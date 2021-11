Mānīgais rudens: Kā rīkoties, ja gadās samirkt vai nosalt?

Rudens ir gada viltīgākā sezona – siltā saule mijas ar pēkšņām lietavām un brāzmainu vēju, savukārt rīti un vakari jau kļuvuši neomulīgi dzestri. Lai laikus nodrošinātos pret nepatīkamiem pārsteigumiem un izvairītos no saslimšanas, nepieciešams īpaši vērīgi sekot līdzi laikapstākļu prognozēm un izvēlēties atbilstošu apģērbu. Tomēr mēdz gadīties situācijas, kad rudenīgais laiks mūs pārsteidz negaidot. Kā rīkoties, ja gadījies salīt vai nosalt, stāsta farmaceite Laila Zālīte.

Mehānismu, kas darbojas pie ķermeņa temperatūras svārstībām – nosalšanas, izmirkšanas vai tieši pretēji – pārkaršanas –, dēvē par termoregulāciju. Šī veģetatīvā funkcija organismā uztur pastāvīgi nemainīgu temperatūru, neatkarīgi no apkārtējās vides temperatūras svārstībām. Termoregulācijas centrs atrodas galvas smadzeņu daļā – hipotalāmā. Cilvēka organismā siltumu galvenokārt ražo muskulatūra, aknas un kuņģa-zarnu trakts, uzturot ķermeņa temperatūru 36 līdz 37° C robežās.

“Ķermenim nosalstot, pazeminās organisma serdes temperatūra – galvas smadzenes dod impulsus muskuļiem sarauties, kā rezultātā sāk darboties aizsargreakcija – parādās drebuļi. Tā ir zīme, ka organisms ir diskomfortā. Parādās arī citi simptomi – asinsvadi sašaurinās, rokas kļūst aukstas un bālas, rodas zosāda – āda pārklājas ar sīkiem izcilnīšiem, un ādas matiņi paceļas vertikāli, tādā veidā spējot labāk uztvert siltumu. Lai uzturētu normālu ķermeņa temperatūru, organisms patērē ievērojamu daudzumu enerģijas, līdz ar to mazāk resursu atvēlot imunitātes nodrošināšanai. Šī iemesla dēļ pēc nosalšanas vai izmirkšanas bieži vien parādās saslimšana,” stāsta farmaceite Laila Zālīte.

Lai izvairītos no sala un lietus, pirms dodies ikdienas gaitās, izpēti laikapstākļu prognozi – pārliecinies par to, vai nav gaidāmi nokrišņi, un noskaidro, kādu gaisa temperatūru prognozē sinoptiķi. Izvēlies piemērotu apģērbu. Aukstā laikā ieteicams uzvilkt vairākas apģērba kārtas, vienlaikus rūpējoties par to, lai apģērbs pārlieku cieši nepieguļ ķermenim. Ieteicams dot priekšroku apaviem un virsdrēbēm, kas ir izturīgi pret mitrumu un pastiprināti saglabā siltumu. Vienmēr ņem līdzi cepuri, šalli un cimdus, ja nepieciešams – arī lietussargu. Ja tomēr gadās nosalt vai izmirkt, svarīgi zināt, kā rīkoties, lai paglābtos no saslimšanas.

5 soļi, kā izvairīties no saslimšanas, ja esi izmircis vai nosalis

1. Centies pēc iespējas aktīvāk kustēties. Kad ķermenis ir nosalis, svarīgi saglabāt fizisko kustību – kustināt kājas un rokas, lēkāt –, līdz pat apstākļu maiņai, nonākot siltākās telpās. Kustība uzlabo asinsriti, tādā veidā palīdzot organismam neatdzist. Nokļūstot siltumā, uzreiz jāpārģērbj sauss, silts apģērbs, vēlams no dabīga materiāla, kas palīdzēs ātrāk sasilt.

2. Ieej siltā vannā. Pēc nosalšanas vai izmirkšanas lieti noderēs silta vanna vai vismaz pēdu vannošana siltā ūdenī. Lai iegūtu papildu sildošo efektu, ūdenim var pievienot sinepju pulveri vai eikalipta, priedes ēterisko eļļu. Siltais ūdens uzlabos asinsriti, un organismam būs vieglāk atgūt normālu ķermeņa temperatūru.

3. Ieturi siltu maltīti. Zaudētās enerģijas rezerves palīdzēs atgūt silta, garda un veselīga maltīte. Vislabākā izvēle būs buljons, vistas zupa vai sautējums, kam var pievienot sildošās garšvielas – papriku, piparus, čili, kariju un citas.

4. Palīdzēs silti dzērieni. Nepieciešams pastiprināti uzņemt šķidrumu – vislabāk siltas ārstnieciskās tējas, piemēram, kumelīšu, liepziedu, aveņu, pelašķu un citas. Tāpat ķermeni lieliski sasildīs un pasargās dažādi siltie dzērieni – piemēram, upeņu, ingvera un citrona, smiltsērkšķu vai dzērveņu dzēriens.

5. Uzņem C vitamīnu. Ja gadījies izmirkt vai nosalt, noderēs C vitamīna trieciendeva (līdz pat 1000 miligramiem) – tā stimulēs imunitāti un palīdzēs organismam ātrāk atjaunoties. Palīdzēs arī dažādi biškopības produkti – medus, propoliss, ziedputekšņi vai bišu maize –, kas tāpat uzlabos organisma aizsargfunkcijas pastiprināta stresa radītajos apstākļos.