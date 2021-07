Liepziedu vākšanas laiks! Konsultē farmaceite

Gaisu jau ir piepildījis saldais liepziedu aromāts – tas nozīmē, ka liepas zied un ir īstais laiks liepziedu drogu ievākšanai. Kā pareizi ievākt liepziedus tējai un ko tie sniedz organismam? Kādos vēl veidos varam tos pielietot bez labi zināmās, gardās liepziedu tējas? Konsultē farmaceite Ilze Priedniece.

Pareiza ievākšana

Liepas parasti zied jūnijā, jūlijā un tagad ir pilnziedā, tādēļ ir īstais laiks liepziedu tējas vākšanai, stāsta I. Priedniece. Liepu ziedi satur polisaharīdus, ēterisko eļļu, miecvielas, flavonoīdus, saponīnus, karotīnu un C vitamīnu. Tos ievāc, kad tie ir tieši pilnziedā, saulainā un sausā laikā pēc rasas nožūšanas. Svarīgi ņemt vērā, ka ziedi jāievāc tīrās vietās, tos neievāc ceļmalās, pilsētā vai citādi piesārņotās vietās. Kad liepziedu droga ir savākta, tā uzreiz ir jāliek žāvēties, izklājot plānā kārtiņā uz papīra, un jāžāvē labi vēdināmās vietās. Izžāvētās ārstniecības augu drogas mājās glabā sausā un tumšā vietā, sargājot no mitruma. Uzglabāšanai izmanto papīra vai auduma maisiņus, var izmantot arī kārbas vai burkas no stikla.

Dziednieciskās īpašības

Liepziedi iedarbojas sviedrējoši, mazina temperatūru, kā arī tiem piemīt pretiekaisuma un diurētiska darbība, stāsta klīniskā farmaceite. Tie veicina atklepošanu un nomierina. Liepziedus izmanto saaukstēšanās, angīnas, augšējo elpceļu iekaisumu, bronhīta un klepus ārstēšanai. Tāpat tos pielieto kakla skalošanai un arī ādas iekaisumiem. Tie palīdz arī pret galvassāpēm un stiprina imunitāti. Liepziedus lieto arī kā nomierinošu, stresu mazinošu un miegu veicinošu līdzekli, arī pie gremošanas traucējumiem. Tie pazemina asinsspiedienu.

Taču jāņem vērā – liepziedu tēja var izraisīt miegainību, tāpēc pirms sēšanās pie stūres labāk to nedzert. Ilgstoši lietojot, var izsaukt sirdsdarbības traucējumus, tāpēc ar lietošanu nevajadzētu arī pārspīlēt.

Tējās arī kopā ar citiem augiem

Liepziedus plaši izmanto komplekso tēju sastāvā, saka farmaceite. To atradīsim klepus, saaukstēšanās un nomierinošo tēju sastāvā. Tos lieto gan pieaugušajiem, gan bērniem. Liepziedus var kombinēt ar kumelītēm, avenēm, piparmētrām, melisu, vīgriezi, raudeni un gaiļbiksīti.

Tējas pagatavošanai vienu tējkaroti liepziedu aplej ar glāzi verdoša ūdens un atstāji ievilkties 10-15 minūtes, tad nokāš.

Plašais pielietojums

Lai arī liepziedu plašāk zināmais pielietojums ir tējas pagatavošana, tos izmanto ne tikai tējām, uzsver I. Priedniece. Liepziedus atradīsim:

sīrupos kopā ar citiem ārstniecības augiem – nemiera mazināšanai un miega veicināšanai;

sīrupos, ko lieto klepus un saaukstēšanās gadījumā;

pulveros, kas satur ārstniecības augus, piemēram, kumelītes, avenes, plūškoku, Islandes ķērpi un C vitamīnu, – tos lieto karsto dzērienu pagatavošanai saaukstēšanās un klepus gadījumā;

kapsulās kopā ar vitamīniem, minerālvielām un ārstniecības augu ekstraktiem – imunitātes stiprināšanai un elpceļu veselībai;

sūkājamās tabletēs.

Liepziedu drogas noder arī nomierinošai vannai pēc garas darba dienas – var kombinēt ar citām drogām, piemēram, lavandas un kumelītes ziediem. Te klāt noderēs arī tase tējas ar liepziedu medu vēl labākam efektam.

Savukārt pirts slotiņām izmanto zaru slotiņas no liepas, kā arī pirts sākumā parasti iesaka sviedrējošas tējas, piemēram, liepziedu.

Vērtīgām vielām bagāts ir liepziedu medus, tā iedarbība līdzīga kā drogai. Kopā lietojot, tas pastiprina drogas iedarbību.

Liepziedus izmanto arī balzamu sastāvā, kā arī kosmētisko un higiēnas līdzekļu – ziepju, dušas želeju, losjonu, šampūnu, krēmu – ražošanā.