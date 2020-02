Piena alternatīvas – uztura zinātniece atklāj, kāpēc izvēlēties augu valsts dzērienus

Gluži tāpat kā modē, mākslā un jebkurā citā jomā arī pārtikas nozarē valda dažādas tendences, kas pastāvīgi mainās. Taču ir daļa no tām, kas, laikam ejot, kļūst tikai populārākas – tā pēdējos gados par daudzu cilvēku ikdienas neatņemamu sastāvdaļu ir kļuvis augu valsts uzturs, tai skaitā arī augu izcelsmes “piens”. Arvien biežāk cilvēki izvēlas uzturā lietot mandeļu, kokosriekstu, rīsu, sojas, auzu un citus augu valsts produktu dzērienus, un tam par iemeslu ir dažādi apsvērumi. Uztura zinātniece skaidro, kādas ir augu izcelsmes dzērienu īpašības un kāpēc tos vēlams iekļaut savā ēdienkartē.

Veselīgs dzīvesveids ir kļuvis par aktuālu tendenci ne tikai Rietumos, bet arī Baltijas valstīs. Kā liecina pētījumu centra “SKDS” dati, kopumā 55% cilvēku savus ēšanas paradumus raksturo kā veselīgus, savukārt 75% cenšas savā uzturā iekļaut vairāk augu valsts produktus, kā arī izvairīties no ģenētiski modificētas pārtikas. Augu valsts produktos balstīts uzturs tiek uzskatīts par vienu no veselīga dzīvesveida pamatiem, jo augi uzturu bagātina ar šķiedrvielām, vitamīniem, minerālvielām un dažādām citām bioloģiski aktīvām vielām, kam ir labvēlīga un aizsargājoša ietekme uz cilvēka organismu. Šķiedrvielas palīdz līdzsvarot gremošanas sistēmu; vitamīni un minerālvielas spēlē svarīgu lomu praktiski visos organisma procesos, bet bioloģiski aktīvās vielas, piemēram, antioksidanti, pasargā no brīvajiem radikāļiem, kas paātrina organisma šūnu bojāeju.

Zīmola Alpro 2019. gadā veiktais pētījums atklāj, ka 45% patērētāju augu valsts dzērienus izvēlas tieši to garšas dēļ, turklāt vairums cilvēku nezina, ka šos dzērienus var lietot uzturā gluži tāpat kā govs pienu – pie kafijas, brokastu pārslām, pagatavojot smūtiju, pankūkas, zupas, mērces vai vienkārši dzerot no glāzes. Jāatzīmē, ka augu dzērieni nav tikai vegānu un veģetāriešu ēdienkartes sastāvdaļa un, lai tos pamēģinātu, nav jāpieturas pie konkrētas dzīves filozofijas – šie “pieni” ir vienkārši lietojami produkti, kas ļauj atklāt jaunas, unikālas garšas un ko iespējams iekļaut jebkurā ēdienkartē. Iemesli, kāpēc augu dzērienu popularitāte strauji pieaugusi, ir dažādi – patīkama garša, sastāvā esošās uzturvielas un vitamīni, samazināts tauku saturs, ētiski apsvērumi, diētas, vides aizsardzības aspekts u.c.

Augu dzērieni ir bagātināti ar cilvēkam nepieciešamajām uzturvielām, minerālvielām un vitamīniem. Tostarp tiem ir vairāki veidi un garšas, līdz ar to pastāv iespējas variēt un atrast sev tīkamāko variantu. Uztura zinātniece Kristīne Podvinska skaidro augu dzērienu galvenās īpašības: “Mandeļu dzēriens tiek uzskatīts par vispopulārāko “piena” dzērienu, kas dabīgi nesatur laktozi. Tā sastāvā ir folskābe, kas nepieciešama sieviešu reproduktīvajai sistēmai, cinks, kas ietilpst vairāku fermentu un insulīna sastāvā, kā arī darbojas kā fermentu aktivizētājs, magnijs, kas ir svarīgs centrālās nervu sistēmas veselībai un nepiesātinātās taukskābes, kas ietekmē "labā" holesterīna līmeni. Sojas dzēriens satur augu olbaltumvielas. Tas ir arī lielisks magnija, mangāna, fosfora, selēna un kālija avots. Arī auzu dzērienā ir dažādi vitamīni, un tas lieliski papildina virkni ēdienu un dzērienu. Augu valsts produkti satur arī B3 vitamīnu, kas veicina normālu nervu sistēmas darbību, un B12, kas atbild par normālu imūnsistēmas darbību.”

Uztura zinātniece norāda, ka arī rīsu dzēriens ir laba alternatīva, jo tas ir bagātināts ar B un D vitamīniem, šķiedrvielām un kalciju. Savukārt kokosriekstu dzēriens ir vissaldākais no iepriekš minētajiem, taču satur vismazāk cukura. Tajā ir arī daudz citu organismam labvēlīgāku vielu - dažādi vitamīni (B1, B2, C), kā arī kalcijs un selēns, varš, cinks, dzelzs un mangāns.