Preces no Ķīnas maksās dārgāk

Eiropa vēlas pasargāt savu tirgu no lētajām Ķīnas precēm, tāpēc no 1. jūlija muitas deklarācija būs jāaizpilda par katru sūtījumu, kas Latvijā nonāks no trešajām valstīm. Nav noslēpums, ka tieši šis ir veids, kā cilvēki ar tādu interneta iepirkšanās platformu kā “AliExpress” vai “Wish” starpniecību iegādājas preces par krietni zemāku cenu, kā tās pieejamas veikalos Latvijā.

““AliExpress” iepērkos jau sešus gadus, esmu veikusi 344 pasūtījumus. Agrāk jebko varēja pasūtīt par smieklīgu cenu, arī piegāde bija bez maksas. Pēdējā gada laikā daudzi pārdevēji uzlikuši sūtīšanas maksu, kas dažreiz pārsniedz pašas preces cenu, kā arī, sūtot vairākas lietas no viena pārdevēja, katrai ir jāmaksā atsevišķi par piegādi. Bet tas tik un tā sanāk krietni lētāk, kā tos pašus produktus vai preces pērkot Latvijā. Ir tomēr starpība, vai pidžamu nopērku Latvijā pa 15 eiro, vai pagaidu mēnesi, līdz tā no Ķīnas atnāk pa 3,40 eiro. Tāpat par smieklīgu samaksu esmu pasūtījusi visdažādākās preces mājsaimniecībai, higiēnas, ballīšu piederumus. Kvalitāte jau neatšķiras no vairumā piedāvātā mūsu pašu veikalos. Tikai “AliExpresā” ir daudz plašāks un interesantāks preču sortiments. Retu reizi ir gadījies iegrābties vai paciņa ir noklīdusi pa ceļam no Ķīnas, tad pārdevējs atskaita naudu atpakaļ uz kontu. Šādos interneta veikalos iepērkas arī daudzas manas draudzenes, tikai tagad grūti saprast, cik izdevīgi būs iepirkties pēc 1. jūlija. “Feisbukā” “AliExpres Latvija” domubiedru grupā citi raksta, ka Eiropā tiek būvētas noliktavas, kas nozīmē – nebūs jāatmuito. Bet grūti pateikt, kā tas būs dzīvē,” “Ziemeļlatvijai” stāsta smilteniete Inga.

Atgādinām, ka pagaidām ir jāatmuito tikai tie sūtījumi no trešajām valstīm, kuru vērtība pārsniedz 22 eiro, pēc 1. jūlija – neatkarīgi no sūtījuma vērtības, pat ja prece maksā vienu centu. Pievienotās vērtības nodokļa e-komercijas direktīva attieksies uz visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Kamēr par gaidāmajām izmaiņām publiskajā telpā diskutē iedzīvotāji, uzdodot virkni jautājumu, tikmēr uzņēmumi, kuru darbība ir cieši saistīta ar sūtījumu piegādi un izsniegšanu, strādā pie tā, lai klientiem atmuitošanas procedūru un paku saņemšanu padarītu ērtāku. Vienlaikus uzņēmumi rēķinās ar klientu iespējamu neapmierinātību.

“Ziemeļlatvija” vērsās VAS “Latvijas Pasts”, kas ir lielākais Latvijas pasta nozares uzņēmums.

Liela mēroga izmaiņas

Jaunā atmuitošanas kārtība no 1. jūlija attieksies uz visu pasta nozari visā Eiropas Savienībā, tostarp uz pilnīgi visiem pasta komersantiem Latvijā un to klientiem – faktiski katru Latvijas iedzīvotāju, kas iepērkas trešo valstu interneta veikalos vai saņem sūtījumus no draugiem vai radiem, kuri dzīvo ārpus Eiropas Savienības. Trešo valstu sūtījumu atmuitošana noteiktas vērtības sūtījumiem atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajai kārtībai nav nekas jauns, un sūtījumu saņēmēji paši vai muitas brokeri – arī “Latvijas Pastā” ir šāds muitas brokera pakalpojums – ar to nodarbojas ik dienu.

“Protams, no 1. jūlija runa būs par pilnīgi citu mērogu un daudz kas būs atkarīgs gan no VID kapacitātes un spējas skaidrot klientiem jauno kārtību, izklāstot atmuitošanas procesu un iespējas, gan pasta komersantu gatavības piedāvāt klientiem no savas puses ērtu atmuitošanas pakalpojumu.

“Latvijas Pasts” plāno piedāvāt vēl ērtāku un vienkāršāku atmuitošanas pakalpojuma saņemšanu. Patlaban izstrādājam elektronisku rīku, kas būs izmantojams jebkurā viedierīcē vai datorā un ļaus ērti un viegli veikt atmuitošanas procedūru un nodokļu samaksu. Tāpat kā līdz šim, klients, kas saņems muitojamu sūtījumu, varēs izvēlēties atmuitošanu veikt pats VID EDS sistēmā vai pieteikt šo pakalpojumu “Latvijas Pastam”, laikrakstam stāsta “Latvijas Pasta” valdes loceklis Kristaps Krūmiņš.

Lai komunikācija notiktu iespējami ātrāk, pasts atkārtoti aicina klientus, iepērkoties trešo valstu e-komercijas platformās, obligāti norādīt savu mobilā tālruņa numuru. Plānots, ka, saņemot muitojamus sūtījumus, “Latvijas Pasts” uz šiem numuriem, tāpat kā līdz šim, izsūtīs klientiem īsziņas, bet jaunums būs saite, uz kuras uzspiežot, klients varēs ērti pāradresēt attiecīgo atmuitošanas uzdevumu “Latvijas Pastam”, kas tālāk nodrošinās šī pakalpojuma sniegšanu.

Neērtības būs, uzņēmums saskata arī riskus

“Protams, rēķināmies arī ar zināmām neērtībām, ko radīs jaunā kārtība pēc 1. jūlija. Pieļaujam arī klientu neapmierinātību, jo, kā parasti šādu pārmaiņu gadījumos, lai cik daudz informācijas būtu sniegts iepriekš, daļa klientu noteikti nebūs neko dzirdējuši par muitošanas nepieciešamību un to, ka sūtījumu atmuitošana un nodokļu piemērošana nav “Latvijas Pasta” izdomāta kārtība vai Valsts ieņēmumu dienesta iegriba, bet gan vienots visas Eiropas Savienības nodokļu regulējums. Pieņemam, ka sākotnēji varētu būt nesaprašanās par pašu procesu, kas kopīgiem spēkiem būs jāizprot un kam sākotnēji jāiziet cauri būs mums visiem – gan Valsts ieņēmumu dienestam, gan sūtījumu saņēmējiem, gan “Latvijas Pastam”, spriež K. Krūmiņš.

“Latvijas Pasta” valdes loceklis atklāj, ka uzņēmums saredz arī virkni risku. Piemēram: liels sūtījumu apjoms, kas būs jāuzglabā, līdz sūtījumi tiks atmuitoti, jo tikai tad tos varēs nodot klientiem; liels sūtījumu apjoms, kas netiks atmuitots, un “Latvijas Pastam” būs nepieciešamas papildu telpas šādu sūtījumu glabāšanai noteiktu laiku; uzskaite un papildu cilvēkresursi, kas apstrādās sūtījumus, tajā skaitā fiksējot un atrodot tos sūtījumus, kuri kopējā sūtījumu īpatsvarā ir atmuitoti un kuri vēl nav, ņemot vērā, ka būs arī tādi sūtījumi, kas netiks atmuitoti; liels apjoms to sūtījumu, kuru atmuitošanai nebūs pietiekamu datu, piemēram, sūtījuma satura dati, kuru trūkums neļaus noteikt sūtījuma vērtību un tātad – atmuitošana nebūs iespējama; liels apjoms to sūtījumu, kuru atmuitošanai nebūs pieejami dati elektroniskā formā un būs nepieciešams manuāls darbs, lai šādiem sūtījumiem nodrošinātu datus elektroniski, uz kuriem balstīts ātrs atmuitošanas process.

VAS “Latvijas Pasts” valdes loceklis K. Krūmiņš atzīst, ka šie jauninājumi rada papildu izmaksas un apjomīgus organizatoriskos un tehnoloģiskos sagatavošanas darbus, jo ieguldījumi jāveic, piemēram, IT sistēmās gan atmuitošanas pakalpojuma uzlabošanai, gan sūtījumu reģistrēšanai, gan klientu informēšanai. Jau pašlaik lieli resursi, vairāk nekā 250 000 eiro, ir investēti attiecīgo IT sistēmu izveidē un pilnveidē, kā arī būs nepieciešami papildu cilvēkresursi, tostarp muitas brokeru komandas paplašināšanai un sūtījumu apstrādei, un skaidrs, ka izmaksas tikai augs.

Šis ir pēdējais brīdis

Plašākais pakomātu tīkls Baltijā “Omniva” norāda, ka šis ir pēdējais brīdis, kad iedzīvotāji var pasūtīt preces no Ķīnas, ASV vēl nemaksājot PVN.

“Sūtījumu skaita dinamika liecina, ka arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju pasūta dažādas preces no valstīm, kas atrodas ārpus ES. Iemesli tam ir dažādi – zemākas cenas priekšrocība, preču sortimenta un specifikas mērogs. Tāpat redzam, ka lielākās daļas pasūtīto preču vērtība šobrīd ir zem esošā PVN sliekšņa – 22 eiro. Tādēļ aicinām ikvienu, kas plāno veikt pirkumus trešo valstu e-komercijas platformās un vēlas vēl paspēt ietaupīt līdzekļus, savus pasūtījumus izdarīt tuvākajās dienās, jo aptuvenais piegādes laiks, piemēram, no Ķīnas, ir viens mēnesis,” norāda “Omniva” Biznesa attīstības vadītājs Edgars Isaks.

No 1. jūlija par pirkumiem līdz 150 eiro būs jāiesniedz muitas deklarācija un jāmaksā PVN, bet sūtījumiem, kuru vērtība lielāka par 150 eiro, būs jāmaksā arī muitas nodoklis, kura likmi nosaka atbilstoši tarifa klasifikācijai.

“Tā kā jaunā muitošanas kārtība skars arī “Omniva” klientus, mēs domājam par viņu ērtībām un jau tagad strādājam pie procesa, lai arī pēc 1. jūlija nodrošinātu klientiem savlaicīgu un kvalitatīvu servisu. Proti, saņemot sūtījumu Latvijā, “Omniva” nosūtīs saņēmējam SMS un e-pastu par ienākošo sūtījumu, atmuitošanas un saņemšanas kārtību, kā arī instrukciju muitas deklarācijas aizpildīšanai,” uzsver E. Isaks.