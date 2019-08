Neredzīgi gājēji uz ceļa un droša braukšana — padomi autovadītājiem un riteņbraucējiem

Ceļu satiksmē vieni no neaizsargātākajiem ir gājēji ar redzes traucējumiem — tos var sastapt it visur, bet nereti autovadītāji nezina, kā rīkoties situācijās, kad sastop cilvēkus ar balto spieķi vai suni-pavadoni. Rūpēs par gājēju, autobraucēju un arīdzan riteņbraucēju drošību uz ceļa, vadošā degvielas uzpildes staciju tīkla un lielākā degvielas mazumtirgotāja Neste eksperti ir apkopojuši padomus drošai braukšanai, sastopot gājējus, kuri pārvietojas un šķērso ielas, izmantojot suni-pavadoni, cilvēku-pavadoni, optiskās un dzirdes elektroniskās palīgierīces, baltu spieķi vai neizmantojot papildu palīdzību.

Ieturiet distanci

Pie luksofora vai atbilstošas ceļazīmes neapstājieties tālāk par 1,5 metriem no gājēju pārejas, ja vien nav uzzīmēta īpaša stoplīnija. Neredzīgie gājēji identificē jūsu transportlīdzekļa klātbūtni, ieklausoties transportlīdzekļa izdotajās skaņās, tāpēc ir svarīgi apstādināt transportlīdzekli drošā attālumā no gājēju pārejas. Hibrīda un elektrisko transportlīdzekļu vadītājiem ir īpaši jāatceras, ka dzinēja vai elektriskā motora trokšņu neesamība var radīt mānīgu sajūtu neredzīgajiem gājējiem, ka tuvumā nav transportlīdzekļu. Atcerieties, ka, ja neredzīga persona pievelk spieķi pie sevis un pakāpjas nostāk no krustojuma, šis žests nozīmē, ka cilvēks vēl nevēlas šķērsot ielu, un jūs varat braukt.

Obligāti apstājieties

Ja pie gājēju pārejas gaida gājējs, noteikti apstājieties. Pat tad, ja gājējs vēl nav sācis šķērsot ielu, bet tikai tuvojas pārejai. Pagaidiet, līdz gājējs ir ielu šķērsojis pilnībā un nokāpis no gājēju pārejas, un tikai tad turpiniet braukt.

Neignorējiet balto spieķi

Ceļu satiksmes noteikumi paredz, ka, ieraugot gājēju ar horizontāli paceltu baltu spieķi, transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums apstāties un palaist neredzīgo vai vājredzīgo gājēju ikvienā situācijā, arī ceļa posmos, kuros nav gājēju pārejas. Baltais spieķis ir kā rokas pagarinājums, ar kuru vājredzīgs vai neredzīgs cilvēks orientējas. Pateicoties spieķim var sajust, kā mainās ceļa virsmas tekstūra, kā skan, kad spieķis atduras pret šķēršli.

Nenobloķējiet gājēju pāreju

Neapstājieties gājēju pārejai pa vidu. Neredzīgajam gājējam būs jāiet apkārt jūsu transportlīdzeklim, izejot ārpus gājēju pārejas zonas, kas var radīt papildu drošības riskus.

Nedodiet norādījumus

Nedodiet mutiskus norādījumus neredzīgajiem gājējiem. Lai izvēlētos ielas šķērsošanas brīdi, neredzīgie gājēji ieklausās satiksmes skaņās, bet jūsu balss un norādes var viņus apmulsināt un likt doties nepareizā virzienā.

Pirms pagriešanās uzmanīgi paskatieties apkārt

Kad griežaties pa labi, uzmanīgi paskatieties apkārt. Pirms pagrieziena manevra paskatieties, vai tuvumā nav gājēju, jo īpaši neredzīgu gājēju. Neredzīgie satiksmes dalībnieki, kas šķērso ielu pie zaļās gaismas, negaida, ka kāds autovadītājs vai riteņbraucējs griezīsies pa labi tieši viņiem priekšā. Pagrieziena manevrs var dezorientēt, un šādam ielas šķērsotājam ir lielāka iespēja sadurties ar citu transportlīdzekli, kas arī griežas pa labi.

Nelietojiet skaņas signālu

Nelietojiet automašīnas skaņas signālu, lai piesaistītu neredzīga vai vājredzīga cilvēka uzmanību uz ceļa. Cilvēks var nezināt, kam jūs signalizējat, un troksnis viņu var nobaidīt. Ja krustojums ir nesen izveidots, neredzīgajiem gājējiem (visbiežāk ar cilvēka pavadoņa palīdzību) ir jāinterpretē virkne taktilo un skaņas norāžu, lai saprastu šķērsojamā ceļa garuma, šķērsošanas virzienu un drošības saliņu esamību vai neesamību. Transportlīdzekļu radītā skaņa palīdz neredzīgajiem gājējiem noteikt krustojuma ģeometriju. Šķērsojot ielu, neredzīgām personām vispirms ir jānosaka pareizā iela. Viņi izmanto satiksmes skaņas, izmaiņas ietves un ietves malas augstumā, kā arī skaņas signālus gājēju pāreju tuvumā.

Ieturiet drošu distanci no visiem gājējiem, ja jums ir elektroauto

Vairums regulējamo gājēju pāreju izmanto skaņas signālus, lai palīdzētu noteikt pogas atrašanās vietu, un atsevišķu skaņu, kas signalizē, kad ielas šķērsošana ir droša. Daļai regulējamo gājēju pāreju nav šo signālu, tāpēc neredzīgajām personām vispirms ir jāpārliecinās, ka transportlīdzekļi ir apstājušies. Sākdami šķērsot ielu, viņi centīsies taisnā virzienā doties pāri uz pretējo pusi. Viņi izmanto transportlīdzekļu un citu gājēju izdotās skaņas, lai noteiktu pretējās puses atrašanās vietu. Elektriskie transportlīdzekļi un transportlīdzekļi ar dzinēja tehnoloģiju, kas to izslēdz stāvēšanas laikā, neredzīgajām personām apgrūtina ielas šķērsošanu. Personām ar redzes traucējumiem visērtākās gājēju pārejas ir parastajos un T veida krustojumos, kuros pēc šķērsošanas signāla padeves nemainās kustības virziens, jo šādos krustojumos braucošās automašīnas nodrošina skaņas norādes.





Servisa suņu biedrība Latvijā “Teodors” un Neste aicina transportlīdzekļu vadītājiem būt uzmanīgiem, pievērst īpašu uzmanību gājējiem, kas ceļu satiksmē piedalās, izmantojot balto spieķi vai suni-pavadoni. Biedrības sociālā iniciatīva “Acis iet skolā” aktualizē suņu-pavadoņu neatsveramo nozīmi cilvēku ikdienas gaitās, kuriem ir redzes traucējumi. Vienlaikus aicina ziedot, lai varētu apmācīt jaunus suņus-pavadoņus, tādējādi padarītu dzīvi vienkāršāku un raitāku cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Plašāka informācija par iniciatīvu “Acis iet skolā” ir pieejama www.acisietskola.lv.