Piektajā ziedošanas akcijā patversmju dzīvnieku atbalstam “Pērc, ziedo, pabaro” Rimi pircēji saziedojuši gandrīz 15 tonnu dzīvnieku barības

Lai atbalstītu patversmēs mītošos dzīvniekus, jau piekto reizi Rimi Latvia sadarbībā ar Mars Inc. gada nogalē rīkoja akciju “Pērc, ziedo, pabaro”. Tās laikā pircēji saziedojuši 14,8 tonnu dzīvnieku barības. Saziedotā dzīvnieku pārtika palīdzēs 712 kaķiem un 522 suņiem, kas šobrīd mitinās 11 dzīvnieku patversmēs Rīgā, Jelgavā, Tukumā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Alūksnē, Saldū, Liepājā, Ogrē un Ventspilī.

Papildus pircēju atsaucībai arī Rimi Latvia un akcijas sadarbības partneris, dzīvnieku barības produktu ražotājs Mars Inc., katrs dzīvnieku vajadzībām ziedojis vēl 5 tonnas dzīvnieku pārtikas.

“Esam gandarīti par to, ka atsaucīgi cilvēki ir visā Latvijā – kā parasti, mūsu pircēji ir bijuši atsaucīgi un izrādījuši savas rūpes četrkājainajiem draugiem, ko dzīve šobrīd nelutina. Tā kā ikdienā dzīvnieku labklājības jautājumiem veltām daudz uzmanības ar Rimi Mājdzīvnieku klubu, mums šī tēma ir tuva un svarīga, tāpēc arī prieks par kopā paveikto – divtik liels! Esam no sirds pateicīgi visiem klientiem, kuri nepalika vienaldzīgi un palīdzēja sagādāt tik nepieciešamās preces dzīvnieku labklājībai, un mūsu sadarbības partnerim – Mars Inc. par atbalstu šai iniciatīvai,” saka SIA Rimi Latvia sabiedrisko attiecību vadītāja Regīna Ikala.

Labdarības akcijas “Pērc, ziedo, pabaro” laikā pircēji bija aicināti papildināt ikdienas pirkumus ar dzīvniekiem noderīgām precēm – barību, smiltīm, rotaļlietām. Šīs preces iedzīvotāji varēja ziedot kādā no Rimi veikaliem visā Latvijā, novietojot ziedojumus speciālās akcijas kastēs, tādējādi atbalstot četrkājainos patversmju iemītniekus.

“Latvijā dzīvnieku patversmēs mitinās vairāki simti suņu un kaķu. Lai viena patversme spētu pabarot visus iemītniekus, katru dienu ir nepieciešami 25–50 kg barības. Tāpēc katra ziedotā pārtikas paka ir milzīgs atbalsts tiem, kuri diendienā cenšas nodrošināt četrkājainajiem likteņa pabērniem dzīvas būtnes cienīgu dzīvi. Esam ļoti pateicīgi par sagādātajiem ziedojumiem, jo dzīvnieku barības izmaksas ir lielas un, piemēram, tādu kārumu kā konservus daudzas patversmes nemaz nevar atļauties,” stāsta Sandra Brasliņa, Dzīvnieku aizsardzības biedrības “DzīvniekuSOS” vadītāja.