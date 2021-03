“Lielā Talka” pagarina skolēnu konkursu līdz decembrim

Ņemot vērā ārkārtējās situācijas apstākļus valstī, kad skolēniem nav iespējams apmeklēt skolu un klātienē satikties, “Lielā Talka” pagarina 5.-12. klašu skolēnu konkursu „Tīra vide – neatņemama mana un manu vienaudžu Latvijas sastāvdaļa” darbu iesniegšanu līdz šā gada 1. decembrim. Konkursa mērķis ir aktualizēt nepieciešamību rūpēties par vidi, lai saglabātu to tīru, skaistu nākamajām paaudzēm. Skolēnu konkursa radošāko darbu autori kļūs par „Lielā Talka 2022” vēstnešiem un viedokļa līderiem komunikācijas aktivitātēs.

„Realizējot konkursu, vēlamies, lai jauniešiem būtu iespēja brīvi dalīties ar savām idejām un kopā realizēt nepieciešamo uzdevumu. Pielāgojoties šī brīža situācijai, “Lielās Talkas” organizatoru komanda nolēmusi pagarināt konkursa norisi līdz decembrim, cerot, ka gada otrajā pusē apstākļi būs piemērotāki konkursa uzdevuma veikšanai. Pēdējo gadu laikā jaunieši ir izrādījuši lielisku iniciatīvu, runājot par vides problēmām un aktualizējot nepieciešamību mainīt savus ikdienas paradumus, zaļākas un sakoptākas pasaules veidošanā, tāpēc ar interesi gaidām radošās un iedvesmojošās idejas!” aicina “Lielās Talkas” vadītāja Vita Jaunzeme.

Konkursa ietvaros līdz pat 2021. gada 1. decembrim aicinām jauniešus individuāli vai komandās iesniegt 80 sekunžu (horizontāli filmētu) video klipu vai izveidot plakātu, kurā akcentē vides lomu un nepieciešamību saglabātu tīru Latviju nākamajām paaudzēm. Radošāko darbu autori kļūst par viedokļa līderiem un to darbi būs daļa no komunikācijas aktivitātēm “Lielās Talkas” mājaslapā un sociālajos tīklos. Savukārt konkursa laureāti tiks aicināti piedalīties „Lielā Talka 2022” ietalkošanas pasākumā Rīgā, kā arī saņems dāvanu karti no “Lielās Talkas” 200 eiro vērtībā. Iesniedzot video klipu vai plakātu nepieciešams minēt informāciju par autoriem: neliels apraksts un kontaktinformācija (e-pasta adrese un tālruņa numurs), kā arī skolas nosaukums.

Vita Jaunzeme: „Ikviena sabiedrības locekļa rīcība ietekmē to, cik tīru, zaļu un veselu pasauli mēs atstāsim nākamajām paaudzēm. Vairāk nekā desmit gadu garumā, realizējot vides sakopšanas un labiekārtošanas talkas, esam uz pusi samazinājuši atkritumu daudzumu Latvijā. Ticu, ka uzklausot jauniešu idejas, spēsim ne vien turpināt saglabāt Latviju tīru no atkritumiem, bet arī rast jaunus risinājumus, kā uzlabot savus ikdienas ieradumus, lai mūsu darbības kļūtu videi un mūsu veselībai draudzīgākas.”

Līdz 2021. gada 1. decembrim skolēnu radošais projekts jāiesūta uz e-pastu [email protected], klāt minot arī projekta autoru kontaktinformāciju. Savukārt līdz 10. decembrim žūrija izvēlēsies vienu radošāko autoru komandu katrā no reģioniem: Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas. Piecu labāko darbu autori kļūs par „Lielā Talka 2022” informatīvās kampaņas vēstnešiem. Konkursa laureāti tiks aicināti uz “Lielās Talkas” ietalkošanas pasākumu Rīgā.

Konkursa nolikums pieejams “Lielās talkas” mājaslapā www.talkas.lv sadaļā Sākums. Turpat pēc 10. decembra tiks publicēts arī reģionu radošāko komandu saraksts.