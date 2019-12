Nekļūsti par svētku kūku: stilistes ieteikumi izcilai svētku bildei

Lai uzņemtu fotogrāfijas, kas cienīgas nonākt ne tikai Instagram, bet arī gada labāko bilžu albumā, nepietiek ar skaistu kleitu vien. Bloga Morethansize veidotāja Indra Salceviča atklāj, kā labi izskatīties neskaitāmajās Ziemassvētku fotosesijās – lai izceltos starp krāšņajām eglītēm, jāpadomā par apģērba kontrastu ar apkārtējo vidi, izteiksmīgiem aksesuāriem, staltu stāju, atbilstošu kameras režīmu un – galvenais – pašpārliecinātību!

“Izskaties kā Ziemassvētku eglīte!”

Komentārs „Tu izskaties kā Ziemassvētku eglīte” būs izcils kompliments, jo spīdīgi un mirdzoši audumi ir tā modes tendence, kas diktē savus noteikumus šosezon. Indra Salceviča mierīgam vakaram ģimenes lokā iesaka izvēlēties vienkāršu apģērbu, ko papildināt ar kādu mirdzošu akcentu, tas ļaus gaumīgi izcelties ģimenes kopbildēs, savukārt Vecgada ballītei draugu lokā var atļauties košas, pat neona krāsas un patiešām spīdīgu kleitu, kas palīdzēs justies pārliecinātai un spilgtai.

Ja spīdīgie audumi nav pa prātam, Indra atgādina par vienmēr aktuālajiem klasiskajiem toņiem – melnu, baltu, sarkanu. Šīs krāsas nekad neiziet no modes, tāpēc derēs gan mierīgām Ziemassvētku vakariņām, gan Vecgada ballītei.

Lai mirdz viss

Svētku sezonai piestāv mirdzēt, tāpēc izskatu var droši papildināt ar tādiem aksesuāriem kā auskari, kaklarotas vai masīvas siksnas. Ja vēlies izcelties un sekot līdzi modes tendencēm, svētku tēlam piestāvēs matu lentas un stīpiņas, kas ne tikai palīdz izveidot atšķirīgu matu sakārtojumu, bet arī kalpo par lielisku koptēla akcentu. Matu lentas ir šīs sezonas must have, to piedāvājums ir plašs, tāpēc to būs viegli pieskaņot pie izvēlētā apģērba.

Koptēla odziņa var būt arī greznas zeķes vai zeķubikses. Ja izvēlētais svētku apģērbs ir bikses, tēlam piestāvēs interesantas zeķes ar tematikai atbilstošiem zīmējumiem. Pati Indra atzīst, ka par viņas svētku tēla akcentu kļuvis sudraba krāsas Galaxy S10, kas līdzinās spogulim un rotaļīgi atstaro apģērba un apkārtējās vides krāsas – viņasprāt, tālrunis rokās vairs neizskatās neveikli un itin labi spēj konkurēt par tēla galvenā aksesuāra titulu.

Netēlo kūku dīvānā

Kad apģērbs un aksesuāri ir saskaņoti, var iztēloties vēlamās fotogrāfijas ideju: izdomāt kompozīciju, savu pozu un mīmiku. Indra Salceviča aicina netēlot kūku dīvānā, bet tieši pretēji – iztaisnot muguru un justies brīvi. Fotogrāfijās svarīga ir stalta stāja un tai noteikti palīdzēs augstpapēžu kurpes. Svētku kopbildēs noteikti nevajadzētu arī slēpties aiz eglītes, vīra vai mēbeles: “Strādā ar savu ķermeni, sēdi ar izslietu muguru, izstiep kājas uz priekšu, taču nekļūsti par stīvu pieminekli – pozām jābūt elegantām, taču dabiskām.”

Tāpat ir jāparūpējas par to, lai gaisma nekrīt tieši no augšas, jo tā uz sejas veidojas nevajadzīgas ēnas. Indra piebilst, ka, uzņemot selfijus, zelta likums ir tos uzņemt nedaudz no augšas, lai galarezultātā kadrā nav redzamas lielas nāsis un žoklis neizskatās smagnējs. Ieteicams arī nedaudz izstiept kaklu un zodu un dabiski smaidīt. “Lai bildēs izskatītos priecīgi, nesasprindzini lūpas un atbrīvo žokli, jo pretējā gadījumā šāda mīmika izskatās nikni,” skaidro stiliste.

Iepazīsti kārtīgi sava telefona kameru

Ziemassvētku fotogrāfijas pie eglītes vai svētku galda nereti tiek uzņemtas pustumsā vai sveču gaismā – tāpēc Indra iesaka ņemt talkā gudrajos telefonos jau iebūvētās papildiespējas, nevis paļauties uz bilžu apstrādi pēc tam. Piemēram, Samsung Galaxy S10 fotokamerai ir Night jeb Nakts funkcija, kas galarezultātam ļaus izskatīties krietni labāk arī tad, ja telpā gaismas ir bijis par maz.

Lai uzņemtu visas ģimenes kopbildi, Indra izmanto kameras platleņķa funkciju un iesaka to izmēģināt arī citiem. Tā kadrā ietilps ne tikai visi tuvinieki, bet arī svētku eglīte. Papildus tam, šo funkciju var izmantot kopā ar taimeri, lai beidzot fotogrāfijā būtu redzams arī tas cilvēks, kas mūždien paliek aizkadrā.

Indra ir izveidojusi arī praktisku video pamācību, kā pozēt svētku fotogrāfijās. "Tajā vēlos parādīt, ka ikviena sieviete – kā 34., tā 44. izmērā – spēj fotogrāfijās izskatīties lieliski, ja atceras un ievēro dažus pavisam nelielus knifiņus. Un, visbeidzot, jāapbruņojas ar pašpārliecinātību!” viņa stāsta.