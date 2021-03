Pieci tehnoloģiju jaunumi, kas drīz var kļūt par mūsu ikdienu

Tehnoloģiju attīstība, īpaši pēdējo gadu laikā, ir bijusi ļoti strauja. Ik gadu ražotāji iepazīstina sabiedrību ar jauniem risinājumiem, kas palīdz ikdienā, darbā un daudziem citiem mērķiem. Kādas vēsmas vērojamas tehnoloģiju pasaulē šobrīd? Tehnoloģiju eksperti apkopojuši tehnoloģiju novitātes ārzemēs, kas jau tuvākajā laikā varētu kļūt par ikdienu arī Latvijas iedzīvotāju mājās.

# “Gudrais” apģērbs rūpējas par cilvēku veselību

Liekais svars un ar to saistītās veselības problēmas jau gadiem ir nozīmīga sabiedrības veselības aktualitāte, ko vēl vairāk pastiprinājis mazkustīgais dzīvesveids pandēmijas apstākļos. Izrādās, arī apģērbs var būt palīgs veselības uzturēšanā. Piemēram, “Belty” ir josta, kas pati automātiski savelkas un izstiepjas. Savienojoties ar īpašu mobilo lietotni, josta spēj noteikt, kad tās saimnieka apkārtmērs palielinās, un signalizē par svara pieaugumu, kā arī nepieciešamību atbrīvoties no liekajiem kilogramiem.

Vienlaikus ārzemēs tehnoloģiju fanu vidū populāri kļuvuši ražotāja “Nike” apavi “Adapt BB 2.0 Tie-Dye”. Šie apavi, izmantojot “Bluetooth” savienojumu, ir saslēgti ar viedtelefonu, un paši spēj savilkt kurpju auklas, cik bieži un cieši tas nepieciešams. Šādi apavi var noderēt un būtiski atvieglot ikdienu, piemēram, cilvēki ar kustību traucējumiem. Abi šie piemēri ir apliecinājums, ka arī apģērbu ražotāji “nesnauž” un meklē padziļinātus veidus, kā atvieglot cilvēku dzīvi ar tehnoloģiju palīdzību.

# Videonovērošanas kameras, kas spēj atšķirt cilvēku

Garnadži turpina darboties arī pandēmijas laikā, tādēļ aizvien bieži dzirdam par apzagtiem dzīvokļiem, no sētas nozagtiem priekšmetiem u.tml. Nesen Valsts policija publiski norādījusi, ka Covid-19 laikā zog vairāk no privātmājām, bet mājsēdē gada nogalē zādzību skaits pat nedaudz palielinājies.

Tehnoloģiju pasaulē ir dažādi risinājumi, kas var palīdzēt pasargāt savu īpašumu no garnadžiem, tomēr bieži vien to sensori nav gana attīstīti, lai, piemēram, atšķirtu teritorijā ienākušu cilvēku no mājdzīvnieka. Taču "Arlo" viedais durvju zvans ir aprīkots ar kameru un sensoriem, kas spēj atšķirt, vai video redzamības zonā ienācis kaimiņu kaķis, pagalmā iebraucis auto vai gar sētu lavās cilvēks. Ar šādu novērošanas kameru vai viedo durvju zvanu savu īpašumu var pasargāt ne vien privātmāju un dzīvokļu īpašnieki, bet arī uzņēmumi, pasargājot birojus, noliktavas u.tml. Katru reizi, kad kameras redzamības zonā nonāk cilvēks, saimnieks saņem brīdinājumu savā viedtālrunī.

# Tehnoloģijas palīdz attīstīt sportošanu un hobijus jaunā līmenī

Ražotāji ir nākuši klajā ar virkni risinājumu, kas palīdz attīstīt savas sportiskās prasmes. Piemēram, jau kādu laiku tirgū ir pieejamas tenisa raketes ar “Bluetooth” tehnoloģiju, kas, saslēdzoties ar viedtelefonu, spēj noteikt gan spēku, ar kādu sitiens pa bumbiņu veikts, gan bumbiņas lidojuma ātrumu. Ražotāji izstrādājuši arī līdzīga tipa golfa bumbiņas, ko iespējams savienot gan ar viedtālruņiem, gan viedpulksteņiem, tā ļaujot monitorēt savu veikumu, un izprast, kādas kļūdas spēles laikā pieļautas.

Līdztekus aktīvai sportošanai, digitalizēti tiek arī dažādi risinājumi mūzikas faniem. Piemēram, elektroniskās bungas, kas telpā nerada skaļu skaņu - tā dzirdama vien bungu spēlētāja austiņās. Tas var būt lielisks palīgs tiem, kas vēlas attīstīt savas prasmes, netraucējot kaimiņiem.

# Tehnoloģijas kļūst energoefektīvākas un budžeta klases ierīcēs parādās augstākas klases tehnoloģiju funkcijas

Tehnoloģijiu pasaulē aizvien tiek meklēti jauni veidi, kā ierīces padarīt energoefektīvākas. Piemēram, šobrīd jau vairāki viedierīču ražotāji uzsākuši cita tipa – ARM – procesoru pielietošanu datoros, kurus līdz šim esam pazinuši viedtālruņos. Tie ļauj datoriem strādāt energoefektīvāk, jo tiem nav nepieciešama ventilācijas sistēma, un datoru ražošana izmaksā lētāk.

Tāpat ražotāji aizvien meklē “zelta recepti”, kā ierīces padarīt cenas ziņā pieejamākas, nezaudējot to funkcionalitāti. Ja iepriekš novērojām, ka budžeta klases ierīcēs parādās, piemērām, augstākas klases ekrāns vai kamera, tad šobrīd galvenais fokuss ir ierīču veiktspēja un tīkla izmantošanas iespējas, tostarp 5G tehnoloģijas pieejamība budžeta klases viedtālruņos.

# Virtuālie asistenti - ikdienas atvieglotāji

Virtuālie asistenti var būt lieliski palīgi ikdienas gaitās – tie tiek integrēti dažādās viedierīcēs vai darbojas kā atsevišķi risinājumi. Šobrīd savienojamība ar virtuālajiem asistentiem tiek nodrošināta aizvien plašākam ierīču klāstam, piemēram, viedajiem ledusskapjiem, kuru savienošana ar virtuālajiem asistentiem, atvieglo cilvēka mājas dzīvi. Piemēram, viedie ledusskapji ziņo, ja produktu derīguma termiņš tuvojas beigām vai beidzas konkrēti produkti. Savukārt tie viedie ledusskapji, kas saslēgti ar virtuālo asistentu, var pat pasūtīt trūkstošos produktus interneta veikalos. Jāatzīst, ka Latvijā šāda funkcija pagaidām nav pieejama, taču Amerikā šāda prakse jau ir izplatīta.

Tāpat, virtuālie asistenti var palīdzēt organizēt “viedo māju”, piemēram, ieslēgt mūziku, iedarbināt vai izslēgt apkures iekārtu, apgaismojumu u.tml.