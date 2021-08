Pieci padomi ādas, matu un nagu skaistumam

Mirdzoša āda, veselīgi mati un stipri nagi nenoliedzami ir ikvienas sievietes skaistākā rota, taču to veselību ietekmē ne vien mūsu izvēlētā ēdienkarte, bet arī ikdienas ieradumi un dažādi ārējie faktori. Kas jāņem vērā, lai pienācīgi parūpētos par ādas, matu un nagu veselību visa gada garumā, stāsta sertificētā farmaceite Ivanda Krastiņa.

#1 Veselīgs uzturs

Viens no svarīgākajiem faktoriem ādas, matu un nagu veselībai ir pilnvērtīgs un sabalansēts uzturs. Ēdienkartē nepieciešams iekļaut pietiekami daudz olbaltumvielu – no tā veidojas kolagēns, elastīns, dažādas aminopeptīdu ķēdes un keratīns. Tos bagātīgi satur gaļas, zivju produkti un olas. Arī augu valsts produktos ir dažādi aminopeptīdi, kas veicinās tālāku olbaltumvielu sintēzi organismā. Tikpat nozīmīgi ir dažādi vitamīni – A, E, C, B7 (biotīns) un B9 (folskābe), kas ievērojamā daudzumā atrodami dārzeņos, augļos un ogās, piemēram, burkānos, tomātos, kāpostos, salātos, kartupeļos, upenēs, dzērvenēs, mellenēs, citrusaugļos un citos. No minerāliem ādai, matiem un nagiem nozīmīgākie ir selēns, cinks, silīcijs, dzelzs, ko iespējams uzņemt ar dzīvnieku un augu valsts produktiem. Tāpat nepieciešamas arī omega taukskābes, kas ietilpst ādas, matu un nagu šūnu membrānā un tādējādi nodrošina tām veselīgu uzbūvi. Lai uzņemtu omega taukskābes, uzturā ieteicamas treknās zivis, piemēram, siļķes, lašveidīgās zivis un nēģi, kā arī dažādi rieksti un sēklas.

“Ādas, matu un nagu stāvokli būtiski pasliktina striktu diētu ievērošana – neuzņemot pietiekami daudz uzturvielu, ķermenis resursus atvēl svarīgāko orgānu funkciju uzturēšanai, kamēr āda kļūst bālāka un neelastīgāka, bet mati un nagi – trausli un plāni. Ja veselības uzlabošanas nolūkos plānots ievērot diētu, noteikti jāpadomā, ar ko aizstāt uzturvielas, kas netiks uzņemtas maltīšu laikā. Tieši pārdomāta ēdienkarte ļauj parūpēties par to, lai āda būtu jauneklīga, tonizēta, mirdzoša, palēnina grumbiņu veidošanos un nodrošina spīdīgus un stingrus matus un nagus,” uzsver sertificētā farmaceite Ivanda Krastiņa.

#2 Pietiekami daudz ūdens

Ūdens ir svarīgs teju visām organisma šūnām un to funkciju nodrošināšanai – ar tā palīdzību šūnās nokļūst barības vielas un skābeklis, kas nepieciešams, lai tās spētu pilnvērtīgi veikt vielmaiņas procesus, sintezēt organismam vajadzīgās vielas, kā arī izvadīt toksīnus. Neuzņemot pietiekami daudz šķidruma, arī āda, mati un nagi izžūst, kļūst trausli un pelēcīgi.

Ik dienas būtu jāizdzer aptuveni divus līdz trīs litrus šķidruma, turklāt vajadzīgā ūdens daudzumu nosaka kā cilvēka dzimums, vecums un miesasbūve, tā dažādi ārējie faktori, piemēram, fizisko aktivitāšu intensitāte un laikapstākļi. Karstā laikā, kad pastiprināti izdalās sviedri un ķermenim var draudēt pārkaršanas risks, ir svarīgi uzņemt vairāk šķidruma, nekā ierasts.

#3 Atpūta un miega režīms

Pilnvērtīga atpūta un veselīgs miega režīms ir būtiski ne vien ādas, matu un nagu skaistumam, bet veselībai kopumā. Miega laikā cilvēka organisms atjaunojas, aktīvi notiek dažādi vielmaiņas procesi, tai skaitā ādas, matu un nagu šūnās. Kamēr cilvēks guļ, šūnas intensīvi uzņem un izmanto barības vielas, ražojot tām nepieciešamo kolagēnu, elastīnu, keratīnu un citas vielas, kā arī atbrīvojas no nevajadzīgajiem vielmaiņas galaproduktiem. Lai miegs būtu kvalitatīvs, pie miera būtu jādodas ne vēlāk kā stundu pirms pusnakts, un miegam jāatvēl septiņas līdz deviņas stundas. Jāievēro arī miega higiēnas nosacījumi – jādodas gulēt un jāmostas aptuveni vienā un tajā pašā laikā, pirms miega nebūtu ieteicams pārēsties, lietot alkoholu un ilgstoši izmantot viedierīces.

Savukārt atpūta, īpaši laika pavadīšana svaigā gaisā, sniedz pozitīvu lādiņu mūsu garastāvoklim, tādā veidā mobilizējot nervu šūnas produktīvākam darbam. Svaigs gaiss nodrošina organismam skābekļa pieplūdumu, sniedzot vielmaiņas procesiem vairāk enerģijas un ļaujot ķermenim vieglāk un pilnvērtīgāk veikt ikdienas funkcijas.

#4 Saules pozitīvā iedarbība

Saules gaisma un siltums labvēlīgi iedarbojas uz organismu kopumā – atslābina saspringto muskulatūru, vājina sāpju izjūtu, mazina psihoemocionālo stresu un uzlabo garastāvokli. Saules starojums aktivizē hormonu sintēzi un enzīmu izdali, zemādā sintezē D vitamīnu, kā arī uzlabo ķermeņa aizsargsistēmas darbību, stimulējot limfocītus, kas aizsargā no baktērijām un vīrusiem. Uzturēšanās saulē labvēlīgi ietekmē arī ādas stāvokli, mazina ekzēmas simptomus un uzlabo aknes skartu ādu, samazinot infekciozo baktēriju daudzumu uz tās. Tāpat siltums uzlabo asinsriti, tā paātrinot vielmaiņas procesus matu sīpoliņos un nagu saknēs, kā rezultātā ādas šūnas ātrāk atjaunojas, un mati un nagi ātrāk aug. Tiesa, saules labvēlīgais efekts būs vērojams vien tad, ja saulē uzturēsimies saprātīgu laika posmu no rīta vai vakarā un šai laikā izmantosim saules aizsargkrēmu, atgādina farmaceite.

#5 Ādas, matu un nagu aizsardzība, mitrināšana un barošana

Rūpējoties par ādas, matu un nagu veselību, būtiska loma jāatvēl kosmētikas un kopšanas līdzekļiem. Ādu, matus un nagus svarīgi ne vien attīrīt un mitrināt, bet arī aizsargāt un pabarot ar tiem svarīgajiem vitamīniem un minerālvielām.

“Attīrīšanai jābūt maigai, līdzekļos nedrīkstētu būt agresīvi komponenti, kas lieki kairina ādu vai matus. Reizi nedēļā vai divās var izmantot skrubjus, lai efektīvāk notīrītu atmirušo raga kārtiņu un pēc tam lietotie kopjošie līdzekļi nokļūtu dziļākos ādas slāņos. Vasarā sevišķi svarīgi ir kosmētiskie līdzekļi ar SPF faktoru. Tie pasargās ādu un matus no saules kaitīgā UV starojuma, pretējā gadījumā mūsu āda tiks pakļauta ātrākai novecošanai, mati ātrāk kļūs trausli un plāni. Ieteicams izvēlēties saules kosmētiku ar 30 SPF vai 50 SPF. Tā jālieto pusstundu pirms došanās saulē, atkārtoti jāuzklāj ik pēc divām stundām, kā arī pēc peldēšanās. Matiem var izmantot neizskalojamus kondicionierus, sprejus vai matu lakas ar SPF filtru. Ja nav vēlēšanās izmantot papildu matu kosmētiku, uzturoties saulē, obligāti jālieto galvassega – cepure vai lakatiņš. Ādas papildu mitrināšanai un barošanai noderēs serumi, kas bagātīgi satur hialuronskābi, termālo ūdeni, E vitamīnu, pantenolu, alantoīnu, ramnozi, glicerīnu, urīnskābi un polifenolus. Ādu un matus vienu divas reizes nedēļā var palutināt ar mitrinošu masku, bet nagiem uzklāt barojošu eļļu,” stāsta farmaceite Ivanda Krastiņa.