Pasargā savu un savu bērnu ādu no saules!

Iestājoties karstam un saulainam laikam, arvien vairāk palielinās saules iedarbība uz mūsu ādu un ar to saistītie riski. Dodoties atpūsties pie dabas un ūdeņiem vai arī vienkārši atrodoties ārpus telpām saulainā laikā, nedrīkstam aizmirst par aizsardzību no saules – gan sev, gan īpaši piedomājot par bērnu ādas veselību. Padomos par ādas aizsardzību dalās eksperte ārste-dermatoloģe Lauma Valeine un skaistuma konsultante Natālija Gavriļčenko.

Ādas fototipi

L. Valeine skaidro – to, kā āda reaģē uz sauli, nosaka tās fototips jeb tās iedzimtās īpašības (piemēram, krāsa un spēja reaģēt uz ultravioleto staru iedarbību). Ādas fototipu nosaka arī pēc matu un acu krāsas un izšķir piecus sešus ādas fototipus. Pirmā un otrā ādas fototipa īpašnieki ir cilvēki ar ļoti gaišu vai gaišu ādu, kuriem risks apdegt saulē ir visaugstākais. Šiem cilvēkiem būtu īpaši uzmanīgi jāizturas pret atrašanos saulē.

Visbiežāk Latvijā sastopamais ir trešais ādas fototips. Tam ir raksturīgi, ka āda veido iedegumu, risks apdegt ir, bet tas ir daudz mazāks nekā pirmajiem diviem fototipiem. Tie ir cilvēki ar vidēji tumšiem, brūniem, tumši blondiem matiem, ar zilu, zaļu un brūnu acu krāsu.

Ceturtais ādas fototips ir tumsnējas ādas īpašniekiem, kam labi veidojas iedegums un risks apdegt ir neliels, savukārt piektais un sestais ādas fototips piemīt tumšas vai ļoti tumšas ādas īpašniekiem. Lai arī šiem cilvēkiem apdegumu risks ir neliels, tas nenozīmē, ka viņi nav pakļauti saules staru radītiem bojājumiem un ādas vēža riskam. Tādējādi visiem ir ļoti būtiska aizsardzība no saules, neatkarīgi no ādas tipa.

Saules aizsargkrēma izvēle

Saules aizsarglīdzekļu klāsts ir ļoti plašs, tie ir pieejami dažādās formās – kā spreji, krēmi, losjoni. Arī saules aizsargfaktoru (SPF) līmeņi ir dažādi. Tie norāda, cik procentus saules starojuma aizsargfiltrs spēj absorbēt. SPF 50 saturošs aizsargkrēms spēj absorbēt 97-98% no ultravioletā starojuma, SPF 30 – 96%, SPF 20 – aptuveni 94%.

Vēl būtiska atšķirība ir saules aizsargfiltri. Tie var būt fizikāli un ķīmiski. Fizikālie aizsargfiltri atstaro gaismu un bloķē saules staru iedarbību, tādēļ ir ieteicami lietošanai bērniem. Šie krēmi bieži vien būs biezāki, mēdz būt ar toni, lai mēs redzam, cik liels ādas laukums ir noklāts, jo tas ir pierādīts fakts – saules aizsargkrēmi netiek pilnvērtīgi lietoti, mēs nenoklājam visu ķermeņa laukumu. Uzklājot līdzekļus ar fizikāliem filtriem, mēs labāk redzam– vai viss ir noklāts.

Otrs filtru veids ir ķīmiskie filtri. Līdzekļi ar šiem aizsargfiltriem satur ķīmiskus savienojumus, kas darbojas šūnu līmenī un palīdz aizsargāt pret šūnas kodola bojājumiem, kuri diemžēl brīvo radikāļu dēļ veidojas ādā. Tātad šie līdzekļi palīdz aizsargāt ādu ne vien no saules staru iedarbības, bet darbojas arī šūnu līmenī. Šādi līdzekļi būtu ieteicami tad, ja ir kādas ādas problēmas – novecošanās, pigmentācijas u.c.

Svarīga lieta, kas ir jāatceras, – fizikālos filtrus saturošie krēmi darbojas uzreiz, tādēļ tos varam uzklāt tieši pirms iziešanas saulē. Bet ķīmiskiem filtriem ir vajadzīgs laiks, lai tie sāktu darboties, tādēļ tie ir jāuzklāj 20-30 minūtes pirms došanās ārā, skaidro dermatoloģe.

Cik bieži ir jāatjauno saules aizsargkrēms?

Arī tad, ja krēms ir ūdensizturīgs, tas nenozīmē, ka varam visu dienu peldēties vai atrasties saulē, gulēt, svīst un to neatjaunot, uzsver L.Valeine. Jebkurš gan fizikālo, gan ķīmisko filtru saturošs saules aizsargkrēms būtu jāatjauno ik pēc 2-3 stundām. Krēms atkārtoti jāuzklāj arī pēc peldes, ja atrodamies ārā un mums ir intensīvākas nodarbības, skrienam, spēlējam pludmales volejbolu vai veicam jebkādas citas fiziskās aktivitātes, kas liek ķermenim pastiprināti svīst.

Kad drīkstam atrasties saulē?

Skaistuma konsultante N.Gavriļčenko uzsver, ka tas, cik intensīva ir saule un attiecīgi – cik ilgi varam atrasties tās staros, ir atkarīgs ne vien no diennakts laika, bet arī no vietas, kur atrodamies. Bieži vien, dodoties ceļojumos, vien pēc apdeguma iegūšanas saprotam, ka mūsu izvēlētajā galamērķī saules stari ir daudz intensīvāki. Savukārt, ja runājam par Latviju, – dienas vidū no plkst. 11:00 līdz 16:00 tiešajos saules staros uzturēties nebūtu vēlams, nav ieteicams arī sauļoties un īpaši sauļot bērnus.

Ja dodaties uz pludmali, noteikti somā līdzi ir jābūt ne vien saules aizsargkrēmam, bet arī ūdens pudelei, cepurei un saulesbrillēm, jo saules stari var bojāt arī matus un acis.

Kas jāzina visiem vecākiem?

L.Valeine uzsver pamatlietas par bērnu drošību, atrodoties saulē:

Līdz 6 mēnešu vecumam zīdaiņiem uzturēties tiešos saules staros vispār nav ieteicams; bērns drīkst atrasties ārā tikai ratiņos vai ēnainā vietā.

Arī bērniem līdz 3 gadu vecumam tiešie saules stari ir ļoti bīstami, tādēļ pieļaujama būtu tikai rīta vai pēcpusdienas saule ne ilgāk kā 20-30 minūtes, kombinācijā ar vieglu apģērbu un galvassegu, savukārt atklātās ķermeņa daļas jāaizsargā ar specifiski bērnu ādai paredzētiem saules aizsargkrēmiem ar augstāko aizsardzību (SPF 50).

Apdegums bērnu vecumā jeb līdz 18 gadiem var 2-2,5 reizes palielināt vēža saslimšanas risku vēlāk, kad bērns būs izaudzis. Tāpēc vecākiem jāsaprot, ka tā ir viņu atbildība, lai bērniem neveidotos saules apdegums.

D vitamīns veidosies, arī atrodoties ēnā – 15-20 minūtes dienā netiešos saules staros ir pietiekamas laiks, lai D vitamīna veidošanās būtu pietiekama. Pat ēnainā, mākoņainā dienā.

Bērnu aizsardzībai ir pieejams arī īpašs apģērbs ar ultravioleto staru aizsardzību – cepurītes, hidrotērpi. Tas ir drošs veids, kā pasargāt jūsu bērnu.

Savukārt N.Gavriļčenko iesaka pārdomāti izvēlēties līdzekļus bērnu ādas aizsardzībai. Bērniem, kas grib plunčāties, noderēs līdzekļi, kas ir piemēroti uzklāšanai uz mitras bērna ādas. Tādējādi jums nebūs jāgaida, kad piecgadnieks būs nožuvis pēc peldes vai plunčāšanās. Šiem līdzekļiem ir atbilstoša konsistence, kas palīdzēs pasargāt tieši bērna jutīgo ādu.

Vēl viens variants ir ļaut bērnam ūdens priekus izbaudīt vakara pusē, kad saule nav tik aktīva. Taču jebkurā laikā jāatceras, ka, atrodoties ūdenī, saules kaitīgā iedarbība var arī pastiprināties, jo, līdzīgi kā sniegs, ūdens atstaro saules starus. Tādējādi to ietekme var būt no dažādiem leņķiem.

Ultravioletās radiācijas indekss

Vēl viens būtisks faktors, kas jāņem vērā, ir ultravioletā radiācija. Tas ir īpašs indekss, kas parāda ultravioleto staru daudzumu, kāds nonāk līdz zemei. Šis indekss ir ļoti būtisks, īpaši maziem bērniem un veciem cilvēkiem, kā arī visiem tiem, kam uz ādas ir daudz veidojumu, ādas vēža vēsture (personīgā vai ģimenes) vai problēmas ar sirds asinsvadu slimībām. Šo indeksu var uzzināt meteoroloģiskā dienesta mājaslapā meteo.lv. Ieteicams tam sekot, un, ja indekss ir augsts (vidējs pieļaujamais būtu līdz 6, savukārt 8, 9, 10 un 11 jau ir ļoti augsts), nebūtu ieteicams atrasties ārā, vismaz dienas vidū, kad saule ir zenītā). Cilvēki kļūst izglītotāki, arvien vairāk zina par šo radiācijas līmeni un seko tam līdzi, novērojusi L.Valeine.

Ādas veidojumu pārbaudes

Visiem, kam ir daudz veidojumi vai kam ir 1. vai 2. ādas fototips, ādas veselības jeb veidojumu pārbaude ir jāveic reizi gadā. Ieteicams tās veikt pirms sauļošanās sezonas sākuma. Zelta standarts ir optiskā vai digitālā dermatoskopija, kas ir ātra, nesāpīga, neinvazīva, bet ļoti informatīva metode, ar kuras palīdzību var diagnosticēt jau esošas izmaiņas.

Dermatoloģe atgādina – ādai ir “atmiņa”, tas ir vispārzināms fakts. Katra saulē pavadītā stunda tiek “reģistrēta”, un, ja mums parādās pigmenta traipi, paplašināti asinsvadi, apsārtums – tas ir signāls, ka mēs savu saules stundu limitu esam sasnieguši vai pārsnieguši. Tādēļ nedrīkstam pret savu un savu bērnu ādas aizsardzību izturēties pavirši un neapdomīgi! Aizsargājiet savu un savu bērnu ādu un baudiet vasaru veselīgi!