Profesionālā slēpotāja ieteikumi: ko iegādāties sporta veikalos izpārdošanas laikā, un kuros Latvijas kalnos slēpot

Slēpošanas sezona Latvijā rit pilnā sparā, tikmēr sporta apģērbu veikali vilina ar pievilcīgām atlaidēm. Latvijā pazīstams slēpotājs, slēpošanas sacensību Swedish Cup 2018 un FIS 2018 čempions, kā arī sporta zīmola 4F vēstnieks Miks Zvejnieks dalās ieteikumos par to, kā un kāda veida slēpošanas apģērbu iegādāties izpārdošanas nedēļās, ko nozīmē uzraksti Primaloft, Dermizax un Neodry uz etiķetēm, vai ir nepieciešamas personīgās slēpes, un kādi Latvijas kalni ir vislabākie ziemas priekiem.



Latvijas iedzīvotāji nereti aizmirst par ķiveri. Tas ir īpaši bīstami, ja slēpošanas pieredzes nav vai gandrīz nav. „Ķivere ir obligāta pat pieredzējušiem sportistiem, un taupīt uz tās rēķina noteikti nav pareizi. To var iznomāt uz vietas vai savlaicīgi iegādāties savu. Turklāt, braucot slēpot, jādomā par termoveļu, kas saglabās ķermeņa siltumu, jo īpaši, kad slēpo ilgāku laiku.” Sportists piebilst, ka nereti mūsu tautieši ģērbjas kā pagadās: džinsos, īsās jakās, zem kurām, ja slēpotājs nokrīt, sakrājas sniegs, nereti aizmirst par cimdiem. Tāpat ir jāgādā, lai sportošanas laikā nekas nekur nekarātos: “Dažkārt var pamanīt slēpotājus, kuriem no apģērba karājas šņores vai bikšu turētāji. Ar tiem var aizķerties gan braucot no kalna lejā, gan paceļoties augšā. Ir jāuzmanās un jāizvairās no šādām situācijām - tas var beigties slikti!”

Latvijas laikapstākļiem piemērotākā ir universāla slēpošanas jaka. Mūsu platuma grādos laikapstākļi mēdz krasi mainīties, tāpēc jāizvēlas materiāls, kas būs piemērots gan stipra vēja, gan paaugstināta mitruma gadījumā. „Jakas ūdensnecaurlaidība ir apzīmēta ar terminu Waterproof, kam seko skaitliskais blīvuma apzīmējums, piemēram, 5000 vai 10000. Vēlams, protams, izvēlēties augstāku rādītāju, jo ​​šāda jaka paliek sausa ilgāk. Vēl ir svarīga siltumizolācija, jo tā aizsargās aukstā laikā, ja nolemsiet braukt -10C. Primaloft tiek uzskatīts par vienu no labākajiem sildītājiem un aizsargmateriāliem. Bikses un jakas, kurās izmanto šo izolāciju, lieliski aizsargā no aukstuma, saglabājot maksimāli vieglas un neierobežotas kustības, kas ir būtiski ērtai slēpošanai,” stāsta slēpotājs.

“Primaloft izolācijas materiāliem ir trīs labuma pakāpes: BLACK, SILVER un GOLD. Kādu izvēlēties - atkarīgs no finansēm un slēpošanas biežuma. Ja slēpot dodaties reti, prātīgāk izvēlēties modeli Black. Pievērsiet uzmanību arī tā sauktajai membrānai, tā uztur ādu sausu un siltu, nodrošinot efektīvu aizsardzību no aukstuma. Slēpošanas apģērba kolekcijā 4F, piemēram, tā ir divu veidu: NEODRY un Dermizax. NEODRY ļauj apģērbam “elpot”, vienlaikus pasargājot to no sniega un lietus. Līdzīgi kā ar ūdensnecaurlaidību, jo lielāks auduma blīvuma rādītājs, jo labāk. Savukārt Dermizax ir īpaši vēja un ūdens izturīga un vienlaikus “elpojoša” membrāna, kas izstrādāta profesionāļiem. Tā būs piemērota šī sporta faniem gan slēpošanai Latvijas kalnos, gan ārzemēs. Tas ir īpaši svarīgi, dodoties slēpot uz ziemeļvalstīm - Skandināviju vai Kanādu, kur klimats nav tik mitrs, toties ir krietni vēsāks.” Vēl sportists iesaka pārliecināties, vai apģērbs ir aprīkots ar ūdensnecaurlaidīgiem rāvējslēdzējiem – par šo vari pārliecināties pie konsultanta veikalā.

Slēpošanas apģērbu uz radiatoriem žāvēt nedrīkst. Miks Zvejnieks piebilst, ka pirts, plīts un pat radiatoru vai sildītāja tuvums ir ziemas apģērba kvalitātei nelabvēlīgi. „Ziemas sporta veidiem paredzētie apģērbi pagūs mierīgi izžūt nakts laikā, toties siltuma avota tuvums var to nopietni sabojāt.”

Dodiet priekšroku plānām termozeķēm. “Neatkarīgi no tā, vai Jūs īrējat slēpes un zābakus vai nē, apaviem jābūt kā uzlietiem, citādi slēpošana var kļūt ļoti neērta. Šī paša iemesla dēļ labāk izvēlēties plānās termozeķes, jo, ja apavi labi pieguļ kājai - un tam tā vajadzētu būt! - biezai zeķei vietas neatliks,” stāsta 4F vēstnieks.

Labā ziņa: viss slēpošanas apģērbs noderēs arī ikdienā. Lai arī šāda investīcija nav maza, tā ir attaisnojama, jo slēpošanas jaku varēs vilkt arī ikdienā - tā lieliski sasildīs ziemā un pasargās no sliktiem laikapstākļiem. Tas pats attiecas uz termoveļu, kas ir īpaši svarīgi mitrajā Latvijas ziemā sala laikā vai garākās pastaigās.

Latvijas labāko kalnu TOP 3. Tāpat Miks padalījās, kuri kalni, pēc viņa domām, ir labākie Latvijā: no visām sportists labprātāk izvēlas Siguldu. „Mans TOP 3 ir Kaķīškalns, Kordes trase un Siguldas pilsētas trase, kur ikviens atradīs kaut ko sev piemērotu: šeit ir gan iesācēju trases, kurās var pat braukt pat bez pieredzes, gan augstāki kalni, lai baudītu ātrumu un lielisku sniega segumu."