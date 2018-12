“Pēdējā brīža” idejas noderīgām un veselīgām dāvanām

Tuvojoties svētku laikam, aktuāla kļūst dāvanu iegāde – tā ir viena no jaukākajām svētku sastāvdaļām, kas mudina īpaši padomāt par saviem mīļajiem. Tomēr pirmssvētku laikā dažādu rūpju ir tik daudz, ka nereti dāvanu iegāde tiek atlikta uz pēdējo brīdi. Lieliskas, veselīgas un praktiskas dāvanas ir iespējams iegādāties gan piemājas pārtikas veikalā, gan arī tuvējā aptiekā.

Aptieka jau sen vairs nav tikai vieta, kur iegādāties medikamentus. Tajā pieejams arī plašs veselību un skaistumu veicinošu preču sortiments – uztura bagātinātāji, kvalitatīva kosmētika, dažādi higiēnas priekšmeti un preces dzīves kvalitātes uzlabošanai. Un ko gan vēl labāk dāvināt, ja ne skaistumu un veselību!

Augļi un vitamīni – gardēžiem

Ziemā ir sevišķi svarīgi rūpēties par labu veselību, izvairīties no vīrusiem un aši tikt uz kājām, ja gadījies saslimt. Tāpēc ikvienam noderēs bagātīgs vitamīnu grozs, vislabāk – pašmāju gardumi. Visvērtīgākie ir svaigi augļi un dārzeņi no pašu pagraba, bet kārumniekus noteikti iepriecinās dažādas sukādes un žāvēti pašmāju gardumi. Cidonijas, āboli, ogas, rabarberi, pat dārzeņi – žāvētu gardumu klāsts mūsdienās ir neierobežots. Īpaši vērtīgs ir ķirbis, īsts brīnumlīdzeklis, kas gan vislabākais ir svaigs, bet labi garšos arī žāvēts; satur kāliju, kalciju, magniju, cinku, fluoru, B1, B2, C, E un PP vitamīnus, beta karotīnu. Ķirbis uzlabo imunitāti, pasargā organismu no stresa un mazina iekaisuma reakcijas. Noderīgas ir arī ķirbja sēklas, selēna, cinka, E un C vitamīna, kā arī fenola savienojumu – pretsēnīšu un pretvīrusu līdzekļu – avots. Īsta C vitamīna bumba ir dzērvenes un brūklenes, kuras var dāvināt gan saldētas, gan žāvētas – tās satur PP vitamīnu, C, K, B1 un B2 vitamīnus, organiskās skābes, flavonoīdus un pektīnvielas lielā koncentrācijā, kā arī tanīnus, kas pasargā no infekcijām. Savukārt brūklenes ir lielisks C vitamīna, vara un dzelzs avots.

Imunitāti stiprinās un pret vīrusiem palīdzēs cīnīties arī ķiploku krelles un prāva ingvera sakne. Ķiplokam piemīt pretsēnīšu, pretvīrusu un pretiekaisuma īpašības, tā sastāvā esošajiem fitoncīdiem – arī antibakteriālas īpašības. Un, protams, bagātīgs C vitamīna avots ir visi citrusaugļi, kas turklāt piepildīs māju ar burvīgu svētku smaržu.

“Dabīgo vitamīnu grozu var papildināt ar vitamīnu preparātiem un uztura bagātinātājiem, ja skaidri zināt, kas cilvēkam vajadzīgs,” saka farmaceite Ieva Zvagule. “C un D vitamīnu saturoši uztura bagātinātāji vai Omega-3 noderēs katram, bet naktssveces eļļa būs īpaši piemērota sievietēm.”

Šalles un tējas – vienmēr salstošajiem

Nevalkājot cepuri un šalli, aukstā laikā itin viegli var iedzīvoties ausu vai kakla sāpēs. Pasargājiet mīļos no šīm nepatīkamajām izjūtām – ausu sāpes var būt neiedomājami spēcīgas! – un dāviniet stilīgas un siltas lietas. Mainiet iesīkstējušus priekšstatus par bezformīgām cepurēm un šallēm, kas “kož”. Uzdāviniet siltu, rakstainu cimdu vai zeķu pāri un paslēpiet tajā paciņu zāļu tējas, kas sildīs no iekšpuses. Vislabāk, ja tās lasītas pašu rokām tīrā, pilsētas izmešu neskartā pļavā, bet tikpat labi dažādus tēju maisījumus iespējams iegādāties gan aptiekās, gan Ziemassvētku tirdziņos. Ziemai vispiemērotākie ir sildošie, reibinoši smaržīgie liepziedi, kā arī klasiskās vērtības – piparmētras un kumelītes, bet burvīgs pārsteigums būs arī pļavas ziedu maisījums.

Skaistuma produkti – ādas aizsardzībai aukstā laikā

Kad gaisa temperatūra noslīd zem +10 grādiem un sākas apkures sezona, āda pastiprināti cieš no apkārtējās vides nelabvēlīgās ietekmes. Sejas ādā esošie asinsvadi sašaurinās, un āda saņem mazāk barības vielu, tādēļ tā kļūst sausāka, kairināta, zūd arī tās tvirtums un nereti sākas lobīšanās. Turklāt sejas ādai jātiek galā ar krasām temperatūras svārstībām, ja ārā ir lieli mīnusi, bet iekštelpās – plusi. Tāpēc ziemā īpaši jārūpējas par atbilstošu sejas kopšanu.

“Te nu gan vislabākā rekomendācija ir tikai aptiekās pieejamā dermo kosmētika, kas ādu gan dziļi kopj, gan ārstē. Lai āda diendienā izskatītos veselīga un starojoša, tai vajadzīga ne tikai tīrīšana, mitrināšana un aizsardzība, bet arī tonizēšana, kas mazina sejas pelēcību. Veiksmīgu efektu var panākt, izmantojot

sejas maskas un kosmētiskos līdzekļus ar vitamīnu kompleksiem, antioksidantiem, iedarbīgiem augu ekstraktiem un citām aktīvām sastāvdaļām – tie mitrinās ādu, piesātinās to ar vērtīgām vielām un aizsargās no apkārtējās vides un kaitīgo radikāļu iedarbības. Un noteikti nedrīkst aizmirst par lūpu un roku ādas aizsardzību,” atgādina Ieva Zvagule, piebilstot – šīs dāvanas īpaši priecēs dāmas, tomēr arī vīriešiem papildu ādas kopšana ziemā nenāks par ļaunu.

Enerģijas bumba sportiskajiem

Lai gan ar ogļhidrātiem ikdienas uzturā ieteicams nepārspīlēt, sportistiem tie ir svarīgi. Tie jāuzņem gan pirms, gan uzreiz pēc intensīvas slodzes – noteikti pirmās stundas laikā, lai maksimāli atjaunotu glikogēna rezerves. Ātrāk šīs rezerves atjauno ogļhidrāti ar augstu glikēmisko indeksu: cukurs, glikoze, pulētie rīsi, baltmaize vai banāni. “Veselīgāka alternatīva noteikti būs dažādi enerģijas batoniņi un specializētie vitamīni. Bet sportisti nu reiz ir tā sabiedrības daļa, kam bez sirdsapziņas pārmetumiem var uzdāvināt arī šokolādi, konfektes vai cepumus,” atzīst Ieva Zvagule.

Aromātiskās eļļas – mieram un labsajūtai

Īpašu svētku noskaņu rada aromāti. Apvienojot patīkamo ar lietderīgo, Ieva Zvagule aicina svētkos iepriecināt tuvu cilvēku ar viņa iecienīto aromātu, kas palīdzēs arī izvairīties no infekcijām, atvieglos slimību simptomus, atslābinās vai, tieši pretēji, uzmundrinās, atjaunos enerģiju, mazinās nomāktību un depresiju. “Ēteriskās eļļas ietekmē laimes hormonu – serotonīnu un endorfīnu – izdalīšanos. Tomēr tās var arī noārdīt baktēriju šūnas, dezinficēt un veicināt imūnsistēmas darbību,” skaidro Ieva Zvagule. Visi aromāti nederēs visiem, taču tādu klasiku kā piparmētra, citrons, lavanda, tējas koks, roze vai eikalipts var dāvināt puslīdz droši – šīm eļļām ir plaša spektra iedarbība, un to aromāti patīk gandrīz visiem.