Latvijā rada spēli jauniešiem no visas pasaules

Augustā Rīgā norisinās 41. Starptautiskās Hanzas dienu aktivitātes, tostarp jaunatnes programmas “youthHansa” notikumi. Jaunatnes programmas ietvaros jaunieši diskutēs un pilnveidos zināšanas ne tikai par Hanzas savienības kultūrvēsturisko mantojumu, bet arī par mūsdienu pilsētu izaicinājumiem no jauniešu perspektīvas – klimata pārmaiņām, pilsētu un ūdens mijiedarbību, sabiedrības, tostarp jauniešu, iesaisti lēmumu pieņemšanā. Lai aktualizētu šos tematus, Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” izglītības iniciatīva “Ziedoņa klase” izveidojusi izglītojošu spēli, kuru jaunieši aicināti spēlēt jebkurā no 194 Hanzas savienības pilsētām no 16 valstīm.



Interaktīvā pilsētas spēle “Nāc un spēlē” (Come and play) radīta tā, lai to varētu spēlēt jebkurš jaunietis no jebkuras vietas pasaulē. Spēle veidota īpašā programmā, kas pielāgojas apkārt esošajai videi, skaita noietos metrus, parāda spēles jautājumus un liek uz tiem radoši atbildēt gan ar izvēles variantiem, gan fotografējot bildes un uzņemot īsus video. “Mūsdienu tehnoloģijas sniedz iespēju būt kopā ar jauniešiem no visas pasaules. Interaktīvā pilsētas spēle veidota par mūsdienu jauniešiem aktuālām tēmām – vidi, klimatu, kultūru, skarot arī Hanzas savienību un tās vēsturi,” pauž “Ziedoņa klases” vadītāja Elizabete Pavlovska. Spēle no 13. līdz 22. augustam bez maksas pieejama angļu valodā caur mājas lapu www.ziedonaklase.lv.

Mūsdienu Hanzas pilsētu savienībā ir septiņas Latvijas pilsētas – Cēsis, Koknese, Kuldīga, Limbaži, Straupe, Valmiera un Ventspils. Programmas “youthHansa” aicina aktivitātēs iesaistīties ne tikai jauniešus no Latvijas, bet arī no kaimiņvalstīm – Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Krievijas un citām valstīm. “Lai jaunieši visā pasaulē piedalītos šajā spēlē, nepieciešama vien mobilā viedierīce un spēlētprieks. Ceram, ka jaunieši šī gada “Hanzas dienu” programmā atradīs ne tikai sev tīkamos koncertus, bet arī jauniešu programmas aktivitātes – spēli, virtuālās ekskursija pa Hanzas pilsētām, diskusijas un citas iesaistošas aktivitātes,” turpina Elizabete Pavlovska.

Hanzas dienas šogad rīkotas kopā ar Rīgas pilsētas svētkiem, Rīgai svinot 820 gadu jubileju. Plašāka informācija par Hanzas dienu jauniešu programmu pieejama “youthHansa” Instagram profilā: https://www.instagram.com/youthhansa_riga un mājaslapās: https://rigahanza.lv/lv/dalibniekiem/youth-hansa-programma un [email protected].

Spēle “Nāc un spēlē” (Come and play) radīta Rīgas pilsētas pašvaldībai sadarbojoties ar “Ziedoņa klasi”. Visām “Ziedoņa klases” aktivitātēm iespējams sekot līdzi sociālo tīklu profilos https://www.facebook.com/Ziedonaklase un https://www.instagram.com/ziedonaklase/ un mājaslapā www.fondsviegli.lv.