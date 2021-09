Pasaules talka Latvijā ir atklāta!

Sestdien, 18. septembrī, plkst. 9.00 Daugavmalā pie Lielā Kristapa ar dziesmām un sirsnīgām uzrunām Latvijā tika atklāta jau ceturtā Pasaules talka jeb “World Cleanup Day” (WCD). Mēs Pasaules talku jau tradicionāli atzīmē ar koku stādīšanas akciju “Laimes koki” – šādā veidā veicinot dabas atjaunošanas un reģenerēšanas procesu, kā arī vides apzaļumošanu. Šodien, Pasaule talkas ietvaros, Latvijā tiks atklāts jau otrais Laimes koku parks – Jelgavā.

Vita Jaunzeme, Pasaules talkas organizatore Latvijā, Lielās Talkas vadītāja: “Kamēr mēs vēl gulējām, pirmās talkas pasaulē jau sākās Japānā. Arī kad mēs šodien aiziesim gulēt – cilvēki Amerikas rietumkrastā vēl turpinās talkot. Šis notikums ir cilvēku saliedētības un mīlestības pret dabu apliecinājums, kuram būt par daļu ir liels gods un lepnums! Arī tas, ka mēs Latvijā jau esam spēruši soli tālāk, ne vien vācot atkritumus pavasarī, bet arī rūpējoties par dabas atveseļošanu, stādot kokus, mums, kā mazai valstij, ir ārkārtīgi liels sasniegums. Es ceru, ka mūsu piemēram sekos arī cituviet pasaulē, jo stādot Laimes kokus, mēs stādam ne vien kokus, bet arī nākotni!”

Svinīgajā Pasaules talkas atklāšanas ceremonijā savus vēlējumus visiem talkotājiem sūtīja arī Latvijas Nacionālā teātra aktieris Juris Hiršs un Latvijas Nacionālās operas un baleta operdziedātāja Sonora Vaice. Juris Hiršs par godu šim notikumam uzdāvināja Sonorai Vaicei no Nacionālā teātra simtgades alejas ozola zīles izaugušo stādiņu, novēlot radošus panākumus un veiksmi gan viņai, gan visiem talciniekiem. Operdziedātāja, savukārt, piebilda: “Šodien mēs visā Latvijā stādīsim kokus, un es aicinu to darīt apzināti un ar mīlestību. Mēs visi esam daba un arī cilvēks ir no dabas nācis, tāpēc, ja mēs parūpēsimies par kokiem un dabu – tā parūpēsies arī par mums. Lai mūsu Laimes koki aug kupli un spēcīgi!”

Rozmišu ģimenes mamma Ramona, kura uz talkas atklāšanu bija ieradusies ar meitu Reičelu un dēlu Ričardu, atzina, ka paši ir aktīvi talkotāji un zaļā dzīvesveida piekritēji. Viņa arī uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi mīlestību un atbildību pret dabu un apkārtējo vidi cilvēkos ieaudzināt jau no bērnības. Savukārt Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas audzēknes ar savām skaistajām balsīm jau no paša rīta ieskandināja Pasaules talku, mums visiem dāvinot labu noskaņojumu un darba prieku.

Svinīgo Pasaules talkas atklāšanas pasākuma ierakstu skaties šeit, bet tradicionālo Pasaules talkas noslēguma diskusijas tiešraidi, kurā piedalīsies talkas organizatori, sadarbības partneri un sabiedrībā pazīstamās personas, kas iestājas par zaļā un veselīga dzīvesveida veicināšanu – plkst.18.00 skaties.lv un 3Play.lv platformās.

Lai izdevusies Pasaules talka! Visiem kopā un katram atsevišķi!