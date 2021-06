Pieci atpūtnieku tipi – kam jāatrodas viņu brīvdienu aptieciņā?

Siltās vasaras dienas un atvieglotie Covid-19 ierobežojumi paver iespējas plānot gan nedēļas nogales, gan atvaļinājumus arvien daudzveidīgāk. Diemžēl brīvdienu piedzīvojumu laikā nereti mēdzam saskarties ar neparedzētām ķibelēm, kas var sabojāt ne tikai atpūtu, bet arī veselību. Kādi ir pieci tradicionālākie vasaras atpūtnieku tipi un kam jāatrodas viņu brīvdienu aptieciņā, farmaceite Zane Melberga.

Dabas baudītāji

Atpūtniekiem, kuri vairāk vēlas uzturēties dabā, nepieciešams sevi pasargāt no odiem, knišļiem, dunduriem. Tas iespējams, izmantojot ēteriskās eļļas, kurām ir spēcīgs aromāts. Iedarbīga ir eikalipta, Austrālijas tējas koka, piparmētras, anīsa, lavandas, citronu, krustnagliņu un kanēļa ēteriskā eļļa. Dabas atpūtnieku aptieciņu ieteicams papildināt ar kādu no aptiekās nopērkamiem aerosoliem, izsmidzināmiem līdzekļiem vai smērējamiem zīmuļiem, kas satur mākslīgi radītas vielas, kas atbaida kukaiņus.

Dodoties pastaigās pa Latvijas pļavām un mežiem, var nākties sastapties ar vairumu indīgu augu, ogu un sēņu. Saskarē ar tiem vai tos apēdot, tie var radīt ne tikai veselības problēmas, bet arī radīt letālas sekas, tāpēc, ja neesat pārliecināti, vai tie nenodarīs kaitējumu veselībai – labāk tos neaiztikt. Savukārt, ja ir aizdomas, ka notikusi saindēšanās, nekavējoties jāsazinās ar mediķiem. Līdz brīdim, kad tiek nodrošināta mediķu aprūpe, ieteicams izskalot muti un iedzert ne vairāk kā glāzi vēsa ūdens, kā arī atļaut lietot aktīvo ogli.

Ikvienam dabas baudītājam, jo īpaši senioriem, jāatceras par pietiekama ūdens daudzuma uzņemšanu ikdienā, tāpēc ūdens pudelei vienmēr jābūt pa rokai. Tāpat aptieciņu ieteicams papildināt ar validolu, ko īpaši lietot gadījumos, kad karstuma dēļ pašsajūta pasliktinās un jūtamas sāpes sirds apvidū. Reizēm var palīdzēt arī piparmētru tēja vai piparmētru konfektes, kas uz cilvēka organismu iedarbojas līdzīgi.

Laivotāji

Saulē bez saules aizsargkrēma drīkst pavadīt vien 15 minūtes un svarīgi atcerēties, ka, atrodoties uz ūdens, saules stari pievelk īpaši stipri, tādēļ pirms laivošanas jāparūpējas par to, lai uz sejas ādas un ķermeņa tiktu uzklāts saules aizsargkrēms, kas pasargās ādu no iespējamiem saules apdegumiem. Pieaugušiem ieteicams to izvēlēties ar aizsardzības līmeni vismaz SPF 25 un sejas SPF 50, taču bērniem, ne mazāk kā SPF 50. Svarīgi saules aizsargkrēmu uzklāt atkārtoti ik pēc divām stundām vai ik pēc katras peldes. Jāpadomā arī par atbilstošu galvassegu, kas pasargās seju no saules apdegumiem un galvu no pārkaršanas saulē. Jo īpaši karstā laikā, pie paaugstinātas slodzes un svīšanas laikā, ūdeni nepieciešams dzert ik pēc 15 minūtēm, dienā izdzerot ne mazāk par diviem litriem ūdens.

Ja gadījumā pēc laivošanas konstatēts saules apdegums, svarīgi ādu mitrināt un atvēsināt, tāpēc laivotājiem aptieciņu ieteicams papildināt arī ar speciāliem pēc sauļošanās līdzekļiem ar atvēsinošām un dziedējošām īpašībām. Piemēram ķermeņa krēmi, geli vai putas, kuru sastāvā ir pantenols, alveja, kā arī A un E vitamīni mitrinās un baros saulē apdegušu ādu, atjaunos komforta sajūtu ķermenī, palīdzēs tai ātrāk reģenerēties, kā arī izlīdzinās iedeguma toni. Papildu tam, ādu dziļi mitrinās krēmi un losjoni, kuru sastāvā ir alvejas sula, kairinājumu un apsārtumu mazinās kumelīte, piparmētra, salvija, kaktuss, lakrica, smiltsērkšķu un citas vērtīgas eļļas, pantenols, A un E vitamīni.

Ģimenes cilvēki

Ja ģimenē ir bērni, vecākiem jo īpaši ieteicams pievērst uzmanību brīvdienu aptieciņas saturam. Svarīgi sagatavoties gadījumiem, kad bērns var gūt nobrāzumus vai sasitumus, tāpēc aptieciņā ieteicams ielikt dažādu izmēru plāksterus, marles saites un brūces dezinficējošu līdzekli, kas pagatavots uz ūdens bāzes un nekairina ādu. Protams, bērnu uzturēšanās svaigā gaisā ir veselīga, taču jāuzmanās no tiešiem saules stariem, izmantojot saules aizsargkrēmu. Vecākiem jābūt īpaši piesardzīgiem, lai bērns nepārkarstu jeb nedabūtu karstuma dūrienu. Pārkarstot organisms zaudē šķidrumu un notiek atūdeņošanās, tādēļ vecākiem jāpievērš uzmanība tādiem simptomiem kā nogurums, slāpes, sausas lūpas un mēle, kā arī enerģijas trūkums. Karstuma dūriena dēļ var būt arī vemšana, galvassāpes vai reiboņi, kā arī bērns var kļūt miegains, apātisks, netipiski noguris vai tieši otrādi – pārlieku uzbudināts.

Karstuma dūriena gadījumā farmaceite iesaka bērnu novietot guļus ar paceltu galvgali vēsā un labi vēdinātā telpā, atbrīvot viņu no apģērba, īpaši, ja tas ir cieši pieguļošs. Trūkstošā šķidruma atjaunošanai bērniem ieteicams dzert aptiekās nopērkamos rehidratācijas ūdeņus, kas organismā atjaunos ūdens un sāļu zudumu. Ja tāds nav pieejams, tad bērnam ieteicams dot padzerties vēsu ūdeni, vienam litram ūdens, pievienojot pustējkaroti sāls, taču svarīgi to dzert lēni, nelieliem malkiem. Lai bērns atgūtu normālu ķermeņa temperatūru, vēlams viņa galvu, kaklu un paduses dzesēt ar mitrām kompresēm, kā arī pakāpeniski apšļakstīt ar vēsu ūdeni, bet nekādā gadījumā nemērkt aukstā ūdenī.

Ņemot vērā to, ka atpūtas laikā var nākties saskarties ar dažādiem alergēniem kā putekšņiem, dzīvnieku spalvām, kukaiņu kodumiem un citiem, kā dēļ var rasties alerģiska reakcija, tāpēc tās izpausmes mazināšanai aptieciņu ieteicams papildināt ar antihistamīna preparātiem.

Grilētu maltīšu baudītāji

Vasara nav izņēmums, kad grilēti un cepti gaļas ēdieni, kā arī citi labumi ierasti ir lielā daudzumā, tādēļ šādās reizēs svarīgi ievērot mērenību. Lai pārēšanās risku samazinātu, ieteicams gaļas cepšanu veikt vairākos piegājienos ar trīs stundu intervālu, nevis uzreiz grilēt visu ēdienu. Samērīgai jābūt arī proporcijai uz šķīvja – grila ēdienam jāaizņem ne vairāk kā ceturtā daļa ēdienreizes satura, to papildinot ar svaigiem dārzeņiem, salātiem, dažādām veselīgām mērcēm, augļiem.

Savukārt, ja no treknajiem un neveselīgajiem ēdieniem nav bijis iespējams atteikties, tad tas visdrīzāk novedīs pie tā, ka vēders sāks protestēt un kuņģis ar savām gremošanas fermentu rezervēm nespēs sašķelt pārtiku. Šādos gadījumos farmaceite iesaka lietot fermentu preparātus, kas palīdz šķelt uzņemto barību, kas mazinās diskomfortu. Savukārt smagāku vēdera problēmu vai pat saindēšanās gadījumos var līdzēt pazīstamais absorbents – aktīvā ogle. Jāatceras, ka siltā laikā, jo īpaši tiešos saules staros, strauji bojājas piena un olu produkti, konditorejas izstrādājumi ar krēmu, kā arī gaļas produkti, kas nav marinēti vai vītināti, tādēļ tiem jānodrošina atbilstoša uzglabāšanas vieta un temperatūra.

Diemžēl grils mēdz būt par iemeslu, kā dēļ var gadīties gūt apdegumu. Ja sanācis pieskarties pie karsta grila, apdegušo vietu nepieciešams likt zem tekoša, auksta ūdens un turēt to vismaz 10-15 minūtes. Vienlaikus jau iepriekš nepieciešams parūpēties, lai aptieciņā būtu pantenola putas ar E vitamīnu, kas nomierina, mitrina, atvēsina un mazina sāpīgo kairinājumu. Pēc putu iesūkšanās ādā, tās saudzīgi nepieciešams iesmērēt ādā, vienlaikus apdegušo ādu atstāt atklātu, pretējā gadījumā var tikt radīts vēl lielāks kaitējums.

Svinētāji

Vasaras ballītes nereti saistās ar alkoholisku dzērienu lietošanu. Gadījumā, ja dienā pēc svinībām ir slikta pašsajūta, galvassāpes vai pat vemšana, farmaceite norāda, ka vislabākās zāles būs miegs un atrašanās vēsā un tumšā telpā. Ātrākai atlabšanai ieteicams dzert sāļu minerālūdeni, lai organismā atjaunotu zudušās minerālvielas. Savukārt, ja rodas apetīte, ieteicams treknu un grilētu ēdienu vietā izvēlēties tādas vieglas uzkodas kā dārzeņus un augļus.

Farmaceites ieteikumi dažādiem dzīves gadījumiem

Pret kukaiņiem – aerosols, zīmulītis vai krēms, kas pasargās gan no odiem, ērcēm vai citiem kukaiņiem.

Brūcēm, noberzumiem un apdegumiem – brūču dezinfekcijas līdzekļi, pārsēji, plāksteri, ziedes un citas ādas savainojumu apkopšanai noderīgas lietas.

Dažāda veida sāpēm – sāpju remdējoši līdzekļi, kuriem ir arī temperatūru pazeminoša un pretiekaisuma iedarbība, kas vienlaikus samazinās arī iekaisuma radītās sāpes.

Vēdergraizēm – ja brīvdienās gaidāmas atkāpes no ierastās ēdienkartes, tostarp gaidāma dažādu jaunu ēdienu baudīšana vai arī gadījumos, kad sanācis pārēsties vai arī nepareizas uzglabāšanas dēļ ēdiens ir sabojājies, tad vēderu var piemeklēt vēdergraizes, tāpēc aptieciņā jābūt līdzekļiem pret caureju, aizcietējumiem vai citām nejaukām parādībām.

Noguruma mazināšanai – dzeramie ūdeņi, kur vienā pudelē pieejama 100% magnija dienas deva, kas palīdzēs ne tikai mazināt nogurumu, bet arī palīdzēs uzlabot organisma darba spējas. Šāds ūdens jo īpaši piemērots vegāniem un veģetāriešiem, grūtniecēm, diabētiķiem.

Alerģiskām reakcijām – ja bijusi saskare ar alergēnu (kukaiņu kodumi, atsevišķi pārtikas produkti, dzīvnieku spalvas, putekšņi vai citi), tad jau 10-15 minūšu laikā var parādīties pirmie izsitumi, kas atgādina oda kodienus un sākties nieze. Šādos gadījumos aptieciņā ieteicams turēt pretalerģijas zāles jeb antihistamīna grupas preparātus.