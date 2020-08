Nolietota elektrotehnika ir bīstamie atkritumi – no tās jāatbrīvojas atbildīgi

Dažādu elektroierīču lietošana ir kļuvusi par teju ikkatra cilvēka ikdienas neatņemamu sastāvdaļu. Pie tām ir tik ļoti pierasts, ka nereti tiek piemirsts – to sastāvā ir detaļas, kuras laika gaitā sāk izdalīt videi un cilvēka veselībai kaitīgas vielas. Tāpēc svarīgi pēc jebkuras elektroiekārtas, bateriju, akumulatoru nokalpošanas no tām pareizi un savlaicīgi atbrīvoties. Vērtējot Valsts vides dienesta pēdējos apkopotos datus par elektroiekārtu apjomu tirgū pret atpakaļ savākot, pat izpildot valstī noteiktās normas, atgūti tiek *41,5% no tirgū novietotajām iekārtām. Tas nozīmē, ka pārējie 58,5% atrodas iedzīvotāju ikdienas vidē. Cerams, protams, ka aktīvā lietošanā, taču, kā rīkoties, ja mājās krājas vecas, savu laiku nokalpojušas un vairs nevajadzīgas ierīces? To šķirošanas kampaņas “Elektronikas šķiratlons” ietvaros skaidro Latvijas Zaļais punkts.

Tehnika sabojājusies. Remontēt?

Saremontēt bojātu ierīci, noteikti ir videi draudzīgākais risinājums. Sadzīves tehnikai bieži vien garantijas termiņi ir ilgāki par diviem gadiem, tāpēc noteikti jāsaglabā pirkuma čeks. Tāpēc Lai nolietotā iekārta kalpotu maksimāli ilgāk, jau iegādes brīdī ir vērts noskaidrot arī detaļas par garantijas termiņiem, nosacījumiem un alternatīvām. Ja tomēr remontēt vairs nav iespējams, tad ir liela iespējamība, ka ierīce nonāks kādā klusākā mājas nostūrī un savu otro dzīvi tik drīz nepiedzīvos. Tādā gadījumā nolietoto tehniku var nodot atkritumu šķirošanas laukumos visā Latvijā, lielākajos veikalu tīklos ir speciālas kastes mazajām elektroiekārtām un/vai baterijām, kā iekārtu savākšanu no iedzīvotājiem un uzņēmumiem bieži vien organizē arī operatori, kuri nodrošina atkritumu izvešanu. Par ērtāko risinājumu atbrīvoties no nevajadzīgās tehnikas savā novadā var noskaidrot, vēršoties pie tuvējā atkritumu apsaimniekotāja. Pēc elektroiekārtu nodošanas tās nonāk otrreizējā pārstrādē, lai vēlāk no iegūtajām izejvielām varētu ražot jaunus priekšmetus, tostarp dažāda veida elektroiekārtas.

Nevajadzīgajai tehnikai jādod otro dzīvi

Ja nevajadzīgā ierīce vēl ir lietojama, bet paša mājās tā pielietojumu vairs nerod, vislabākā izvēle būs to kādam atdot, pārdot vai uzdāvināt. Tādējādi tā turpinās kalpot un nenonāks atkritumos. Tomēr arī šajā gadījumā svarīgi pārliecināties, ka dāvanas saņēmējs to tiešām izmantos, nevis noliks plauktiņā vai šķūnīti kopā ar citām “nevajadzīgajām dāvanām”. Piemēra, datortehniku vai sadzīves tehniku labā darba kārtībā var nodot novada sociālajam dienestam, kas zinās, kurai ģimenei tā vislabāk noderēs. Tāpat var izvietot sludinājumu sociālajos tīklos gan gadījumā, ja iekārtu vēlies pārdot, vai atdāvināt kādam citam. Ja elektroiekārtai jauns lietotājs tomēr neatrodas, tad nogādā to kādā no šķirošanas punktiem.



Paaudzēs mantota tehnika ir derīga pārstrādei

Raugoties uz šķirošanas kampaņas Vislatvijas “Elektronikas šķiratlons” līdz šim savākto elektrotehnikas apjomu un iekārtu daudzveidību, redzams, ka virkne iedzīvotāju elektroniku krājuši pat daudzus gadu desmitus. Tās uzkrātas pat no paaudzes uz paaudzi, zaudējot savu funkcionalitāti. Viena no visvairāk uzkrātajām ierīcēm ir televizori, kas ierindojas biežāk nodoto iekārtu augšgalā. Tomēr nav izslēdzams fakts – veca vai jauna tehnika – tās visas ir videi kaitīgie atkritumi un tiem ir jānonāk otrreizējā pārstrādē, nevis jāizmet sadzīves atkritumos vai jāglabā mājās.

Nepinies ar veco ilgāk par gadu!

Kā novērtēt, vai tehniku vēl lietosi? Gads varētu būt laba mēraukla dažādām ikdienas ierīcēm. Un ne tikai elektrotehnikai, bet arī daudzām citām lietām. Ja vairāk nekā gadu neesi tehniku izmantojis, ir skaidrs – tās funkcionalitāte tev ir mazsvarīga un no tās ir laiks atbrīvoties. Tādējādi iegūsi mājās vairāk brīvas vietas, kā arī parūpēsies, lai nevajadzīgā tehnika atgrieztos otrreizējā apritē. Protams, ir ierīces, ko izmantojam tikai reizi gadā vai pat retāk, taču katrā gadījumā vēl pirms pirkuma vērts apdomāt, vai tā tiešām mums ir nepieciešama. Ja gribam reizi gadā iztīrīt dīvānu vai paklāju, visticamāk, izdevīgāk būs konkrēto mazgāšanas ierīci iznomāt vai aizņemties, nevis pirkt pašam un glabāt.



Veids, kā panākt, lai mājās neuzkrātos nevajadzīga elektrotehnika, katram var būt savs. Svarīgi atcerēties - tā visa reiz kļūst par atkritumiem, turklāt videi kaitīgajiem jeb bīstamajiem. Jau no nākamā gada valstī plānots palielināt elektroiekārtu reģenerācijas normas. Tie būs jau 65% no tirgū novietotā apjoma. Tomēr ir būtiski saprast, ka uzdevums – samazināt atkritumu apjomu un tos šķirot - ir paveicams tikai “komandā”, sadarbojoties visām pusēm. Ja ir gluži pašsaprotami jauniegādātu ledusskapi atvest līdz mājām, tad tieši tāpat jābūt skaidram, ka pēc tam tas būs jānogādā atkritumu šķirošanas laukumā.



Vēl līdz rudenim Latvijas Zaļais punkts kopā ar SIA “Eco Baltia vide” un veikaliem “top!” dažādos novados Latvijā īsteno kampaņu “Elektronikas šķiratlons”. Tās laikā nolietotā un vairs nevajadzīgā tehnika bez maksas tiek savākta klātienē mājsaimniecībās un uzņēmumu adresēs, tādējādi nodrošinot vēl vairāk bojāto sadzīves elektroiekārtu nonākšanu otrreizējā pārstrādē.

* Apsaimniekotāju sniegtā informācija Valsts vides dienestam par atkritumu apsaimniekošanu 2018. gadā