Pavasara pļavu zaļumi mūsu virtuvē

Pirmie košie zaļumi un ziedošās pļavas spēj radīt īstu pavasara un vasaras sajūtu. Taču tie ir ne vien prieks mūsu acīm, bet arī vērtīgs papildinājums mūsu pavasara-vasaras ēdienkartei. Turklāt šos vērtīgos zaļumus ar pavasara dvesmu var ērti saglabāt arī ziemai! Kādas vērtīgas vielas mums sniedz pļavu un dārzu zaļumi un kā tos vislabāk izmantot? Iesaka BENU Aptiekas piesaistītā eksperte, sertificēta uztura speciāliste Liene Sondore un aptiekas farmaceite Zanda Ozoliņa.

Ejot dabā, pļavā un savā dārzā, paskatieties visapkārt – zem kājām, zem krūmiem un koku zaros! Teju it visur atrodas kas ēdams un veselību stiprinošs – stāsta uztura speciāliste Liene Sondore. Lai gan var uzskatīt, ka pavasara pirmie zaļumi jau ir izplaukuši, arī šobrīd vērīgam meklētajam daba sniegs veselību stiprinošas piedevas salātiem, kokteiļiem un brokastu maizes dekoram. Turklāt jau no seniem laikiem ir saglabājušās liecības par savvaļas zaļumiem un ziediem un to lietošanu ikdienas uzturā!

Vitamīniem bagātie zaļumi

Ik dienas apēdot kādu sauju zaļumu, mēs uzņemsim dabas dotus antioksidantus, organiskās skābes, ēteriskās eļļas, rūgtvielas, tanīnus, saponīnus un citas vērtīgas vielas, vitamīnus, minerālvielas, šķiedrvielas, īpaši var izcelt C, A, E un K vitamīnu.

Svarīgi ir atcerēties, ka šķietami mazās dabas veltes – zaļumi ir jāpazīst un pie to iekļaušanas uzturā ir jāpiedomā, piemēram, kā ēdamos augus atšķirt no neēdamajiem, indīgajiem un kā zaļumus vislabāk pagatavot. Vienkāršākais veids ir pievienot tos salātiem vai biezpienam – mazas zaķkāpostu lapiņas, mazas, plaucētas nātru lapiņas, jaunās upeņu lapiņas, gaiļbiksītes – ziedus un lapiņas, egļu pumpurus. Egļu pumpuri var būt ar tik atšķirīgu garšu – kāds skābāks, kāds nedaudz „piparotāks”, sīvāks. Tie labi iederēsies zaļajos salātos.

Pavasarī un vasaras salātiem var pievienot arī kādu ēdamo ziediņu – mārpuķīti, atraitnītes, ābeles, bumbieru, plūmju ziedu! Koša nianse būs pieneņu dzeltenās zieda skariņas. Var izmantot arī kādu jasmīnu ziedu vai rožlapiņu to ziedēšanas laikā.

Ejot gar jūru, kāpās var atrast mazo mārsilu – tā mazās lapiņas ir ne vien atspirdzinošas tējai, bet lieliski iederēsies kopā ar saknēm, gaļu un zivīm.

Zaļie kokteiļi

Savukārt, gatavojot zaļos kokteiļus, pie ierastajām sastāvdaļām var pievienot balto panātri, nātri, virzu, gārsu, kādu upeņu lapu. Ja kādam netīk pārāk „zaļā” garša kokteilī – pievienojam klāt karoti maltu linsēklu, svaigas piparmētras vai saldētu banānu. Turklāt šis noteikti ir laiks, kad ir jāizmanto saldētavas krājumi – saldētās ogas, augļi. Tie, kopā ar kādu zaļumu, veidos lielisku veselīgo kokteili.

Dārzā, iespējams, ir sasēts pārāk daudz salātu, redīsu, burkānu, biešu, mangolda un citu vērtīgu dārza velšu. Retinot vagas, nemetiet šos zaļumus kompostā – noskalojiet un lieciet klāt salātiem, zaļajiem kokteiļiem, izmantojiet ēdiena dekorēšanai.

Saglabājiet gabaliņu pavasara ziemai!

Ļoti spēcīgu garšu ēdienam piešķirs lakši (ja tie aug dārzā, jo savvaļā tie ir aizsargājami!). Lieciet tos klāt salātiem, gatavojiet pesto un sasaldējiet mazās porcijās ziemai. Zaļumi ziemai lieliski glabāsies, piemēram, saldēti pesto veidā vai kaltēti. Savukārt egļu pumpurus var uzglabāt, pārlietus ar šķidru medu.

Pļavas un dārza zaļumu TOPS

Uztura speciāliste Liene Sondore piedāvā savu dārza un pļavas zaļumu topu:

Nātres/baltā panātre. Tās satur C un K vitamīnus, dzelzi, varu, kalciju un citas vērtīgas vielas. Egļu pumpuri. Tie ir bagāti ar ēteriskām eļļām, C vitamīnu, miecvielām, fitoncīdiem, organiskām skābēm. Gaiļbiksītes. Tās ir labs C, A un citu vitamīnu avots, satur saponīnus, ēteriskās eļļas, miecvielas un citas vērtīgas vielas. Gārsa un virza. To sastāvā ir C un E vitamīns, organiskās skābes un citas vērtīgas vielas. Upeņu pumpuri, jaunās lapiņas. Labs C vitamīna avots. Piparmētra. Bagāta ar ēteriskām eļļām, satur organiskās skābes, vitamīnus, minerālvielas, miecvielas. Raudene un mārsils. Miecvielu, C un citu vitamīnu avots, satur ēteriskās eļļas, fenolus un citas vērtīgas vielas. Skābenes un zaķkāposti. Satur C un K vitamīnu, dzelzi un organiskās skābes.

Farmaceita padoms

Farmaceite Zanda Ozoliņa uzsver – savvaļas zaļumi var būt labs papildinājums mūsu ikdienas ēdienkartei, kā arī palīgs veselības stiprināšanai. Tā, piemēram, nātres var izmantot ne vien nātru zupā, salātos vai citās receptēs, bet arī tējā pie mazasinības, kā arī pie aknu un žultsceļu slimībām. Egļu pumpuru uzlējumam piemīt spazmas mazinošas un antibakteriālas īpašības. Gaiļbiskītes var lietot kā duirētiksu līdzekli un pie ilgstošiem vēdera aizcietējumiem. Piparmetru lapu tēja lietojama kā nomierinošs līdzeklis, kā arī to ieteicams lietot pie saaukstēšanās un kakla sāpju gadījumā. Šo augu plaši izmanto arī pie dažādiem kuņģa un zarnu trakta funkciju traucējumiem, piemēram, meteorisma, sliktas dūšas vai ēstgribas zuduma gadījumos. Savukārt raudenei piemīt gremošanas trakta funkciju uzlabojošas īpašības, kā arī to var lietot saaukstēšanās gadījumā, kā temperatūru pazeminošu līdzekli. Mārsilam piemīt antiseptiska un pretiekaisuma īpašības, kā arī tas veicina atkrēpošanu. To izmanto arī kā gremošanas trakta stimulējošu un duirētisku līdzekli.