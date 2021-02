Lielā Talka saņem atzinību par pasaulē augstāko talkotāju aktivitāti 2020. gada Pasaules talkā

Lielās Talkas organizatori saņēmuši ziņu un balvu no Pasaules talku kustības “Let`s do it!” par to, ka 2020. gada Pasaules talkas ietvaros Latvija ir atzīta par valsti, kurā labiekārtošanas, sakopšanas un koku stādīšanas aktivitātēs piedalījies procentuāli vislielākais brīvprātīgo skaits pret kopējo iedzīvotāju skaitu (“The highest % of volunteers per capita at World Cleanup Day 2020”).

Pērnā gada 19. septembrī 158 valstīs visā pasaulē notika Pasaules talka jeb “World Cleanup Day” (WCD) – 24 stundu ilgs talkošanas maratons, kura ietvaros kustība Lielā Talka tradicionāli iesaistījās gan ar labiekārtošanas darbiem, gan ar jau ierasto “Laimes koku” stādīšanu un zaļā dzīvesveida popularizēšanu. 2020. gada rudens talkā Valdemārpilī arī tika atklāts pasaulē pirmais Laimes koku parks.

Latvijā ikgadējās pavasara talkas ar sakopšanas darbiem tiek organizētas jau 13 gadus, tāpēc rudenī, Pasaules talkas ietvaros, Latvijas iedzīvotāji un diasporas pārstāvji tiek aicināti iesaistīties gan ar labiekārtošanas darbiem, gan ar Laimes koku stādīšanu. Par spīti Covid-19 radītajiem ierobežojumiem, Latvijas iedzīvotāji arī pagājušajā gadā bija aktīvi talkotāji un pierādīja, ka mums ir svarīgi, kādu valsti atstāsim nākamajām paaudzēm. Mūsu iedzīvotāju centieni, pozitīvais noskaņojums un neatlaidība tagad ir novērtēti arī starptautiski.

Vita Jaunzeme, kustības Lielā Talka vadītāja, izsaka īpašu pateicību ikvienam talciniekam, kurš pagājušajā gadā piedalījās talkās: “Mēs esam vienīgā valsts pasaulē, kuras iedzīvotāji pagājušā gada pavasarī bija gatavi doties talkot, neskatoties ne uz ko. Tas ir milzīgs sasniegums un parāda, ka esam gatavi skatīties uz priekšu ar cerību un pozitīvismu. Par to, mēs, Lielās Talkas organizatori, jums esam pateicīgi par to, ka esat uzticīgi Lielajai Talkai jau tik ilgus gadus. Šī pasaules līmeņa atzinība ir pierādījums tam, ka ejam pareizajā virzienā, un tas ir mūsu visu kopīgais nopelns. Man ir liels gandarījums par to, ka par spīti sarežģītajai situācijai Latvijā un pasaulē, mēs joprojām spējam mobilizēties mūsu virsmērķa vārdā – padarīt Latviju par zaļāko valsti pasaulē. Šogad tiksimies 24. aprīlī un kopīgiem spēkiem darīsim Latviju tīru un zaļu – Katrs atsevišķi, bet visi kopā!”

Arī šogad, neskatoties uz pandēmijas izraisītiem apgrūtinājumiem, 24. aprīlī Latvijā norisināsies Lielā Talka. Līdzīgi kā 2020. gada pavasarī, talcinieki tiks aicināti ievērot visas noteiktās valstī piesardzības aktivitātes, būt apzinīgiem un iesaistīties talkošanā. Plašāka informācija par 2021. gada talkas norisi, ieteikumiem talciniekiem un iespējām iesaistīties sekos.