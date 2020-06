Pārgājieni, kas izaicina un pārsteidz. Valcēnietes "Latvijas izaicinājumā"

Nereti tikai viena cilvēka spontānas idejas un rīcība mūs spēj ieraut aizraujošos piedzīvojumos. Tā notika ar piecām valcēnietēm – Sintiju Kārkliņu, Līgu Luteri-Kārkliņu, Džeinu Orsku, Baibu Ontensoni un Gintu Stālmeisteri, kuras, daudz nedomājot, aprīlī pieteicās piedzīvojumu tūrisma kompānijas “PostNos” “Latvijas izaicinājumam”. Tas ir 12 pārgājienu seriāls pa visiem Latvijas novadiem, pa vietām, kurās tūristi un bieži vien pat vietējie nav gājuši. Viena pārgājiena garums ir 20 līdz 35 kilometri, un to, ka tas ir iespējams, meitenes ir pierādījušas – pieveikušas jau pusi un ir apņēmības pilnas noiet arī nākamos sešus.

Ar trim meitenēm no grupas tikos neilgi pirms 6. posma. Tobrīd kopā jau bija noiets 141 kilometrs, pieveikti visi trīs Zemgales maršruti, un viņas jau bija gatavas trešajam Vidzemes posmam, kas norisinās Alūksnes pusē netālu no Igaunijas robežas. Meitenes “Latvijas izaicinājumam” pieteicās teju uzreiz (15. aprīlī), daudz nedomājot, tiklīdz par to parādījās informācija sociālajos tīklos. Un jau pirmajā nedēļas nogalē (18. aprīlī) devās uz Zemgali – Dobeles novadu, kur bija norādīts pirmais posms. “Piereģistrējāmies, samaksājām dalības maksu 25 eiro no cilvēka un saņēmām pirmo paroli, lai uzzinātu, kur būs pirmais posms. Ejot nepieciešams telefons ar maps.me vai Latvijas Valsts mežu aplikāciju, kurās iespējams lejupielādēt maršrutu, un PowerBank (ārējais akumulators), jo telefons tiek nodarbināts bez apstājas. Pārgājiena laikā ir jāatrod seši burti, kas tad ir parole nākamajam pārgājienam,” stāsta Līga. Lai gan maršrutus var veikt jebkurā sev vēlamajā laikā līdz 12. septembrim, meitenes, apzinoties, cik grūti atrast brīvas dienas, došanos pārgājienos plāno laicīgi. Tagad palikuši tālākie posmi – Kurzeme un Latgale. Viņas jau paredzējušas, ka jūnijā uz Kurzemi dosies uz trim vai četrām dienām, lai ar vienu reizi izietu divus maršrutus. “Trešo Kurzemes posmu domājam pievārēt jūlija beigās,” tā Sintija.

Pārgājiens kā izaicinājums katrai no meitenēm ir ar savu nozīmi. Kādai tas ir vairāk fizisks, citai – emocionāls un psiholoģisks. Katra tajā dodas ar citu mērķi. Baibai tā ir atslodze no studijām, Līgai – veids, kā apceļot Latviju neierastāk, Gintai – laiks, ko veltīt sev un rast mieru no ikdienas rutīnas. Savukārt Džeinai un Sintijai mērķis ir pārbaudīt savas fiziskās spējas.

Lai mestos šāda veida piedzīvojumā, nekas daudz nav vajadzīgs, bet tās dažas lietas, kas nepieciešamas, ir būtiskas. Vēlme sevi izaicināt un komanda, kura neļauj padoties, ir divas būtiskākās lietas, jo pārdomas par to, vai turpināt, esot teju pēc katra posma. “Man visgrūtākais bija trešais posms, kura divi kilometri bija jāiet pa purvu. Pamats mīksts, tu ej un grimsti iekšā. Tālāk mežs ar daudz kritušiem kokiem,” atceras Sintija. Bet piedzīvojumu gars un azarts jau otrā dienā liek sarosīties un plānot nākamo gājienu. Jautājot par praktiskām lietām, ejot pārgājienos, meitenes atzīst, ka nepieciešami labi, iešanai piemēroti apavi un daudz ūdens. “Pirmo posmu nogājām parastajās kedās – sporta apavos. Uzreiz pēc tam pasūtījām speciālos pārgājienu apavus,” stāsta meitenes. Vēl bez ūdens vienmēr līdzi ir kādas uzkodas enerģijai. Ja pārgājiens ir vairāk nekā 30 kilometru garš, tad tiek ņemtas līdzi arī pusdienas. Automašīnā vienmēr ir maiņas apģērbs. Un pēc katra noietā posma meitenes to atzīmē ar vakariņām tuvākajā ēdināšanas iestādē.

“Es nemūžam nebūtu iedomājusies, ka pabūšu tādās vietās Latvijā!” tā Džeina. Meitenes atklāj, ka Latvijas dabas daudzveidība nebeidz pārsteigt un ir vēl viens būtisks motivātors, lai dotos pārgājienos. Cilvēka dabā ir kustēties, un iespējas, kādā veidā un ar kādu pievienoto vērtību to darīt, ir neskaitāmas, tikai jāizvēlas.

“PostNos” “Latvijas izaicinājumā” iespējams pieteikties pat līdz 1. septembrim. Un, lai pasākums būtu vēl aizraujošāks, tūrisma firma trim dalībniekiem ir sagatavojusi iespaidīgas balvas – ceļojumu uz Gruziju, Izraēlu un Azoru salām.

Meiteņu sasniegumi “Latvijas izaicinājumā”:

1. posms – Dobeles novads – apkārt Zebrus un Svētes ezeriem, 37 km, 9,5 stundas;

2. posms – Vecumnieku novads – tajā atrodas Latvijā vienīgais tuksnesis, 26 km, 7 stundas;

3. posms – Ropažu novads – Lielie Kangari, 2 km bija jāveic pa purvu, daudz jāiet pa mežu un jāšķērso trošu tiltiņš, 28 km, 8,5 stundas;

4. posms – Inciems – Braslas un Gaujas upju krasti, skaists, kalnains posms gar Braslas upes krastiem, 25 km, 8 stundas;

5. posms – Staicele – gar Salacas krastu, dubļains posms, 25 km, 7 stundas;

6. posms – Veclaicene – Korneti–Igaunijas robeža, ~32 km.