Padomi videi draudzīgiem Ziemassvētkiem

Tradīcijas vēsta, ka Ziemassvētku galdā jābūt deviņiem ēdieniem, taču vai visu sarūpēto apēdam? Īpaši svētku laikā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina iedzīvotājus iepirkties atbildīgi gan iegādājoties produktus svētku galdam, gan izvēloties dabai draudzīgus un otrreiz izmantojamus materiālus dāvanu saiņošanai.

Plānojot pirkumus, pirms došanās uz veikalu vispirms ieteicams izvērtēt, kādi materiāli mājās ir jau atrodami. Piemēram, tā vietā, lai pirktu jaunu dāvanu iesaiņojumu, iespējams izmantot dāvanu maisiņus, kas sakrājušies no citiem svētkiem. Izmantot var arī otrreiz pārstrādātu papīru vai kastītes, ko pēc izsaiņošanas var lietot kā iekuru, nevis vienkārši izmest. VARAM aicina iedzīvotājus izvērtēt arī dāvanu sarakstu, lai izvairītos no dabai nedraudzīgu, īslaicīgi lietojamu dāvanu iegādes.

Ministrijas iniciatīvas “Izmests nav pazudis” vēstnesis, mūziķis Ralfs Eilands, tāpat kā liela daļa sabiedrības ir bijis situācijā, kad pēc svētkiem pāri paliek ēdiens. Lai to neizmestu, mūziķim ir praktisks risinājums: “Ja kaut kas paliek pāri, salieku to pārtikas kastītē un sataisu ēdienu, ko paņemt līdzi darbos. Ikdienā cenšos pirkt tikai tik daudz pārtikas, cik varu apēst tuvākajās divās dienās.” Iepirkumiem R. Eilands izmanto savu auduma maisiņu vai mugursomu, nevis veikala plastmasas maisiņus, kas videi nav draudzīgi. Mūziķis iedrošina arī citus iedzīvotājus rūpēties par vidi un šķirot atkritumus, bet pārtikas pārpalikumus pārvērst gardā maltītē. Noskaties, kā recepšu autore Lindas Vilmansone – Virbule jaunākajā “Izmests nav pazudis” sērijā palīdz R. Eilandam atklāt jaunu recepti no svētku galda pārpalikumiem.



Pārdomājot 2020. gada mērķus un apņemšanās, piedāvājam dažas idejas, kuras var sākt īstenot jau šajos svētkos:Uz veikalu dodies ar pilnu vēderu;Pirms iepirkšanās izveidot iepirkumu sarakstu;Pievērst uzmanību norādēm “ieteicams līdz” un “derīgs līdz”;Nepirkt produktus tikai tāpēc, ka tiem ir atlaide.