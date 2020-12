Pasniedz vecajai tehnikai Ziemassvētkos dāvanu - otro dzīvi!

Strauji tuvojas Ziemassvētki, kas sabiedrībā labi zināms arī kā dāvināšanas laiks. Tajā arvien lielāku lomu spēlē moderno tehnoloģiju attīstība, līdz ar to kā visai bieža dāvanas izvēle sabiedrībā kļuvusi dažāda veida elektrotehnika - mobilie telefoni, planšetdatori, klēpjdatori un pat televizori un citas elektroierīces, kas jau šobrīd lielā skaitā atrodas teju katra cilvēka mājvietā. Taču vai esam padomājuši, kas ar visām šīm iekārtām notiek, kad tās nokalpojušas? Arī tās ir pelnījušas Ziemassvētkos saņemt savu dāvanu – otro dzīvi.

Daudz tehnikas savu otro dzīvi vēl nesagaida

Tehnoloģijas attīstās ļoti strauji. Balstoties uz Valsts vides dienesta datiem*, 2018.gadā Latvijas tirgū tika novietotas 24 290 tonnas elektroiekārtu, bet atpakaļ tiek savākti un pārstrādāti vairāk nekā valsts noteiktā norma, kas ir 40,5%. No nākamā gada vidus valsts šo normu plāno palielināt jau līdz 65%, kas ir vērtējams pozitīvi, jo tas veicinās nolietotās tehnikas pārstrādi un otrreizējo izejvielu atgriešanu apritē. Tomēr arī atlikušais daudzums ir pietiekoši iespaidīgs, lai pievērstu uzmanību tam, kas tad īsti notiek ar nolieto elektrotehniku. Kā liecina Latvijas Zaļā punkta īstenotās kampaņas Vislatvijas “Elektronikas šķiratlons” rezultāti, vienā Latvijas mājsaimniecībā ilgstošā periodā vietām uzkrātas pat teju tonna nokalpojušu iekārtu. Līdzko tās vairs nav vajadzīgas lietošanai ikdienā, tās itin bieži kļūst par “mēbeli” kādā plauktā, pieliekamajā, garāžā vai šķūnītī. Tomēr te būtu svarīgi atcerēties, ka elektrotehnika ir videi kaitīgie atkritumi un no tās svarīgi savlaicīgi un atbildīgi atbrīvoties.

Nepinies ar veco tehniku – atbrīvojies no tās!

Latvijā jau šobrīd pieejamas plašas iespējas nodot nevajadzīgo tehniku. To var nogādāt uz vairāk nekā 60 atkritumu šķirošanas laukumiem visā Latvijā, kā arī elektroiekārtu savākšanu nodrošina virkne atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi, turklāt daudzviet šo pakalpojumu nodrošina bez maksas. Tāpat plašas iespējas tiek nodrošinātas mazās tehnikas un bateriju šķirošanai. Tās var nogādāt uz tirdzniecības vietās uzstādītajām speciālajām šķirošanas kastēm. Tādas pieejamas, piemēram, lielajos lielveikalos. Bateriju šķirošanas kastes pieejamas arī degvielas uzpildes stacijās, kā arī citās publiski pieejamās vietās. Elektroiekārtu un bateriju šķirošanas punktus var atrast šajā kartē.

Tehnikas otrā dzīve pārstrādē

Kopumā elektroiekārtas no vides viedokļa ir atzīstama dāvana Ziemassvētkos. Tās kalpošanas laiks ir salīdzinoši ilgāks ar dāvanām, kuras tiek izmantotas vien pāris reizes un jau drīz pēc to saņemšanas nonāk atkritumos. Turklāt nokalpojušās elektroiekārtas ir iespējams pārstrādāt līdz pat sīkākajai detaļai. No elektroiekārtām iespējams pārstrādāt aptuveni 90% sastāvdaļu – metāla korpusus, plastmasas materiālus, stiklu, kā arī smagos metālus u.c. Piemēram, metāla korpusi pārstrādes gaitā tiek pārkausēti, plastmasa sasmalcināta granulās, arī vadi tiek sadalīti sīkāk un no tiem tiek atlasītas sastāvdaļas, kas būs derīgas atkārtoti. Iekārtās esošās stikla daļas sasmalcina un izmanto kā sastāvdaļu jaunu produktu ražošanā . Tāpat der atcerēties, ka elektroiekārtās ir arī videi kaitīgas sastāvdaļas, piemēram, svins, kadmijs, dzīvsudrabs, ko ir vienlīdz svarīgi gan pareizi apsaimniekot, gan arī pārstrādāt, jo šie dabas resursi ir strauji izsīkstoši. Rezultātā visas pārstrādātās izejvielas ir iespējams izmantot atkārtoti jaunu priekšmetu, turklāt arī jaunu elektroiekārtu ražošanā.

Dodot iespēju savai nokalpojušajai tehnikai atgriezties “otrajā dzīvē”, tiek likts būtisks pamats vides ilgtspējā – tiek novērsta iekārtās esošo bīstamo vielu nonākšana dabā, tiek mazināta nepieciešamība ražošanā izmantot strauji izsīkstošās dabas veltes, kā arī tiek attīstīta aprites ekonomika. Lai veicinātu elektroiekārtu savākšanu un pārstrādi, Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar vides apsaimniekošanas uzņēmumu SIA “Eco Baltia vide”, veikaliem “top!” un citiem partneriem no aprīļa līdz novembrim īstenoja kampaņu “Elektronikas šķiratlons”. Tās ietvaros vairāk nekā 6600 iedzīvotāji kopā sašķiroja 410 386 kilogramus mājsaimniecībās un uzņēmumos uzkrāto elektrotehniku. Kampaņas pirmais posms notika vairāk nekā 40 šķirošanas laukumos, savukārt otrais posms – 38 Latvijas novados, nodrošinot tehnikas savākšanu klātienē – iedzīvotāju adresēs.