Negaisa laikā televizori un dekoderi jāatvieno no strāvas

Aizritot negaisu sezonai, Tet atgādina iedzīvotājiem, ka pērkona negaisa laikā no strāvas ir jāatvieno savas elektroiekārtas – televizori, dekoderi, datori un cita mājsaimniecībā lietotā tehnika, lai to pasargātu no bojājumiem.

Tāpat jāatvieno antenas vads, kas savieno dekoderu ar āra antenu, kā arī interneta tīkla vads jāatvieno no modema. Savukārt, lai turpinātu skatīties TV un lietot internetu, atliks vien pieslēgt iepriekš atvienotās ierīces.

Ja negaisa dēļ radušies interneta vai televīzijas darbības pārtraukumi, iesakām atslēgt un pēc tam pieslēgt elektrībai modemu un dekoderu.