Piecas attīrošās zāļu tējas pavasarim

Iestājoties pavasarim, nereti jūtams nogurums, ir vērojama izteikta miegainība un nervozitāte. Organisms ir iztērējis pērn uzņemtos resursus un tam nepieciešamas papildu rūpes. Viens no veidiem, kā parūpēties par ķermeni, ir dabīgi atbrīvot to no liekā – ziemā uzkrātajiem toksīniem un sārņiem – ar attīrošo tēju palīdzību. Tās ieteicams dzert kursa veidā – 3–4 nedēļu garumā. Farmaceite Laila Zālīte skaidro, kāda ir šo tēju iedarbība un kā tās pareizi lietot.

Attīrošajām tējām vai tēju maisījumiem piemīt urīndzenošas, žults sekrētu izdalošas, gremošanas procesu uzlabojošas un vēdera izeju veicinošas īpašības. Ir arī tādas tējas, kas veicina sviedru izdalīšanos, stimulē liesas darbību, palīdz attīrīt asinis un no locītavām izvadīt sāļus, kā arī samazināt skābes līmeni visā organismā. Tēju maisījumi iedarbojas efektīvāk, jo apvieno vairākas augu īpašības, labvēlīgi iedarbojoties uz visām orgānu sistēmām.

“Ķermenis vislabāk funkcionē tad, kad pH līmenis ir balansā, proti, pastāv līdzsvars starp skābu un sārmainu vidi. Attīrošo tēju lietošana kursa veidā var palīdzēt mazināt skābo vidi, kas rodas no cukurota, trekna un smaga ēdiena, kā arī neveselīgiem paradumiem – miega bada, smēķēšanas vai alkohola lietošanas,” stāsta farmaceite Laila Zālīte. “Attīrošās tējas ik pa laikam var lietot ikviens cilvēks bez nopietnām veselības problēmām. Tādā veidā var uzlabot pašsajūtu un veselību, un jo tīrāks organisms, jo spēcīgāka imunitāte. Pēc attīrošo tēju lietošanas ķermenis tāpat arī efektīvāk uzņem minerālvielas un vitamīnus.”

Piecas attīrošās tējas un to lietošanas instrukcija

Kumelītes veicina gremošanas sistēmas darbību, vēdera izeju. Lietošana: 2 tējkarotes ziedu aplej ar glāzi karsta (60–80° C) ūdens. Dzer 2–3 reizes dienā tukšā dūšā.

Zaļā tēja paātrina, normalizē vielmaiņas un gremošanas procesus, līdz ar to veicina toksīnu un smago metālu izvadi no organisma. Lietošana: 2–3 reizes dienā, 30–45 minūtes pēc ēšanas.

Diždadzis ir urīndzenošs un žultsdzenošs augs, kas palielina izdalīto urīna daudzumu. Lietošana: 5–10 g jeb 1–2 tējkarotes lapu vai sakņu aplej ar 1 l verdoša ūdens. Dzer 3 reizes dienā, pa tasītei pirms ēšanas.

Pienene veicina aknu un nieru darbību un ir diurētiska. Lietošana: 1 ēdamkaroti pieneņu sakņu aplej ar glāzi verdoša ūdens, vāra 15 minūtes. Dzer siltu 3 reizes pa 1/3 glāzes dienā, 25 minūtes pirms ēšanas.

Dzeltenās kaķpēdiņas sekmē žults sekrēciju, stimulē zarnu darbību. Lietošana: 1 ēdamkaroti drogu aplej ar glāzi verdoša ūdens, izdzer dienas laikā.

Uzmanību! Minētās tējas nav ieteicams lietot, ja ir paaugstināta kuņģa skābe, gastrīts, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūla vai nieru un aknu problēmas. Ja ir nopietna diagnoze, obligāti ir jākonsultējas ar savu ārstu, noskaidrojot, vai citu attīrošu tēju lietošana ir savienojama ar izrakstīto medikamentu lietošanu. Tāpat attīrīšanās kūres nedrīkst veikt grūtnieces un māmiņas, kuras baro bērnu ar krūti. Atsevišķas tējas, konsultējoties ar ārstu vai vecmāti, grūtnieces drīkst lietot pēc konkrētas grūtniecības nedēļas, savukārt barojošām māmiņām ir ieteicamas tējas, kas aktivizē laktāciju.

Vesels cilvēks attīrošo tēju lietošanu var apvienot ar svaigi spiestu burkānu, seleriju, kāpostu, biešu, ābolu, citronu, greipfrūtu, apelsīnu, bērzu, kļavu vai citu sulu kūri. Dzerot attīrošās tējas un sulas, joprojām jādomā arī par uzņemtā ūdens patēriņu (1–2 l ūdens diennaktī).

Toksīnus no organisma palīdzēs izvadīt arī sviedrēšanās pirtī un regulāra sportošana svaigā gaisā. Lai ķermenis adekvāti attīrītos un darbotos, tam ikdienā ir nepieciešams pilnvērtīgs miegs un zems stresa līmenis.