Latvijā autovadītāji par ziemas riepu iegādi rūpējas pēdējā brīdī

Lai arī no 1. decembra vieglajiem automobiļiem ir obligāti jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām, saskaņā ar interneta veikala “220.lv” datiem, autovadītāji Latvijā nesteidzas ar riepu savlaicīgu iegādi. Riepu pārdošanas apjomi oktobrī palielinājās par 20%, salīdzinot ar septembri, tomēr lielākā aktivitāte gaidāma tieši tuvāko nedēļu laikā. Arī eksperts, Latvijas Automoto biedrības prezidents Juris Zvirbulis norāda, ka autovadītājiem ir tendence riepu maiņu atlikt uz pēdējo brīdi, ja vien pirmais sniegs to nespiež izdarīt ātrāk.

Kādi ir pirmie signāli, ka riepas ir jāmaina?

J. Zvirbulis uzsver, ka riepas ir jāmaina, ja to protektora dziļums ir nepietiekams – vasarā 2 cm, bet ziemā 4 cm. Ja vasaras sākumā transportlīdzekļa tehniskajā pārbaudē konstatēts, ka protektors ir, piemēram, vidēji 2.1 cm liels, tad vasaras beigās tas noteikti būs zem 2 cm atzīmes, un līdzīgi ir arī ziemā. Tādēļ eksperts aicina riepas mainīt savlaicīgi, nevis nobraukt līdz pēdējam atļautajam rādītājam.

Riepas tiek pirktas, parādoties pirmajam sniegam

Šogad siltie laikapstākļi turpinās salīdzinoši ilgi, līdz ar to laiks, kurā ir iespējams izvērtēt un izvēlēties savam auto piemērotas ziemas riepas, pieaug. Informē “220.lv” izpilddirektors Raimondas Žilēnas: "Pirms katras ziemas sezonas iestāšanās gatavojamies klientu pieplūdumam, rēķinoties, ka iedzīvotāji Latvijā par riepu iegādi pamatā atceras pēdējā brīdī. Mūsu kā tirgotāja uzdevums ir nodrošināt plašu riepu un to piederumu klāstu, garantējot savlaicīgu piegādi. Nākamo divu nedēļu laikā plānojam palielināt riepu pārdošanas apjomu par 50% salīdzinājumā ar septembri un oktobri. Analizējot pirkto riepu kategoriju, visbiežāk tiek izvēlētas riepas no 30 līdz 50 eiro."

Kas būtu jāņem vērā, izvēloties vispiemērotākās riepas?

Braukšanas speciālisti kritiski vērtē patērētāju ieradumus un mudina negaidīt, kamēr iestājas oficiālā riepu maiņas sezona. Ieteicams rūpīgi izvērtēt Latvijas klimatu un vispirms domāt par drošību - ja kādu dienu spīd saule, nākamajā rītā jau var parādīties neparedzēts sals, tāpēc ir būtiski sekot līdzi temperatūras svārstībām, lai autovadītāji būtu gatavi arī t.s. “melnajam ledum”. Tādēļ jāņem vērā riepu īpašības un to piemērotība gaidāmajiem laikapstākļiem, bieži vien negaidot riepu oficiālo maiņas datumu.

J. Zvirbulis uzskata, ka labas riepas ir ieguldījums drošībā un veselībā, tādēļ to iegādē nevajadzētu taupīt. “Labāk ir pirkt jaunas budžeta klases riepas, nekā lietotas premium klases. Slaveno zīmolu riepas neapšaubāmi ir kvalitatīvas, tomēr arī tās ar laiku savu izturības un drošības pakāpi zaudē. Ja arī ar riepām ir maz braukts un tām ir pietiekams protektora dziļums, pēc aptuveni pieciem gadiem tā pakāpeniski zaudē savus drošības rādītājus, gumija zaudē elastību, sāk plaisāt, veidojas deformācijas un bojājumi, kas var izraisīt pat ceļu satiksmes negadījumu. Aiz riepas identifikācijas numura ovālā rāmītī atrodama četru ciparu kombinācija, kas saīsinātā formā norāda riepas ražošanas laiku. Pirmie divi cipari parāda ražošanas nedēļu, bet nākamie divi – pēdējos divus ražošanas gada ciparus, ” uzsver eksperts J. Zvirbulis.

Eksperts norāda, ka ziemā iespējams izvēlēties arī riepas ar radzēm, kas ir drošas uz ledus un sniega, bet zaudē savas priekšrocības uz asfalta. Tās vairāk varētu noderēt lauku apvidos, kur jābrauc arī pa grants vai meža ceļiem. Turklāt vairākās Eiropas valstīs tās ir aizliegtas, tādēļ ziemā, piemēram, uz Poliju ar šīm riepām braukt nav atļauts. Pirms radžoto riepu iegādes ieteicams izvērtēt braukšanas paradumus, maršrutus un tur iespējamos laikapstākļus.

Priekšroka tiek dota ziemas riepām

Saskaņā ar “220.lv” novērojumiem pircēji Latvijā priekšroku dod ziemas riepām, nevis universālajām riepām. Pagājušā gada rudenī universālās riepas veidoja 10% no kopējā “220.lv” riepu pārdošanas apjoma, un lielākā daļa no riepām, ko klienti iegādājās, bija ziemas. Šādu braucēju izvēli kā pareizu vērtē arī auto eksperts: „Latvijas apstākļos labāk ir izvēlēties sezonai atbilstošas vasaras vai ziemas riepas. Vissezonas riepas ir paredzētas braukšanai Eiropas dienvidu valstīs, tomēr mūsu platuma grādos, it īpaši ziemā, kad ir zema temperatūra, tās nav pietiekami drošas, it īpaši, ja uz ceļa seguma ir sniegs vai ledus.”

Internetveikala “220.lv” eksperti iesaka izvēlēties riepas, ņemot vērā dzīvesvietu un dzīvesveidu. Pilsētas iedzīvotājiem ieteicams pievērst uzmanību ziemas riepām ar cietāku mikstūru, kas ir piemērotas labi notīrītiem ceļiem. Tiem, kas bieži brauc pa mazāk tīrītiem ceļiem, ir vērts izvēlēties mīkstākas mikstūras riepas.