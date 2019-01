Putenis, zaķi, sniega kaudzes – kurš bīstamāks dārzam

Lai arī temperatūras ziņā ziema šogad padevusies mēreni auksta un augiem dārzos īpašu draudu nav, tas tomēr nenozīmē, ka problēmu nav vispār, uzsver Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) vecākais dārzkopības eksperts Māris Narvils. Šīs nedēļas ilgstošā snigšana un putenis augiem tomēr rada zināmu apdraudējumu.

Pirmkārt, pieturoties salam, putenis spēj pārvietot lielas sniega masas, kuras parasti uzkrājas aiz kādiem šķēršļiem, piemēram, žogiem. Ja sniega kaudzes veidotos iekšpusē, problēmu nebūtu. Taču tās, kā likums, krājas ārpus žoga, atvieglojot zaķu iekļūšanu dārzā, kur tie apgrauž mazo augļu kociņu jaunos dzinumus.

Ko darīt, lai garauši iespējami mazāk apdraudētu dārzu? M. Narvils iesaka – kamēr sniegs irdens, to gar žogu var nomīdīt, vai notīrīt ar sniega lāpstu. Gariem žogiem talkā būs jāņem sniega frēze ar pūtēju vai traktors ar sniega lāpstu. Nedrīkst aizmirst notīrīt arī grāvmalas gar žogu. “Vēja spēku un sniega masas pārvietošanu ievērojami kavē vējlaužu stādījumi. Taču tie nerodas kā uz burvja mājienu, tie savlaicīgi jāiestāda. Varbūt piemirsies, bet viena no vējlaužu funkcijām ir tieši dārza pasargāšana no lielākam, vēju sadzītām kupenām,” atgādina Māris Narvils.

Ja šāda darbošanās saimniekam tomēr šķiet apgrūtinoša, speciālists iesaka jau vasarā parūpēties par zaru slotiņām, kuras ziemā izvietot dārzā, lai zaķis ir paēdis un netīko apgrauzt jaunos kociņus.

Otrkārt, problēmas dārzā rada tie brīži, kas sniegs sasnieg, mazliet sāk kust un atkal piesalt. Tādējādi sniega masas svars uz augļu koku, ogulāju un dekoratīvo krūmu zariem var kļūt tik liels, ka tas draud ar zaru nolaušanu. Šo problēmu sekmīgi risināt var salīdzinoši īsu brīdi, kad sasnigušais sniegs ir irdens un to var pavisam viegli un vienkārši nokratīt no zariem. Kad tāds sniegs pakusīs un piesals, diemžēl dārza augiem vairs nepalīdzēsiet.

Iespējams, ka puteņu mēnesi februāri vieglāk pārlaidīs dārzi Kurzemes pusē, jo tur vienkārši ir mazāk sniega. Tomēr M. Narvils aicina sekot laika prognozēm un vajadzības gadījumā doties dārzam palīgā: “Atceramies, ka arī augiem piemīt atmiņa un par laikus sniegtu palīdzību tie var atmaksāt ar bagātīgu ražu vai krāšņu ziedēšanu,” norāda speciālists.