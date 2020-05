Pirmās saules peldes – vai tiešām veselīgas? Skaidro farmaceits

Pēc aukstākā maija mēneša pēdējo desmit gadu laikā, Latvijas iedzīvotāji ir noilgojušies pēc saules un silta gaisa. Nereti tas nozīmē strauju mešanos baudīt sauli, neapzināti nodarot pāri savai veselībai un skaistumam. Sauļojoties jāgādā par ādas aizsardzību, lai izvairītos no ultravioletā (UV) starojuma, apdegumiem, nevēlamas pigmentācijas, alerģijas un pat riska saslimt ar ādas vēzi, kas Latvijā un citur pasaulē pieaug ātrāk nekā jebkura cita vēža forma. Kā veselībai saudzīgi baudīt sauli un labi justies pēc saules peldēm, iesaka farmaceite Zane Melberga.

Veselīga sauļošanās – līdz 15 minūtēm dienā

Saules peldes ne tikai rada labu noskaņojumu, bet arī sniedz ārstniecisku efektu – sekmē D vitamīna izstrādi, veicina vielmaiņu, stiprina imunitāti un kaulu sistēmu, dziedē ādas iekaisumus. Taču pārāk ilga uzturēšanās saulē rada pretēju efektu – nomāc imunitāti, bojā ādu un izraisa nopietnas slimības. Slimību profilakses un slimību kontroles centra (SPKC) dati pierāda, ka ādas vēzis Latvijā no visiem ļaundabīgā audzēja veidiem ierindojas stabilā pirmajā pozīcijā. Neriskējot radīt sev kaitējumu, bez aizsargkrēma saulē drīkst pavadīt 15 minūtes. ”Izplatītākā kļūda ir pārāk ilga uzturēšanās saulē pirmajā sauļošanās reizē. Lai iegūtu veselīgu iedegumu un uzņemtu vēlamo D vitamīnu, ādu pie saules stariem vajadzētu pieradināt pakāpeniski – sākot ar 15 minūtēm dienā, ar laiku šo ilgumu palielinot, bet nepārspīlējot. Pa dienu saules stari ir īpaši spēcīgi, tāpēc piemērotākais laiks saules baudīšanai ir līdz plkst.10.00 un pēc plkst.16.00”, skaidro farmaceite Zane Melberga.

Ādu no saules kaitīgās iedarbības pasargās saules aizsardzības faktors SPF

Katram cilvēkam āda un tās kopšana var būt ļoti atšķirīga – līdzeklis, kas derēs vienam, citam var būt pavisam nepiemērots. Tāpēc aizsargkrēms ir jāizvēlas pēc savas ādas fototipa. To var ātri un vienkārši noskaidrot, konsultējoties ar farmaceitiem, vai vēršoties pie sava dermatologa. Pareizi izvēlēta saules kosmētika aizsargā ādu no priekšlaicīgas novecošanās, nevēlamas pigmentācijas un palīdz iegūt vienmērīgu iedegumu. Ar pirmajiem saules stariem noteikti jāpiedomā arī pie sejas ādas, kas jāpasargā no ultravioletā starojuma. “Lai pēc iespējas mazāk kaitētu ādai, pirmajā sauļošanās reizē ieteicams izmantot aizsargkrēmu ar augstāku aizsardzības līmeni – vismaz SPF 25 –30, ļoti gaišai un jutīgai ādai SPF 30 – 50, jo tā daudz spēcīgāk reaģē uz sauli un var rasties nevēlama pigmentācija. Cilvēkiem ar gaišu ādu, rudiem matiem un vasaras raibumiem jālieto aizsarglīdzeklis ar stipru SPF 50+, savukārt tiem, kam āda ātri paliek tumša, pietiks ar SPF 25. Izvēloties saules aizsargkrēmus, ieteicams izmantot atšķirīgus produktus sejai un ķermenim, jo sejas produktu sastāvā ir vairāk mitrinošo un kopjošo vielu, lai sauļošanās krēms varētu pilnībā aizstāt dienas krēmu,” stāsta Zane Melberga. Piemērotāko saules aizsarglīdzekļu konsistenci var izvēlēties pēc ādas fototipa: sausai ādai ieteicams barojošāks aizsargkrēms ar mitrinošām īpašībām, kombinētai/normālai un nobriedušai ādai atbilstošs būs vieglāks krēms, taukainai vai jūtīgai ādai – želeja, losjons vai pieniņš. Jāatceras, ka vasarā aizsargkrēms jālieto arī, ja laiks ir apmācies, jo mākoņi neaiztur ādai kaitīgos UV starus. Tas jāuzklāj apmēram 15 minūtes pirms došanās ārā zem dekoratīvās kosmētikas un atkārtoti pēc peldēšanās vai saulē atrodoties ilgstoši.

Saskaņā ar SPF klasifikatoru, SPF 20 nodrošina vidēju aizsardzību un der ikdienas lietošanai un iesauļotai ādai. Augstu aizsardzību sniegs SPF 25-30, kas būs arī piemērots pirmajām dienām saulē. SPF 30-50 ir izteikti augsta aizsardzība, kas ieteicama cilvēkiem ar gaišu, jutīgu ādu un gaišiem matiem, arī bērniem un pusaudžiem.

Arī galvas āda un mati jāsargā no saules negatīvās ietekmes

Gatavojoties vairāk laika pavadīt ārā vai dodoties uz pludmali, īpaši jāpiedomā arī pie matu veselības – tie ziemas mēnešos daudz cietuši gan temperatūras maiņu, gan cepuru un kapuču dēļ. Tāpat kā pārējais organisms, arī mati ir jutīgi pret UV staru iedarbību, tāpēc vasarā maina krāsu un izbalo. Sākoties pludmales sezonai, nepieciešama matu pabarošana, kā arī galvas ādas stimulēšana, lai mati atgūtu spožumu un veselību. Bojātu matu kopšanā talkā nāks balzami, maskas un dažādas ārstnieciskas procedūras, bet UV starojuma aizsarglīdzekļi domāti, lai nepieļautu, ka mati sausumā lūzt. No saules īpaši jāsargā plāni mati, jo UV starojuma ietekmē tiek bojāti dermālie audi un matu kvalitāte strauji pasliktinās. Tāpat nav ieteicams saulei rādīt tikko balinātus un krāsotus matus. Dodoties saulē, ar saules aizsargkrēmu jāieziež arī redzamā galvas āda un matus no saules jāpaslēpj zem cepures vai lakata, lai tie nekļūtu sausi.

Sauļojoties matus vēlams ieziest ar aptiekās nopērkamu matu eļļu ar UV aizsargfiltriem vai dabīgo kokosriekstu eļļu, kas matus pabaros un aizsargās pret sauli.

Bērnu īpaši jāsagatavo laika pavadīšanai saulē

Bērnu āda īpaši jāsargā no saules kaitīgās iedarbības – tā ir plānāka, tāpēc apdeg ātrāk. Pirms došanās ārā jālieto augsta aizsargfaktora krēms, vismaz SPF 25–50, turklāt vēlams ar minerālu, nevis ķīmiskajiem filtriem. Būtu ieteicams arī lietot saules aizsargkrēmu, kas īpaši paredzēts bērniem. Nedrīkst aizmirst apsmērēt arī ausis, pēdas un matu augšanas līniju! “Protams, bērnu uzturēšanās svaigā gaisā ir veselīga, taču jāuzmanās no tiešiem saules stariem. Zīdaiņus līdz 6 mēnešu vecumam atklātā saulē atstāt nedrīkst – no gada, pusotra, bērns saulē drīkst pavadīt vienu stundu, ar nosacījumu, ka ir ieziests ar aizsargkrēmu un galvu sargā viegls lakatiņš vai cepure, kas nosedz pieri un kakla aizmuguri,” skaidro farmaceite. Arī bērnu saulesbrilles nav tikai stila elements – bērna acs lēca ir ļoti dzidra, tāpēc UV stari var nokļūt līdz pat tīklenei, radot redzes bojājumus. Tāpēc arī maza bērna acis ir jāpasargā ar sertificētām UV filtra saulesbrillēm. Siltajā laikā dodoties ārā, vienmēr līdzi jāpaņem arī ūdens pudele un jārūpējas, lai bērns uzņemtu pietiekami daudz šķidruma.

Ādas kopšana pēc saules – ne mazāk svarīga kā pirms tās

Ādas kopšanai pēc saules peldēm ir liela nozīme, īpaši, ja gadījies pārspīlēt ar sauļošanos un gūts saules apdegums. Būtiski sasauļoto ādu mitrināt, atvēsināt un nomierināt, tāpēc ieteicams lietot speciālos pēcsauļošanās līdzekļus ar atvēsinošām un dziedējošām īpašībām, kas mitrina un baro ādu, atjauno komforta sajūtu ķermenī, palīdz tai ātrāk reģenerēties, kā arī izlīdzina iedeguma toni. Dziļi mitrinās krēmi un losjoni, kuru sastāvā ir alvejas sula, kairinājumu un apsārtumu mazinās kumelīte, piparmētra, salvija, kaktuss, lakrica, smiltsērkšķu un citas vērtīgas eļļas, pantenols, A un E vitamīni. Ādu gan sauļošanās laikā, gan pēc tās patīkami atvēsina un mitrina izsmidzināms micelārais vai termālais ūdens, savukārt pret ādas jutīgumu un sāpīgumu labi palīdz vēsas melnās vai kumelīšu tējas kompreses. “Ja āda stipri apdegusi un svilst, labākais glābiņš ir Pantenola putas ar E vitamīnu, kas nomierina, mitrina, atvēsina un mazina sāpīgo kairinājumu,” iesaka farmaceite Zane Melberga.