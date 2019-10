Latvijas iedzīvotājiem stresu mazināt vislabāk palīdz pastaigas mežā

Pastaigas mežā ir vislabākais veids, kā ikdienā mazināt stresu, - tā liecina AS „Latvijas valsts meži” 2019. gada vasarā veiktā iedzīvotāju aptauja*. Lai gan aptaujas dati apliecina, ka iedzīvotāji no ikdienas steigas vislabprātāk mieru rod dabā, tomēr vairāk nekā puse aptaujāto atzīst, ka šādos brīžos telefonu atstāj ieslēgtu un nejūt nepieciešamību atpūsties no viedierīces.

Piektajai daļai aptaujāto jeb 20% respondentu stresu ikdienā vislabāk palīdz mazināt pastaigas mežā, taču šo respondentu vairākumu veido tieši vecāka gadagājuma cilvēki vecumā no 60 līdz 74 gadiem. Savukārt jauniešu vidū pastaiga mežā kā stresu mazinošs līdzeklis bija tikai ceturtā populārākā atbilde, pirmajās trīs vietās ierindojot seriālu un filmu skatīšanos, sportiskas aktivitātes, kā arī sarunas ar līdzcilvēkiem.



“Pozitīvi, ka vairākumam iedzīvotāju mežs kalpo kā vieta, kur ikdienā atvilkt elpu un atpūsties. Taču, redzot jaunākās paaudzes pārsvaru izvēlē par labu digitālajiem risinājumiem, saprotam, ka jauniešu auditoriju attiecībā uz mežu popularizēšanu nepieciešams uzrunāt intensīvāk,” rezultātus komentē AS „Latvijas valsts meži” pārstāvis Tomass Kotovičs. “Tieši tāpēc nupat uzsākta kustība “Ejam mežā”, kas atgādina, ka meži Latvijā ir pieejami ikvienam un jebkur – kā nekā tie veido vairāk nekā pusi mūsu valsts teritorijas, un tas ir jāizmanto. Neskaitāmi pētījumi, kā arī ārstu un sabiedrībā zināmu cilvēku pieredzes stāsti pārliecina, ka pavadītais laiks mežā ir daudzkārt vērtīgāks veselībai par citām aktivitātēm, jo īpaši pasīvajām.”

Aptaujas rezultātos iezīmējas arī reģionāla rakstura atšķirības attiecībā uz atpūtu pie dabas kā izvēli pēc saspringtas darba nedēļas. Kopumā piektā daļa jeb 21% aptaujāto šādu atpūtas veidu nedēļas nogalē izvēlas visbiežāk, taču tieši Rīgas un lielo pilsētu iedzīvotāji ir tie, kas šādu atpūtu iecienījuši visvairāk – teju puse (47%) iedzīvotāju. Turpretim viskūtrākie uz atpūtu mežā ir Kurzemes iedzīvotāji – vien 14% aptaujāto pēc saspringtas darba nedēļas izvēlas doties mežā, tā vietā labprātāk izvēloties skatīties televizoru. Visbiežāk relaksācijas nolūkos uz mežu dodas Vidzemes iedzīvotāji (38%), kas mežā atpūšas, kad vien ir tāda iespēja. Savukārt Pierīgā atrodas vislielākais īpatsvars to iedzīvotāju, kas uz mežu devušies pēdējās nedēļas laikā, – tā atbildējuši 46% respondentu.



AS „Latvijas valsts meži” savas 20 gadu jubilejas ietvaros īsteno kustību “Ejam mežā”, kas aicina katru Latvijas iedzīvotāju izmantot visiem pieejamo rekreācijas iespēju - mežu, lai rūpētos par savu garīgo un fizisko veselību. Ja esi iemūžinājis savu atpūtas mirkli mežā, sēņojot, ogojot vai vienkārši pastaigājoties, un ievietojis to sociālajos tīklos, aicinām ierakstam pievienot mirkļbirku #ejammežā, tādā veidā mudinot arī citus izbaudīt iespēju, ko sniedz Latvijas meži, – atpūsties sakoptā mežā, neko nemaksājot.





* Socioloģiskā aptauja veikta 2019. gada jūnijā sadarbībā ar pētījumu aģentūru „Norstat”, un tās ietvaros interneta vidē aptaujāti 1005 Latvijas iedzīvotāji no 18 līdz 74 gadu vecumam.