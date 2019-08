Matu kopšana – ko visbiežāk darām nepareizi?

Lai arī vasara ir matu augšanai vislabvēlīgākais laiks, arī tā var atstāt negatīvu ietekmi uz matu veselību un izskatu. Ko darīt, ja saule un sāļais jūras ūdens sausinājis matus? Kā kopt matus, sākoties rudenīgākiem laikapstākļiem? Kādas kļūdas visbiežāk pieļaujam matu kopšanā? Uz šiem un citiem ar aktuālajiem ar matu kopšanu saistītajiem jautājumiem atbildes sniedz BENU Aptiekas piesaistītā eksperte, ārste triholoģe Inga Zemīte un skaistuma konsultante Natālija Gavriļčenko.

Vasaras ietekme uz matu veselību

Kā skaidro ārste triholoģe I.Zemīte – kopumā vasara ir matu augšanai ļoti labvēlīgs laiks – siltie laikapstākļi nodrošina to, ka asinsvadi paplašinās, tādējādi labāk apgādājot matu saknes, lai tās ir labi pabarotas. Vienīgais lielais matu drauds vasarā ir ultravioletais starojums – tas šķeļ jonu un sēra saitītes, kas atrodas matu stiebrā un satur kopā keratīnu. Sašķeļot šīs saitītes, mata stiebrs kļūst trauslāks. Tādēļ vasarā ir svarīgi no ultravioletā starojuma pasargāt ne vien ādu, bet arī matus.

Reizēm ietekmi uz matiem var atstāt arī jūras ūdens, ja nožūstot sāls gabaliņi no ūdens nonāk starp kutikulas zvīņām, tie var tās piepacelt un deformēt. Tad pēc tam, ķemmējot matus, matu zvīņas var vieglāk sabojāt un paplēst.

Tātad lielākais risks vasarā ir nevis matu saknēm, bet tieši mata stiebram. Ir vienkāršs veids, kā pārbaudīt, vai matus kopjam pareizi: pavērot matus 2-10 centimetrus no saknēm. Ja tie aug kvalitatīvi un tikai galos kļūst bojāti, tas nozīmē, ka ir kādi faktori, kas tos ir sabojājuši – un tie var būt gan ārējās vides, gan nereti arī nepareizi kopšanas ieradumi.

Pirmkārt, vasarā matus vajadzētu pasargāt no ultravioletajiem stariem, lai tie netiktu bojāti. Ja tomēr tas nav pienācīgi izdarīts un mati ir ļoti sabojāti, visticamāk ir jādodas pie friziera un bojātā daļu jānogriež, jo dažkārt to nemaz nav iespējams atjaunot. Vēl viena iespēja ir dažādas maskas un balzāmi, kuru sastāvā ir aktīvās vielas, kas var daļēji šos bojājumus labot.

Biežākās matu kopšanas kļūdas

Kā norāda ārste – visbiežākā kļūda ir pārmērīga matu kopšanas līdzekļu lietošana, jo šobrīd tirgū ir pieejams ļoti plašs dažādu kopšanas līdzekļu klāsts, ko mēs mēdzam lietot pārmērīgi un neatbilstoši, gribot uzlabot savu matu stāvokli. Mūsu mats pēc savas būtības ir no saknes augoša keratinizēta struktūra, kam viss, ko mēs uz tā uzklājam, ir arī jāiztur un jāpanes. Bieži vien, ja mēs to pārmērīgi noslogojam ar dažādiem ķīmiskiem sastāviem, mēs to vairāk izmokām nekā darām labu. Tāpēc viens no ieteikumiem, ko ārste bieži saka saviem pacientiem – varbūt izvēlēties mazāk nekā vairāk un nepārspīlēt ar kopšanu.

Kopšanas līdzekļu izvēle

Jāatceras, ka nav viena noteikta produkta, kas der visiem. Vienmēr ir jāizmēģina un jāmeklē tieši saviem matiem piemērotie produkti. Viens vienkāršots veids, kā to darīt, ir, dodoties pie friziera – vērot, kā mati reaģē uz lietotajiem produktiem pēc 3-4 dienām (tad ir redzama līdzekļu iedarbība). Ja patīk tas, kā līdzeklis ir iedarbojies arī trešajā-ceturtajā dienā, tad šo profesionālo kosmētiku var iegādāties un lietot arī mājās. Otra metode ir atcerēties, kas jau agrāk ir lietots un kas matiem paticis, padarījis tos labākus, bet trešā – vienkārši mēģināt un eksperimentēt ar to, kas ir pieejams.

Ārste parasti iesaku labāk iegādāties aptiekās pieejamos matu kopšanas līdzekļus, jo tie ir augstākas kvalitātes. Taču tai pat laikā ir cilvēki, kam šie līdzekļi der ļoti labi, un ir cilvēki, kam tie var nederēt. Tādēļ vienmēr primāri svarīgākais ir balstīties uz savām sajūtām, lietojot kopšanas līdzekļus.

Mums ir organizācijas, kas testē līdzekļu sastāvus un atļauj tiem būt kosmētikā. Tādēļ varam paļauties uz to, ka, ja līdzeklis ir pieejams tirdzniecībā Latvijā, tas ir drošs lietošanai. Ne vienmēr noteikti uzraksti uz produkta iepakojuma nozīmēs to, ka šis produkts mums būs piemērots, tādēļ izvēlēties tos produktus, kas liek matiem justies labi.

Matu kopšanas rudenīgos laikapstākļos

Vasaras periodā laikapstākļi matiem ir tik labvēlīgi, ka var to izmazgāt ar šampūnu un doties – bieži vien nekas vairāk nav vajadzīgs. Savukārt rudens nāks ar vēsāku laiku un apkuri, kas sausinās mūsu matus. Matu saknes vēsākā laikā vairs netiks tik labi apasiņotas un nesaņems tik daudz barības vielu. Tādēļ pirmā lieta matu kopšanā rudenī ir savlaicīgi uzvilkt galvā cepuri un uzturēt matiem normālu vidi. Otrkārt, ņemot vērā, ka sausais gaiss ietekmē mata stiebra kvalitāti tā, ka mata zvīņas vairs tik labi nepieguļ, tas elektrizējas. Šādos gadījumos var lietot balzāmus matiem, kas nogludina kutikulu, vai paliekošos serumus, ja mats ir izteikti sauss. Ieteicams lietot neeļļainas konsistences serums, lai tas matu nesaķepina un vēl vairāk nesabojā, bet krēmveida struktūras serumus, kas paliek matos vai matu galiņos.

Rudens ir arī tas laiks, kad var sākt lietot papildu vitamīnus matu augšanai, jo vasarā parasti visu nepieciešamo varam uzņemt ar pārtiku. Taču jāņem vērā, ka mats aug 1 cm mēnesī. Tas nozīmē, ka parasti ir jālieto ilgstošs vitamīnu kurss, lai matu ietekmētu – tie var būt 3-6 mēneši. Lietojot šādu vitamīnu kursu, matu saknes tiek pabarotas un paņem tieši to, kas matam visvairāk ir vajadzīgs.

Matu veidošana

Būtībā mats ir ļoti elastīgs, skaidro I.Zemīte. Ja mēs paņemam vienu matu un pavelkam to, normāls, elastīgs mats var izstiepties garumā pat apmēram uz pusi. Tā tam ir jābūt veseliem matiem. Tas nozīmē, ka bižu pīšana un dažāda matu veidošana nemaz tik ļoti matus neietekmē un, matus izlaižot, tie atkal kļūst normāli. Savukārt, ja mats ir sausāks un tā struktūra ir bojāta, tas būs arī vieglāk ievainojams. Tātad, pirmkārt, būtu jācenšas matus uzturēt veselus, lai tie nebūtu sausi un samocīti. Otrkārt, izvēloties dažādas apstrādes, piemēram, ar lokšķērēm, jāsaprot, ka tas vienmēr matu struktūru mazliet pabojās, bet tas parasti notiek mikroskopiskā līmenī un mēs to ar aci neredzēsim. Taču, ja matus lokojam bieži vai veidojam ilgviļņus, jāapzinās, ka tā ir apzināta mata stiebra salaušana, lai tam piešķirtu citu formu. Ja mums šī forma ir ļoti svarīga – var to darīt, jo mats tāpat ataugs, šī ieveidošana matu saknes neietekmē. Tomēr vienmēr ir jāsamēro nepieciešamais efekts ar matu bojājumu – vai iegūtais efekts atsver matu bojājumu? Reizēm to var darīt, bet tad pēc tam mats jāpabaro ar kādu serumu.

Skaistuma konsultantes padoms

Skaistuma konsultante Natālija Gavriļčenko pēc vasaras iesaka kopt matus intensīvāk. Piemēram, ja mati ir krāsoti, var izmantot maskas, kas satur keratīnu. Ieteicamas intensīvi mitrinošas maskas, kondicionieri, arī mitrinoši šampūnus, jo rudenī mūs gaida centrālā apkure, kas matus sausinās. Vasarā lietojamajiem produktiem jāsatur ultravioleto staru filtri, savukārt rudenī noderēs mitrinošie un kopjošie līdzekļi. Vienu vai divas reizes nedēļā bojātu un sausu matu atjaunošanai ieteicams lietot matu maskas, savukārt, ja mati ir ļoti sausi un balināti, masku var lietot kondicioniera vietā (gadījumā, ja matus nemazgā katru dienu). Tāpat noderēs matu serumi, kas pārklās matu kutikulas un tos pasargās līdz nākamajai mazgāšanas reizei.

Visbiežākās problēmas, par ko cilvēki jautā, ir sausi mati. Cilvēki vēlas garākus matus, bet nevar tos ataudzēt, jo mati nolūst. Tas notiek no nepareizas matu kopšanas, un nepiemērotu, nekvalitatīvu kopšanas līdzekļu izvēles. Matu lūšanu veicina arī krāsošana, taisnošana, pārāk bieža un neatbilstoša veidošana.

Nākamais biežākais problēmjautājums ir matu izkrišana, taču ļoti bieži tā tiek uztverta pārspīlēti, sajaucot to ar matu lūšanu – mati vienkārši nolūst, nespēj atjaunoties, ir pārāk daudz traumēti un bojāti. Tad arī neviens kopšanas līdzeklis nespēj līdzēt.

Gari un veseli mati – tā ir pareiza un atbilstoša matu kopšana, atbilstošu līdzekļu izvēle un saudzīga attieksme pret saviem matiem, bez pārspīlējumiem.