Par lopu dzīšanu pāri ceļam jābrīdina

Autovadītāja nonākusi bīstamā situācijā kāda ganāmpulka dēļ.

“Braucu pa grantētu salīdzinoši intensīvas satiksmes ceļu lejā no kalna. Abās pusēs ceļam ir pārsimt metru mežains posms. Nekādas brīdinājuma zīmes par to, ka tuvumā varētu būt govis, nav. Izbraucu no mežainā posma un pēkšņi redzu – no kreisās puses, kur ganības, nāk pāris desmitu govju liels ganāmpulks. Taču ne brīdinājuma zīmju, ne norobežojošas lentes vai cilvēka, kurš brīdinātu, nav. Paspēju noreaģēt un izvairīties no sadursmes ar pirmo ganāmpulka govi, to veiksmīgi apbraucot. Ja būtu bremzējusi, būtu cietusi gan es, gan lopiņš. Tiku cauri ar izbīli. Mans uzskats – normāli tas nav, ja pēkšņi uz ceļa iznāk govju bars. Turklāt divi lopu dzinēji nāca no ganāmpulka aizmugures,” pieredzē dalās autovadītāja, kurai radušies vairāki jautājumi: “Vai ir kādi noteikumi, kā jārīkojas ganāmpulka saimniekiem, lai uz ceļa nerastos bīstamas situācijas? Vai ir nepieciešams izvietot ceļa zīmes vai padomāt par cita veida abpusēju drošību?”

Atbild Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Šeršņova.

Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu 217. pantu, pajūgu vadītājiem un personām, kuras dzen dzīvniekus vai to ganāmpulkus, aizliegts dzīt dzīvniekus pāri dzelzceļa sliežu ceļa klātnei un pāri ceļam ārpus speciāli norādītajām vietām; atstāt dzīvniekus uz ceļa bez uzraudzības; dzīt dzīvniekus pa asfaltbetona un cementbetona seguma ceļiem, izņemot gadījumus, ja nepieciešams tos šķērsot; vadīt pajūgu un dzīt ganāmpulku, atrodoties alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu iespaidā; vadīt pajūgu un dzīt ganāmpulku, esot slimam, medikamentu iespaidā vai nogurušam tādā mērā, ka tas ietekmē spējas droši vadīt pajūgu vai dzīt ganāmpulku, veikt noteiktos ceļu satiksmes dalībnieka pienākumus un var apdraudēt citus ceļu satiksmes dalībniekus.

Vietas, kur pāri ceļam tiek dzīti lopi, ir jānorobežo ar ceļa zīmēm – gluži kā vietas, kur notiek mežiz­strādes darbi. Šādas ceļa zīmes brīdina par bīstamību, un autovadītājs saprot, ka ir jāsamazina braukšanas ātrums.



Savukārt uzņēmums “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) informē, ka par ceļa zīmju nepieciešamību konkrētās vietās lemj ceļa vai ielas īpašnieks un tas tiek saskaņots ar LVC reģiona attiecīgo nodaļu. Visos gadījumos, kad klients vēršas LVC saskaņot ceļa zīmju izvietojumu, tas notiek atbilstoši pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Ceļu satiksmes likumā teikts, ka saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu, uzstādīšanu un noņemšanu attiecas uz atbilstību standartiem ceļu satiksmes drošības jomā. Ceļa zīmes valstī var uzstādīt tikai saskaņā ar izstrādāto būvprojektu, kas saskaņots LVC. Iniciatīvu par kādas zīmes uzstādīšanu var izvirzīt jebkura persona, bet lēmumu par šīs iniciatīvas realizāciju pieņem ceļa īpašnieks, ja LVC apstiprina noteiktu zīmju izvietojumu.