Neizmet! Dod apģērbam jaunu dzīvi! Stilistes Indras Salcevičas padomi, ko darīt, kad skapis pilns

Kura gan no mums nav saskārusies ar mūžseno patiesību – skapis pilns, bet nav ko vilkt! Rokas tā vien sniedzas pēc jauna apģērba gabala, kas, visticamāk, gluži tāpat kā liela daļa citu kleitu, blūzīšu, svārku un citu apģērba gabalu tiks uzvilkts vienu vien reizi, lai pēc tam kopā ar pārējiem iegultu skapī uz ilgu laiku, cerot, ka gan jau kādreiz vēl noderēs. Varbūt beidzot ir pienācis laiks sakārtot skapi, atvadīties no nederīgajiem apģērbiem un, tici vai nē, pat izveidot ko jaunu un noderīgu? Ko darīt ar skapī esošajiem, bet vairs neizmantotajiem apģērbiem un citiem tekstila izstrādājumiem, iesaka “Latvijas Zaļais punkts” kopā ar stilisti, modes blogeri, dzīvesstila žurnāla Morethansize.com izveidotāju Indru Salceviču.

UZDEVUMS NR. 1 – GARDEROBES REVĪZIJA

Pirmais un svarīgākais solis ceļā uz sakārtotu un lietderīgu skapi – garderobes revīzija. Izšķiro drēbes, sakārto un atliec malā ziemas sezonas drēbes, bet vasaras sezonas drēbes rūpīgi pārskati. Esi kritiska! Visu, kas neder, ir nokalpojis vai nonēsāts, neatstāj skapī ar domu, ka kādreiz noderēs, bet gan atliec malā. Arī šiem apģērba gabaliem ir iespējams iedvest otro dzīvību jau tagad!

UZDEVUMS NR. 2 – DOD APĢĒRBAM JAUNU DZĪVI!

Tas, kas neder mums, noteikti var labi kalpot kādam citam vai arī iegūt jaunu formu un pielietojumu. Un te nu iespēju, ko darīt ar nevajadzīgo vai savu laiku nokalpojušo apģērbu un citiem tekstila izstrādājumiem, ir daudz un dažādu. Te daži piemēri.

Dārza svētku karodziņi. Lai arī šī vasara solās būt citāda, nekā ierasts, tas nebūt nenozīmē, ka jāiztiek bez svētkiem – jā, šaurākā lokā, bet ne mazāk svinīgiem un estētiski baudāmiem. Lai izgatavotu dārza svētku karodziņus, vari izmantot gan kokvilnas, gan sintētiskus audumus. Piegriez trijstūrīšus un pievieno lenti. To var nopirkt gatavu vai izgatavot, sagriežot audumu smalkākās strēmelēs. Indra, veidojot karodziņus, iesaka neaizrauties ar perfekcionismu. Šeit nav vajadzīgi tehniski risinājumi vai perfekti apšūtas malas, jo vēja pieskāriens tiem piešķirs dabiskāku un amizantāku izskatu. Turklāt šādi karodziņi dārzu vai pat telpu var izdaiļot visu vasaru, turklāt tos var pieskaņot gan pēc krāsas, gan stila, gan svētku tēmas. Iedvesmai.

Vaska drāniņas. Neizmantotais apģērbs vai citi tekstila izstrādājumi lieliski noderēs vaska drāniņu izgatavošanai, kas palīdzēs saglabāt pārtikas produktus svaigus un neļaus tiem uzsūkt citu produktu aromātu. Turklāt vaska drāniņas būs lieliska alternatīva pārtikas plēvei, tās var izmantot atkārtoti, un tās ir ekoloģiskas. Lai pagatavotu vaska drāniņu, kā pamats būs nepieciešams kokvilnas audums un bišu vasks, bet precīzāk ar to izgatavošanas gaitu var iepazīties interneta dzīlēs, piemēram video zemāk.

Galda salvetes. Kokvilnas un lina audums lieliski noderēs galda salvešu izgatavošanai. Sagriez audumu vēlamajā formā un piešuj gar malām mežģīnes. Tā iegūsi ne vien grezna izskata, bet arī unikāla dizaina galda salvetes. Turklāt tādā pašā veidā var pašūt unikālus dvieļus, kas noderēs gan virtuvē, gan vannasistabā.

Virtuves vai grila cimdi. Vasara ir laiks, kad daudz uzturamies ārā, arī gatavojam zem klajas debess. Lielisks palīgs būs cimdi, kas ļaus noturēt karstus traukus un dažādus gatavošanas piederumus gan virtuvē, gan pie grila. Lai pagatavotu cimdus, tev būs nepieciešami daudz un dažādi audumi, ko izgriezt vēlamajā formā un sašūt kopā. Jo vairāk audumu būs, jo biezāks un karstumizturīgāks tiks radīts arī cimds. Un arī šeit var droši izpausties, šuves veidojot krustām šķērsām pāri visam audumam.

Sedziņas ēdienu apklāšanai. Lielākas un mazākas, šaurākas un platākas sedziņas lieliski noderēs, lai apsegtu produktus, kas ļaus tiem ilgāk saglabāt siltumu. Tāpat šādas sedziņas-maisiņi lieliski noderēs arī termosiem. Audums atšķirībā no trauka vāka neļaus produktam norasot un kļūt mitram.

Lupatu deķi. Dažādi audumi lieliski noder lupatu deķu izveidei, kas noderēs gan kā grīdas celiņi mājās, gan kā piknika vai sauļošanās sega. Viss, kas nepieciešams, ir smalkās strēmelēs sagriezti audumi un lielas adāmadatas vai tamboradata. Šādā veidā otro dzīvi var dot arī nolietotajiem dvieļiem, kas vairs nepilda ikdienas funkcijas, bet kā lupatu deķis izskatīsies lieliski!

Lupatu tehnikas jeb pečvorka (patchwork) segas. Ja tev patīk daudz sīku detaļu un laikietilpīgs darbs, vari pagatavot segu, izmantojot tehniku “lupatu pie lupatas”. No daudziem dažādiem auduma gabaliņiem iespējams izveidot segas ar košiem rakstiem un pat zīmējumiem. Šāda nodarbe varētu būt aktuāla topošajām māmiņām, kuras, gaidot savu mazulīti, pašas ar mīlestību var izveidot bērniņam unikālu sedziņu. Smelies iedvesmu šeit.

Auduma maisiņi. Mūsdienās, kad arvien vairāk rūpējamies par dabu un apkārtējo vidi, ikdienā lieliski iederas dažādi auduma maisiņi, ko var pagatavot paša rokām. Tie noderēs gan iepirkumiem, gan ikdienas aktivitātēm. Ļaujies fantāzijai un radi savai personībai atbilstošu stila papildinājumu.

Apģērbs rotaļlietām. Kura gan bērnībā nav sapņojusi par skaistām drēbēm savām rotaļlietām? Drēbju šūšana savu bērnu rotaļlietām būs ne tikai labi pavadīts laiks un vērtīga apģērbu otrreizēja izmantošana, bet arī sagādās neviltotu prieku bērniem. Turklāt tā ir iespēja ļauties fantāzijai un, kļūstot par modes dizaineri, radīt mākslas šedevrus.

Nodošana tekstila konteineros. Ja nekas no minētā tevi tomēr neaizrauj vai arī nevēlies neko no tā darīt, tā vietā, lai nevajadzīgo apģērbu izmestu miskastē, nodod to speciāli paredzētajos konteineros. Paplašinot iespējas šķirot atkritumus, “Latvijas Zaļais punkts” sadarbībā ar vides apsaimniekošanas uzņēmumu SIA “Eco Baltia vide” Rīgā un Pierīgā izvietojis jau 20 specializētos konteinerus tekstila izstrādājumu šķirošanai, no kuriem seši atrodas pie RIMI veikaliem. Šajos konteineros iedzīvotāji aicināti ievietot un nodot “jaunai dzīvei” nevajadzīgo apģērbu, apavus un citus tekstila izstrādājumus, tādējādi nodrošinot to atkārtotu izmantošanu, nevis nonākšanu kopējos atkritumos. Apģērbi tiek pāršķiroti, derīgie – sagatavoti atkārtotai valkāšanai, augstākās kvalitātes bērnu un jauniešu apģērbi – ziedoti organizācijai “Taureņa efekts”, bet kokvilnas un vilnas izstrādājumi – nodoti pārstrādei. Konteineros nedrīkst izmest tekstila izstrādājumus, kas izmantoti tīrīšanas darbos, bijuši saskarsmē ar ķīmiskām vielām (piemēram, autoservisu darbos, būvniecībā) vai ir slapji. Tāpat iedzīvotāji aicināti neizmest neizmazgātu apģērbu un citus atkritumus, lai nesabojātu pārstrādei vai atkārtotai izmantošanai derīgos apģērbus.