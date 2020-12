Recepte: Biešu kūka ar skābā krējuma krēmu

Sastāvdaļas biskvītam:

500 g sarkano biešu,

360 g miltu,

120 ml olīveļļas,

30 g ingvera,

1 apelsīns,

1 citrona miziņa, sarīvēta,

4 olas,

50 g brūnā cukura,

4‒6 ēdamkarotes medus,

2 tējkarotes cepamā pulvera,

Vaniļas ekstrakts.

Sastāvdaļas krēmam:

0,5 kg 25 % skābā krējuma,

100 g cukura,

Vaniļas ekstrakts,

0,5 kg krēmsiera,

Dzērveņu vai brūkleņu ievārījums.

Pagatavošana

Nomizo bietes un sarīvē uz smalkās rīves. Biešu masai pievieno olīveļļu, svaigi spiestu apelsīna sulu, smalki sarīvētu ingveru, vaniļas ekstraktu, rīvētu citrona miziņu un visu kopā samaisa. Atdala olas dzeltenumu no baltuma. Dzeltenumu saputo kopā ar cukuru un medu. Olu baltumu puto, līdz veidojas stingras putas. Miltus ar cepamo pulveri pievieno biešu masai un samaisa, tad pievieno olu dzeltenumu masu, beigās iecilā olu baltumu. Liek kūkas formā un cep 30‒35 minūtes 180 grādu temperatūrā. Gatavību pārbauda ar koka irbulīti. Gatavo kūkas pamatni izņem no cepeškrāsns un ļauj tai padzist 10 minūtes, tikai tad ņem laukā no formas.

Kamēr biskvīts dziest, gatavo skābā krējuma krēmu. Skābo krējumu ar cukuru un vaniļas ekstraktu saputo, līdz krējuma masa kļūst stingrāka, tad pievieno krēmsieru un turpina putot, līdz iegūst viendabīgu masu.

