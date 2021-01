Pandēmijas laika izklaide – karsto dzērienu baudīšana

Pandēmijas laikā Valkā parādījusies jauna izklaide – dažādu karsto dzērienu baudīšana no kafijas tirdzniecības automātiem. Īsā laika periodā tie pilsētā saauguši kā sēnes pēc lietus un kopumā mazajā Valkā pieejami septiņi kafijas automāti, pilsētas centrā – četri.

“Ziemeļlatvijas” uzrunātie valcēnieši šo iespēju atzīst par labu esam, jo šajā laikā, kad vienīgā izklaide ir doties garākās pastaigās kopā ar ģimeni, ir labi, ka ārpus mājas ir vismaz kaut kādas iespējas, tai skaitā karsto dzērienu baudīšana.

Divu dēlu mamma Sandra Daņilova stāsta, ka divpadsmit gadus vecais Boriss kopā ar draugu ik pa laikam izmanto šo iespēju. Puisim ir sava bankas karte, tāpēc viņam ir interesanti ar to norēķināties par dzērienu. Mamma noskaidrojusi, ka vecākais dēls nogaršojis visus dzērienus. Sandras vīrs strādā Valkas policijas iecirknī un, dodoties patruļā, arī izmanto iespēju sasildīties ar karsto dzērienu. Turklāt to var iegādāties, ne ar vienu nekontaktējoties, kas pašlaik ir svarīgi. Arī Sandra, nākot no darba, mēdz sevi palutināt ar karstu kafiju. Sandra strādā Valkas pirmsskolas izglītības iestādē Puškina ielā.

Valcēnieši priecājas, ka šāds automāts ir uzstādīts blakus jaunajam Valkas un Valgas centram, jo tas jau kļuvis par iecienītu pastaigu un atpūtas vietu.

“Ir forši, ka visa ģimene varam sasildīties ar kafiju. Bērniem garšo karstā šokolāde,” priecājas trīs bērnu māmiņa Līga.

Pilsētas centrā viens no pirmajiem karsto dzērienu automātiem www.Gobox.lv parādījās aizvadītā gada rudenī pie veikala “Oļupe” (tādi ir divi – arī pie veikala “Patra”). Veikala īpašniece Inga Boša stāsta, ka pie viņas vērsies šīs firmas pārstāvis ar lūgumu uzstādīt aparātu. Vietējā uzņēmēja spriedusi, kāpēc gan lai nepieņemtu šādu piedāvājumu, jo pieļāvusi, ka tas arī veikalam pievilinās pircējus. Firmas pārstāvji uzņēmējai maksā par patērēto elektroenerģiju. I. Boša atzīst, ka sākumā pieprasījums bijis liels. Arī paši veikala darbinieki nogaršojuši gandrīz visu gana plašo piedāvājumu. Inga brīnās, ka ir pat karsts buljons un tēja ar citronu. Turklāt viens no veikala darbiniekiem joprojām katru dienu sevi palutina ar karsto šokolādi. Taču pašreiz klientu vairs nav tik daudz, jo pilsētā gandrīz uz katra stūra ir pieejami šādu karsto dzērienu aparāti.

Novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs Aleksandrs Golubevs informē, ka līdz šim neviens uzņēmējs pašvaldībai nav lūdzis atļauju uzstādīt šos karsto dzērienu automātus. Tas nozīmē, ka tie neatrodas uz pašvaldības zemes, bet gan uz privātās zemes vai īpašumos.

“Ziemeļlatvija” sazinājās ar firmas www.Gobox.lv nodaļas vadītāju Vadimu Ragimhalovu, kurš atzīst, ka šis Latvijas uzņēmējiem ārkārtīgi sarežģītais laiks ir ietekmējis arī viņu biznesu, jo jūtami samazinājušies ienākumi. Tas nozīmē, ka cilvēki seko līdzi ģimenes budžeta izdevumiem. Taču firma meklē jaunas iespējas, lai noturētos virs ūdens un saka paldies valcēniešiem, ka viņi novērtē šo iespēju – neapmeklējot sabiedriskās ēdināšanas iestādi, iegādāties sev tīkamu karsto dzērienu.