Recepte: Ar biezpiena un citronu krēmu pildītas pankūkas

Sastāvdaļas:

Mīklai

2 olas

½ litra piena

2 glāzes miltu

1 ēdamkarote cukura

1 ēdamkarote augu eļļas

sāls

Pildījumam

250 gramu biezpiena

2 ēdamkarotes skābā krējuma

50 gramu rozīņu

¼ citrona

3 ēdamkarotes cukura

Pagatavošana:

Pildījumam biezpienu bļodiņā ar dakšiņu uzirdināju un samaisīju ar skābo krējumu. Rozīnes paturēju vārītā ūdenī minūtes 15, lai uzbriest. Labi nomazgātam citronam norīvēju daļu dzeltenās miziņas, pierīvēju arī daļu citrona bez baltās kārtiņas, piekaisīju cukuru un samaisīju. Pēc tam biezpienam piemaisīju gan aromātisko citronu, gan apsusinātas izmērcētās rozīnes.

No tai paredzētajiem produktiem iejaucu mīklu un izcepu plānās pankūkas. Tad katras padzisušās pankūkas vienā malā ar karoti liku pildījumu un ietinu to kā aploksnē. Tā sagatavotās pildītās pankūkas vēl uzkarsētā pannā ar sviestu apcepu no abām pusēm, līdz tās kļuva zeltainas.

