Pieci padomi, kā atmodināt ādu pavasarī

Biežākās ādas problēmas, ar ko cilvēki saskaras pēc ziemas sezonas, ir jutīga, sausa, sasprēgājusi un iekaisusi āda, kā arī pelēks, nevienmērīgs sejas tonis. Pavasaris ir īstais laiks, lai ķertos pie sejas un ķermeņa ādas sakopšanas vasaras sezonai. Kosmetoloģe Katrīna Blumberga dalās praktiskos padomos un piedāvā piecus soļus ādas “atmodināšanai”.

“Āda ir mūsu veselības un labsajūtas spogulis. Vidēji 28 dienu laikā iespējams būtiski uzlabot ādas stāvokli tiktāl, lai justos komfortabli un varētu pilnvērtīgi baudīt tik ļoti gaidīto vasaru. Nereti cilvēki par ādu sāk rūpēties vien vasaras sākumā, kad ziemas laikā uzkrātās problēmas saasinās un āda vairāk ir pakļauta apkārtējo vērtējošajam skatam. Rekomendēju lietderīgi izmantot laiku, kad ādu vēl tik ļoti neietekmē ultravioletais starojums un ķermeni klāj salīdzinoši biezāka drēbju kārta,” norāda Katrīna Blumberga.

Pieci soļi pretī mirdzošai ādai

1. Ēdienkartes sakārtošana. Pirmais solis uz veselīgu un mirdzošu ādu ir sabalansēts uzturs, kur vismaz 1/3 atvēlēta svaigiem augļiem, dārzeņiem un zaļumiem, kas pavasarī ir īpaši bagāti ar minerālvielām un vitamīniem, tostarp C vitamīnu, kas ir spēcīgs antioksidants, neitralizē brīvos radikāļus un stiprina ādas aizsargspējas. Tas piedalās arī kolagēna ražošanā ādas šūnās, savukārt kolagēns uzlabo ādas struktūru un kavē novecošanās procesus. Būtiski iekļaut uzturā šķiedrvielas un probiotikas, tādējādi uzlabojot gremošanu un zarnu trakta darbību – jo cilvēka ķermenis veselāks, jo veselīgāka būs āda.

2. Rūdīšana. Vēsa duša vai patlaban iecienītās aukstās ziemas un pavasara peldes stimulē asinsriti, apgādājot ķermeņa, tai skaitā sejas, ādu ar skābekli. Tās uzlabo veselību un pat mazina celulītu, bet tikai ar nosacījumu, ka tiek ievērots pareizs ēšanas režīms. Celulīts ir tiešs apliecinājums tam, ko cilvēks lieto uzturā. Ķermeņa tvirtumam papildus var lietot nostiprinošus anticelulīta vai liftinga krēmus, kas padara ādu stingrāku.

3. Attīrīšana. Pirms jebkuras procedūras āda ir maigi jāattīra, izvēloties savam ādas tipam piemērotu līdzekli – pieniņu vai sejas putas. Lai attīrītu ādu no atmirušajām šūnām un labāk sagatavotu to pārējiem kopšanas soļiem, pīlingu mājas apstākļos var veikt reizi nedēļā vai retāk – atkarībā no ādas tipa. Ķermenim vienu vai divas reizes nedēļā var izmantot sāls vai cukura skrubi.

4. Mitrināšana. Pēc sejas attīrīšanas ir svarīgi atjaunot ādas dabīgo pH līmeni, maigi mitrinot ādu ar losjonu vai toniku. Pēc tam tai var uzklāt serumu, kas lietojams kursa veidā vai kā regulārs kopšanas līdzeklis gadījumā, ja nepieciešama intensīvāka ādas barošana, piemēram, ja ir ļoti sausa vai problemātiska āda. Serums palīdz dziļāk mitrināt ādu un ātrāk atgūt svaiguma sajūtu pēc garās ziemas. Tas jālieto no rīta un / vai vakarā.

Pēc seruma uzklāšanas jālieto arī piemērots sejas krēms. Dienas laikā vēlams lietot sejas krēmu ar saules aizsargfiltru. Dziļu mitrināšanu gan sejai, gan ķermenim nodrošina līdzekļi, kas satur hialuronskābi, dažādus vitamīnus, keramīdus un probiotikas, kas normalizē ādas mikrofloru un nostiprina tās dabīgo aizsargbarjeru.

Mitrināšanas rituālā svarīga loma ir arī sejas un ķermeņa maskām, kas patlaban ir pieejamas plašā klāstā. To lietošanas metodes ir atšķirīgas – sejas maskas parasti lieto reizi nedēļā, bet tās var likt arī kursa veidā katru dienu, piemēram 5–7 dienas. Ķermeni – vidukli un kājas – mājas apstākļos reizi nedēļā var ietīt plēvē, izmantojot mālus vai kādu sildošu vai atvēsinošu (ja labāk patīk atsvaidzinoša sajūta) krēmu.

5. Palutināšana. Kamēr saules gaismas ir salīdzinoši maz, sejas kopšanai var lietot C vitamīna ampulas, kas palīdzēs atgūt ādas mirdzumu un padarīs tās toni vienmērīgu. Ikdienas krēmam var pievienot vienu vai divus pilienus ēteriskās eļļas – greipfrūtu, apelsīnu vai neroli, kanēļa vai vēso piparmētru – labam garastāvoklim. Papildus no rīta vai vakarā var veikt sejas pašmasāžu, izmantojot sejai paredzētu eļļu, piemēram, mandeļu vai vīnogu kauliņu eļļu.

Veselīga un starojoša āda nav iedomājama bez tās regulāras kopšanas un mitrināšanas, uzņemot pietiekami daudz tīra ūdens (1.5–2 litri diennaktī) un lietojot sejas ādas tipam piemērotus kopšanas līdzekļus. Pastaigas un fiziskās aktivitātes svaigā gaisā noteikti sniegs papildu pozitīvu efektu, apgādājot ādu ar skābekli un uzlabojot kopējo labsajūtu. Kosmetoloģe Katrīna Blumberga atgādina, ka nevar gaidīt ātrus rezultātus, tomēr tie noteikti būs redzami – vajadzīga tikai pacietība un konsekvence ikdienas rituālos.