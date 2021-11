Pieci roku ādas skaistuma noslēpumi rudens un ziemas sezonai

“Rudenī un ziemā, kad gaisa temperatūra ir tuvu nullei un pat vēl zemāka, roku āda, sevi aizsargājot no laikapstākļu nelabvēlīgās ietekmes, nereti kļūst sausa un raupja. Turklāt roku dezinfekcijas līdzekļu pastiprināta lietošana un bieža roku mazgāšana izjauc ādas pH līmeni, situāciju tikai pasliktinot. Tomēr, laikus un regulāri rūpējoties par savām rokām, mēs varam izvairīties no sausas, raupjas un pat saplaisājušas ādas. Gada aukstākajā laikā svarīgi, lai rokas būtu siltumā, kur tās nevarētu appūst vējš, vairākas reizes dienā tiktu lietots mitrinošs vai pat barojošs roku krēms un uzturā patērēts pietiekams daudzums ūdens,” norāda Ieva Strautkalne.

#1 Velc cimdus

Līdz ar pirmajiem vēsajiem rudens rītiem ieteicams vilkt cimdus, tādējādi jau laikus pasargājot roku ādu no nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Cimdi palīdzēs uzturēt rokas siltas un neļaus aukstajam vējam tās appūst, turklāt, ja pirms došanās ārā rokas būs ieziestas ar barojošu krēmu, cimdi ļaus tam efektīvāk iesūkties ādā. Ikdienas lietošanai vēlams izvēlēties dabīgās vilnas cimdus, kas pēc savas tekstūras būs maigi un patīkami, kā arī sildīs rokas aukstajos rudens vējos.

#2 Lieto ūdeni un vitamīnus

Ūdens palīdz ādai atjaunoties, tāpēc nedrīkst aizmirst par ūdens lietošanu arī rudens un ziemas periodā. Ja ikdienā ūdens tiek patērēts mazos daudzumos un organisms nesaņem pietiekami daudz šķidruma, āda un gļotāda kļūst sausa un var pat sākt viegli plaisāt. Tāpēc, lai arī gada aukstajā laikā neizjūtam tik lielu vēlmi pēc ūdens kā vasarā, ir svarīgi to uzņemt, turklāt nepieciešamajā daudzumā. Lai palīdzētu ādai atjaunoties un veicinātu šķidruma patēriņu, rudenī un ziemā papildus ūdenim uzturā ieteicams lietot arī dažādas tējas un ogu morsus.

Gada aukstajā laikā āda atpūšas pēc intensīvās pavasara un vasaras sezonas. Šajā periodā ieteicams lietot papildu antioksidantus – A un E vitamīnu –, selēnu, cinku, kā arī D vitamīnu. Antioksidanti un vitamīni būtiski uzlabos ādas pašatjaunošanās mehānismus.

#3 Izvēlies piemērotas roku ziepes un krēmus

Līdz ar Covid-19 pandēmiju biežāk nekā iepriekš mazgājam rokas vai izmantojam roku dezinfekcijas līdzekļus, kas veicina to, ka roku āda kļūst sausa un raupja. Tāpēc ir svarīgi, lai ikdienā rokas tiktu mazgātas ar krēmveida tipa šķidrajām ziepēm jutīgai ādai. Turklāt pēc katras mazgāšanas vai dezinfekcijas līdzekļa lietošanas reizes ieteicams lietot arī mitrinošu un barojošu roku krēmu, savukārt vakarā vai uz nakti – aizsargājošu krēmu. Īpaši vērtīgs rokām būs krēms, kura sastāvā ir, piemēram, pantenols, glicerīns, urīnviela vai mandeļu eļļa. Šīs sastāvdaļas palīdzēs mitrināt un pabarot roku ādu un nagus, padarīs ādu mīkstāku un veselīgāku. Savukārt pēc manikīra apmeklējuma papildus noderēs kutikulu eļļa, jo dažas dienas pēc procedūras iespējama neliela ādas lobīšanās. Kutikulu eļļa palīdzēs novērst ādas lobīšanos un pastiprināti mitrinās ādu ap nagiem.

“Vēlams rokas nemazgāt karstā ūdenī, kā arī nekādā gadījumā nelietot roku krēmus, kam beidzies derīguma termiņš – šādi iespējams panākt tikai pilnīgi pretēju efektu un pasliktināt esošo situāciju. Ja roku āda ir ļoti sausa, raupja un izveidojušās plaisas, kas sulo, jāvēršas pie ģimenes ārsta vai dermatologa, lai saņemtu konkrētus norādījumus un pēc iespējas ātrāk un efektīvāk palīdzētu savai roku ādai atveseļoties,” uzsver kosmētiķe.

#4 Palutini rokas ar parafīna vanniņām

Parafīna vanniņa ir efektīva procedūra, kas sniedz labu un teju tūlītēju rezultātu. Pēc šīs procedūras āda kļūst mīksta un samtaina. Dziļā mitrināšana ar sildošu efektu palīdzēs atbrīvoties no sausās un raupjās ādas, mitrinās un padarīs rokas samtainas. Parafīna vanniņas atbrīvo no atmirušajām ādas šūnām, novērš ādas un kutikulu lobīšanos, bagātina nagus ar minerāliem un novērš to deformēšanos. Lai procedūrai būtu ilgnoturīgs rezultāts, to nepieciešams atkārtot vairākas reizes pēc kārtas. Veicot parafīna vanniņas procedūru, jāņem vērā, ka to var veikt tikai veselai roku ādai. Roku āda nedrīkst būt bojāta – uz ādas nedrīkst būt vaļējas un iekaisušas rētas, dziļas plaisas vai sulojošas brūces.

“Lai arī parafīna vanniņu procedūras ierasti pieejamas skaistumkopšanas salonos, šo procedūru iespējams veikt arī mājas apstākļos. Aptiekās var iegādāties cieto parafīnu, kas pirms procedūras jāizkausē un jāizmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai. Svarīgi atcerēties, ka izkausētā parafīna temperatūra nedrīkst pārsniegt 40 grādus un sildīšanas procesa laikā parafīnā nedrīkst iekļūt ūdens – ja tas notiks, tiks applaucēta roku āda. Pirms procedūras rokas nepieciešams ieziest ar barojošu krēmu vai eļļu, kas neļaus parafīnam pielipt pie ādas. Rokas vanniņā jāiemērc 2–3 reizes uz 15 minūtēm, ļaujot parafīnam sacietēt un ar katru kārtu veidojot “cimdiņus”. Pēc tam parafīna plēvi noņem un rokas iesmērē ar mitrinošu krēmu,” stāsta kosmētiķe Ieva Strautkalne.

Arī vēsā parafīna procedūra sausai roku ādai palīdzēs atgūt dabīgo mitruma līdzsvaru. Šī procedūra ir mazliet vienkāršāka nekā karstā parafīna vanniņa, jo prasa īsāku sagatavošanās laiku un arī pats process ir vieglāk paveicams. Pirms vēsā parafīna uzklāšanas nepieciešams rokas nomazgāt ar ziepēm vai ar maigu skrubi. Uz rokām jāuzklāj vēsā vaska masa, kas pēc konsistences atgādina roku krēmu, jāļauj tai iesūkties 10–15 minūtes un tad jānotīra ar siltu ūdeni vai mitru dvieli. Vēsā vaska parafīna vanniņas vairāk ieteicamas jutīgas roku ādas īpašniekiem.

#5 Veic roku ādas pīlingu

Ja roku āda ir vesela un bez plaisām, vienu līdz divas reizes nedēļā rokām ieteicams veikt ādas virsējā slāņa pīlingu. Pīlings ir kosmētiska procedūra saudzīgai ādas virsējā slāņa attīrīšanai un nolobīšanai. Ir vairāki pīlīnga veidi – ja tiek noņemts ādas augšējais slānis jeb ragviela, tad to dēvē par ādas virsējā slāņa pīlingu, ja vidējais slānis – tiek veikts vidējais pīlings, savukārt, ja epiderma tiek attīrīta līdz bazālajam slānim – dziļais pīlings. Vidējo un dziļo pīlingu veic tikai sertificēti un apmācīti speciālisti. Regulāri veicot ādas virsējā slāņa pīlingu, pateicoties ādas atjaunošanās funkcijai, iespējams ātrāk atjaunot ādas mitruma līdzsvaru un mazināt tās raupjumu.

“Ādas virsējā slāņa pīlinga procedūru iespējams veikt arī mājās ar pašgatavotiem līdzekļiem, piemēram, kafijas-cukura skrubi vai kafijas-sāls skrubi. Skrubis jāuzklāj uz mitrām rokām, jāmasē divas līdz trīs minūtes un tad jānoskalo ar siltu ūdeni. Savukārt, ja ir vēlme pastimulēt roku ādu nedaudz vairāk, ādas virsējā slāņa pīlingu var veikt ar produktiem, kuru sastāvā ir augļskābju enzīmi. Svarīgi ievērot, ja procedūras laikā vai pēc tās tiek novērotas alerģiskas reakcijas – tādā gadījumā procedūra nekavējoties jāpārtrauc un rokas jānomazgā ar maigām krēmveida šķidrajām ziepēm. Ja alerģiskā reakcija nemazinās, nepieciešams sazināties ar ģimenes ārstu vai dermatologu,” uzsver Ieva Strautkalne.