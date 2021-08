Piecas dabīgās eļļas kosmētikas līdzekļos

Rūpējoties par skaistumkopšanu, arvien iecienītāki kļūst dabīgas izcelsmes produkti, kas spēj efektīvi barot un mitrināt ādu, nodrošina to ar dažādiem mikroelementiem, vienlaikus samazina alerģiju risku un ir draudzīgi apkārtējai videi. Augu izcelsmes eļļas ir vērtīgs papildinājums skaistumkopšanas rituāliem, turklāt tās jau ir atrodamas dažādu ražotāju kosmētikas sastāvā. Kuras ir populārākās eļļas un kādas ir to vērtīgās īpašības, skaidro kosmētiķe Katrīna Blumberga.

Dabīgās eļļas kosmētikas sastāvā vairs nav retums, gan pateicoties to daudzveidīgajai un labvēlīgajai ietekmei, gan spējai bioloģiski sadalīties dabā. Eļļām piemīt ādu mīkstinošas un mitrinošas īpašības, turklāt tās veicina ādas elastību, tāpēc tiek izmantotas teju visa veida kosmētikas produktos – ķermeņa losjonos, roku krēmos, lūpu balzamos, arī sejas krēmos (biežāk krēmos, kas paredzēti sausai ādai), pēdējā laikā arvien iecienītākas kļuvušas arī dažādas dušas eļļas. Izvēloties kosmētiku, kas satur dabīgās eļļas, jāpievērš uzmanība to derīguma termiņam pēc atvēršanas – parasti tas ir nedaudz īsāks nekā kosmētikas līdzekļiem, kuru sastāvā nav augu izcelsmes eļļu, proti, aptuveni seši līdz 12 mēneši.

Vienā kosmētikas produktā lielākoties tiek izmantotas vairāku veidu dabīgās eļļas. Visbiežāk sastopamās un zināmākās eļļas ir kokosriekstu, mandeļu, argana, kaņepju eļļa un šī sviests, taču plaši izmantotas arī, piemēram, saulespuķu, olīvu, avokado, sezama un citas.

“Dabīgās eļļas var izmantot arī vienas pašas, kā papildinājumu ierastajam skaistumkopšanas rituālam, taču tad vispirms jānoskaidro to iedarbība, piemēram, tīrā veidā lietotas eļļas var veicināt saules iedarbību vai tās vispār var nebūt ieteicams lietot, ilgstoši uzturoties saules gaismā. Tāpat biežs klupšanas akmens ir pārlieku liela eļļas apjoma lietošana – dabīgā eļļa tīrā veidā vajadzīga vien pavisam nedaudz, taču to ir grūti uzklāt, tāpēc visbiežāk tā tiek lietota tikpat daudz, cik losjoni vai ķermeņa krēmi, kas eļļas gadījumā ir nesamērīgi daudz – tā neuzsūcas un var radīt nepatīkamu, pat diskomfortablu sajūtu,” stāsta kosmētiķe Katrīna Blumberga.

Izplatītākās dabīgās eļļas kosmētikas sastāvā

Kokosriekstu eļļa

Kokosriekstu eļļu iegūst no kaltētiem kokosriekstu kodoliem, un tā satur ievērojamu daudzumu vērtīgu minerālvielu, vitamīnu un citu bioloģiski aktīvu vielu. Āda ļoti labi spēj absorbēt kokosriekstu eļļu, turklāt tā iekļūst dziļākos ādas slāņos, tāpēc to izmanto dažādu kosmētikas līdzekļu sastāvā. Tāpat eļļa pasargā no brīvo radikāļu iedarbības un vasaras sezonā noder ādas kopšanā pēc sauļošanās.

Šī sviests

Šī sviestu iegūst no Centrālāfrikā augošā karite koka augļu kodoliem. Tas lieliski mitrina, mīkstina un atjauno ādu, kā arī aizkavē tās novecošanos. Šī sviests satur A, E, F vitamīnus un darbojas kā dziedējošs līdzeklis sausai pēdu ādai, atopiskai, sasprēgājušai ādai un lūpu kopšanai. Šī sviesta eļļa novērš blaugznu rašanos un veicina matu augšanu.

Mandeļu eļļa

Mandeļu eļļu iegūst no riekstu kodoliem, un tajā bagātīgi atrodami vairāki vērtīgi vitamīni un antioksidanti. Mandeļu eļļai piemīt reģenerējošas īpašības, tā palīdz cīņā ar strijām, rētām, efektīvi nomierina un mīkstina ādu, novērš niezi un kairinājumu. Eļļu var lietot kā bērni, tā alerģiski cilvēki, un, atšķirībā no līdzīgiem produktiem, to droši var lietot arī ap acu zonu – pat izmantojot to kā acu kosmētikas noņēmēju. Mandeļu eļļa tāpat būs lieliski piemērota ķermeņa masāžai. Neitrālā aromāta dēļ tai klāt var jaukt jebkuras citas ēteriskās eļļas, tādējādi iegūstot sev vēlamo aromātu.

Argana eļļa

Argana eļļu iegūst no argana koka augļu kodoliem, un tā uzskatāma par vienu no retākajām dabīgajām eļļām pasaulē – argana koki sastopami tikai Marokā un Alžīrijā, līdz ar to eļļas ieguve ir ierobežota. Argana eļļa satur E, A, C vitamīnus, oleīnskābi – omega 9 –, linolskābi, ferulskābi un polifenolus. Tā ir piemērota sausai ādai, aizsargā to pret sauli, samazina strijas, ārstē iekaisumus, dziedē rētas, noder psoriāzes ārstēšanai un aknes iekaisumu novēršanai. Var pielietot tikpat plaši kā visas dabīgās eļļas – ķermeņa, sejas un matu kopšanai.

Kaņepju eļļa

Kaņepju eļļu iegūst no kaņepju auga sēklām, un tās sastāvā atrodamas visas vērtīgās taukskābes, magnijs, dzelzs, kā arī A, B, C, D un E grupas vitamīni. Kaņepju eļļa lieliski mitrina ādu, piešķir tai elastību un maigumu, palīdz cīnīties ar dažādām ādas saslimšanām, piemēram, akni, psoriāzi un ekzēmu. Eļļa noderēs arī matu veselībai – tā uzlabo matu struktūru, samazina to lūšanu, padara matus mirdzošākus un gludākus, tādējādi atvieglojot to ieveidošanu. Atsevišķi pētījumi liecina, ka kaņepju eļļa uzlabo sirds veselību un palīdz cīnīties pret depresiju un trauksmi.