garšas bagātināšanai, salātos, makaronu sacepumos. Garšaugu izmanto arī tējas pagatavošanai.



PĒTERSĪLIS. Viens no visvairāk izmantotajiem garšaugiem kulinārijā. Pētersīlis aug mitrā un uzturvielām bagātā augsnē. Mīl saules gaismu un siltumu. Šos garšaugus galvenokārt izmanto gan svaigā, gan kaltētā veidā, taču arī, pareizi sasaldējot, pētersīlis nezaudē svarīgās uzturvielas. Kulinārijā pētersīļiem ir plašs pielietojums, to var izmantot kā atsevišķu uzkodu, kā arī pievienot salātiem, zivij, vistas gaļai, medījumiem, mērcei, zupai un vēl citiem ēdieniem.



ROZMARĪNS. Rozmarīnu vislabāk pavairot ar spraudeņiem, kas puķupodā iesakņojas aptuveni divu līdz trīs mēnešu laikā. Tam nepatiks mitra augsne, labāk to novietot sausā un saulainā vietā.

Spēcīgā aromāta dēļ rozmarīnu var pielietot ļoti plaši – gan kā garšvielu, gatavojot maltīti, gan ārstniecībā. Garšauga lapiņas ēdienam var pievienot svaigā, kaltētā un samaltā veidā. To visbiežāk izmanto gaļas ēdieniem, dārzeņu salātiem un sautējumiem. Jāņem vērā, ka spēcīgā aromāta dēļ to vajag pavisam nedaudz.



MAJORĀNS. Marta beigas ir īstais laiks, kad podiņos sēt majorāna sēklas. Nedrīkst aizmirst par pietiekamu siltumu un gaismu, šim garšaugam patīk mitra augsne, bet nevajag pārspīlēt. Izrādās, šo majorānu dēvē par seno laimes simbolu. Senie grieķi uzskatīja, ka majorāns rada drošsirdību un prieku, piedēvējot tam pat maģiskas īpašības. Taču mūsdienās to kā garšvielu izmanto gandrīz visos ēdienos, izņemot desertus. Arī tautas medicīnā tā pielietojums ir visai plašs. Palīdz iesnu un klepus, astmas un bezmiega gadījumā.