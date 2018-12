No 1. janvāra mainīsies minimālā braukšanas maksa atsevišķos reģionālās vietējās nozīmes maršrutu autobusu posmos Rīgas un Pierīgas teritorijā, republikas nozīmes pilsētās un reģionālās attīstības centros

Saskaņā ar šī gada 1. jūnijā Sabiedriskā transporta padomes pieņemto lēmumu no 2019. gada 1. janvāra tiek mainīta minimālā braukšanas maksa atsevišķos reģionālajos vietējās nozīmes autobusos Pierīgas un Rīgas teritorijā, kā arī republikas nozīmes pilsētās un reģionālās attīstības centros. Pierīgas un Rīgas pasažieriem minimālā braukšanas maksa ir noteikta viens eiro. Savukārt republikas nozīmes pilsētās tā būs 70 centi un reģionālās attīstības centros – 60 centi. Braukšanas maksa pārējos vietējās nozīmes maršrutu posmos un reģionālajos starppilsētu maršrutos nemainīsies un paliks līdzšinējā.

Paredzamais minimālais braukšanas maksas pieaugums ir samērā neliels – 10 līdz 20 centi. Atbilstoši Sabiedriskā transporta padomes lēmumam minimālā maksa braucieniem reģionālās vietējās nozīmes autobusos uz/no pieturvietām Rīgā būs viens eiro līdzšinējo 80 centu vietā. Minimālā braukšanas maksa uz/no pieturvietām republikas nozīmes pilsētās Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā un Ventspilī noteikta 70 centi līdzšinējo 60 centu vietā. Attīstības centru (Aizkraukle, Alūksne, Balvi, Bauska, Cēsis, Dobele, Gulbene, Krāslava, Kuldīga, Limbaži, Līvāni, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Saldus, Sigulda, Smiltene, Talsi, Tukums, Valka) pieturvietās minimālā braukšanas maksa būs 60 centi līdzšinējo 50 un 55 centu vietā.

Piemēram, šobrīd biļete braucienam reģionālās nozīmes autobusos un mikroautobusos no Ulbrokas Stopiņu novadā līdz Rīgai maksā 80 centus, no Baložiem Ķekavas novadā līdz Rīgai maksā 85 centus, savukārt no 2019. gada 1. janvāra brauciena biļete maksās vienu eiro. Pasažierus, kuri jau šobrīd par biļeti braucienam uz vai no Rīgas maksā vienu eiro un vairāk, gaidāmās izmaiņas neskars. Analoģiski nosacījumi ir arī republikas nozīmes pilsētās un attīstības centros. Ja šobrīd brauciens uz vai no republikas nozīmes pilsētas maksā 70 centus vai vairāk, arī pēc jaunā gada braukšanas maksa saglabāsies nemainīga. Savukārt pasažieri, kuri maksā par braucienu 60 centus, piemēram, braucot no Valmieras uz Kocēniem, no 2019. gada 1. janvāra maksās 70 centus. Tāpat arī attīstības centru teritorijās – ja šobrīd brauciens reģionālajā autobusā uz vai no attīstības centra maksā 60 centus un vairāk, tad arī turpmāk maksa saglabāsies līdzšinējā, bet pasažieri, kuri par braucienu šobrīd maksā 50 vai 55 centus, piemēram, mērojot ceļu no Kuldīgas uz Priedaini Kurmāles pagastā, nākamgad maksās 60 centus.

Izmaksas, kas saistītas ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem nemitīgi pieaug, braucēju skaits autobusos katru gadu samazinās (izņemot prognozes par 2018. gadu), savukārt maksa par braucienu reģionālās nozīmes autobusos ir saglabāta nemainīga vairākus gadus – tas ir viens no iemesliem, kāpēc valsts budžeta līdzekļi, kas atvēlēti sabiedriskajam transportam, nav pietiekami. Lai saglabātu sabiedriskā transporta biļešu maksu, maršrutu un reisu skaitu līdzšinējā apmērā, un vienlaikus būtu iespējams kompensēt pārvadātājiem zaudējumus par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, minimālās maksas palielināšana attiecīgajos reģionālās nozīmes maršrutos ir visoptimālākais risinājums šī brīža situācijā.

Nosakot braukšanas maksu, tiek ņemti vērā ne tikai izdevumi un iedzīvotāju pirktspēja, bet arī tas, ka sabiedriskais transports pilda sociālo funkciju un nodrošina iedzīvotāju mobilitāti. Tādēļ braukšanas maksa, tostarp minimālā braukšanas maksa, ir zemāka nekā faktiskās izmaksas, un starpību starp izmaksām un ieņēmumiem no pasažieru biļetēm dotē valsts. Kopumā pārvadātāju ieņēmumi veido vien 50 % no kopējām sabiedriskā transporta pakalpojumu izmaksām.