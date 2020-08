Par šīs vasaras aizraujošāko galamērķi var kļūt lauki

Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” aicina uz pasākumu “Atvērtās dienas laukos 2020”, kas visā Latvijā notiks 22. un 23. augustā. Šī ir unikāla iespēja paviesoties pie tādiem saimniekiem, kas ikdienā vairāk laika velta ražošanai vai arī ir sastopami ar savu produkciju tirdziņos, taču šoreiz būs mājās un gaidīs jūs – savus ciemiņus.

“Atvērtās dienas laukos” kļuvis par tradicionālu pasākumu, ik gadu tā ietvaros savu īpašumu durvis ver vaļā arī mūspusē esošie uzņēmēji, amatnieki, ražotāji un zemnieki, apmeklētājiem sarūpējot īpašu piedāvājumu. Kā ziņo “Lauku ceļotājs”, pasākuma ietvaros saimniecības pie sevis rīko izzinošas ekskursijas, koncertus, spēles un rotaļas, gardumu degustācijas.

To mērķis ir ieinteresēt iedzīvotājus iepazīt lauku dzīvi, nobaudīt lauku labumus, atrast saimniecības, no kurām iegādāties laukos audzētus un ražotus produktus, kā arī izbaudīt aktivitātes un sajūtas, ko var piedzīvot laukos.

Viena no sešām vietām šovasar Valkas novadā, kas uzņems apmeklētājus pasākumā “Atvērtās dienas laukos 2020”, atrodas Ērģemes pagasta “Āķīšos”, ko dēvē par Saulaino ieleju. Jau piekto gadu Kristīne Vaļģe audzē cilvēku mīlētās saulespuķes, bet šajā pasākumā piedalās pirmo reizi. Ikdienā saimniecība nav pieejama apmeklētājiem, tomēr periodiski tajā notiek dažādi tematiski pasākumi.



Piemēram, pirms Jāņiem iedzīvotāji tika aicināti apskatīt peonijas. 22. un 23. augustā “Āķīšos” visus interesentus gaidīs Saulainajā ielejā. K. Vaļģe laikrakstam stāsta, ka saulespuķes viskrāšņāk zied tieši augusta otrajā pusē, līdz ar to lauku ceļotājiem būs lieliska iespēja to visu redzēt klātienē.



Kopš 2014. gada arī šogad – “Atvērtajās dienās laukos 2020” – piedalās smiltenietis Valdis Paeglis. Viņš secina, ka ceļotājiem šī pasākuma ietvaros Latvijā ir patiešām liela izvēles iespēja. Piedāvājumu ir daudz, tāpēc saimniecības ne vienmēr var cerēt uz lielu apmeklētāju plūsmu.



Iedzīvotājiem dodoties uz kādu no piedāvātajām vietām (ar visām var iepazīties mājaslapā celotajs.lv), savu apmeklējumu iepriekš vēlams saskaņot ar saimniekiem, lai viņi var ieplānot jūsu uzņemšanu.



uzziņai

Pasākuma laikā Smiltenes un Valkas novadā varēs apmeklēt šādas saimniecības un uzņēmumus:

• “Krustvārdu mīkla par čiekurkalti” – Vijciema pagasta Mežmuižā. 22. un 23. augustā apmeklētājiem tiks piedāvāta krustvārdu mīkla par čiekurkalti un tuvāko apkārtni. Par pareizi aizpildītu mīklu būs sarūpētas mazas pārsteiguma balviņas. Apmeklējums obligāti jāpiesaka iepriekš, zvanot Ivaram Palejam uz 26478620.

• Viesmīlīga satikšanās etnogrāfiskajā sētā “Ielīcas” – Viesi tiks gaidīti 22. augustā no pulksten 11 līdz 17. Paredzēta ekskursija, konkurss, tirdziņš, bērnu aktivitātes, filmas “Pūt, vējiņi!” skatīšanās, zupas vārīšana, tējošana, desu cepšana. Kopā mēģinās radīt un izrotāt savu Latviju (lūgums līdzi paņemt krāsainu dziju). Vēlams iepriekš pieteikties.

• “Brīvdienas zirga mugurā” – Valkas pagasta “Kalnbundās”. Izjādes ar zirgiem, ugunskura vieta un saimniecības apskate. Iepriekš obligāti jāpiesakās, zvanot Laimai Lācei uz 26543796.

• “Dzīvnieki lauku sētā” – 22. augustā pasākuma ietvaros Kārķu pagasta zemnieku saimniecībā “Rudzīši” iepazīšanās ar mini zoo saimnieces pavadībā ar stāstījumu par saimniecību un dzīvniekiem. Vēlams iepriekš pieteikt apmeklējumu, zvanot Annai Tropai uz 29718433.

• “Saulespuķu dienas – Saulainajā ielejā!” – Ērģemes pagasta “Āķīšos” “Atvērto dienu laukos 2020” ietvaros apmeklētājiem tiks piedāvāta ziedu lauka apskate un lauka burvības baudīšana, fotografēšanās. Īpaši draudzīgs piedāvājums tiem, kuri vēlēsies iegādāties ziedus no lauka, Saulespuķes keramikas traukus vai nogaršot mājās ceptu maizi. Papildu informāciju var iegūt, zvanot uz 26351356 (Kristīne Vaļģe).

• “Izbaudi laukus Igaunijas pierobežā – “Ausmās”, Omuļos” – 22. augustā no pulksten 12 līdz 16 iespēja iegādāties lauku labumus, kā arī saimniecības apskate – zirgi, aitas, kazas, truši, izjādes ar zirgu. Pulksten 18 stāstu vakars “Par uzdrīkstēšanos dzīvot, kā sirds kāro!”. Pulksten 20 pirts. 23. augustā no pulksten 10 līdz 12 – lauku brančs. Iepriekš obligāti jāpiesakās, zvanot Ilzei Leicānei uz 29234102.

• “Tepera ezera vilinājums” – Smiltenē, Tepera ezera krastā “Annes laivas” katru dienu priecē iedzīvotājus un tūristus ar sporta inventāra nomu (SUP dēļi, gokarti, skrituļslidas, katamarāns), taču pasākuma laikā tiem būs īpaša akcija. Vēlams iepriekš pieteikties, zvanot uz 26364135.

• “Ceļš uz veselību kopā ar bitēm” – Valdis Paeglis savā saimniecībā Smiltenē, Raiņa ielā 69 apmeklētājus pasākuma ietvaros gaidīs 22. augustā, lai kopā bišu dravā noslēgtu dravošanas sezonu. Būs medus degustācija, bada pankūku cepšana un pat gulēšana uz bišu stropiem jaunajā bišu namiņā. Ieeja saimniecībā un dalība bez maksas. Iepriekš obligāti jāpiesakās, zvanot uz 29975297.

• “Ko var iegūt no bērzu sulas?” – 22. un 23. augustā “Atvērto dienu laukos 2020” laikā dzirkstošo bērzu sulu “BIRZĪ” ražotnē Brantu pagasta “Kainaižos” stāstīs apmeklētājiem par to, ko var iegūt no tradicionālās bērzu sulas, un iepazīstinās ar pasaulē pirmo sulu koku parku. Ražotnes apmeklējums – bez maksas. Papildu informācija, zvanot Ervinam Labanovskim uz 29199982.

• “Dzintara lauki Vidzemē” – smiltsērkšķu saimniecība “AmberFarm” (Dzintarferma) Variņu pagasta “Liepūdrupos” piedāvā izzinošas ekskursijas smilts­ērkšķu plantācijās, produktu degustāciju un to iegādi, kā arī meistarklasi saldumu gatavošanā. Apmeklējums iepriekš jāpiesaka, zvanot Andrejam Nikam uz 20175175.