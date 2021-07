Recepte: Biezpiena, banānu un ogu kārtojums

Sastāvdaļas:

200 grami biezpiena

400 grami skābā krējuma

Cukurs

Banāni

Zemenes

Cepumi

Pagatavošana:

Vadoties pēc šīs receptes, šo to gan pamainot, ātri vien pagatavoju gardu desertu. Krēmveidīgu biezpienu ar dakšiņu sadrupināju un saputoju kopā ar skābo krējumu, tiesa gan, to tik daudz nepievienoju, un cukuru, cik nu šķita vajadzīgs, lai ēdiens nebūtu pārsaldināts. Banānu nomizoju un sagriezu kubiņos, tāpat - arī zemenes. Cepumus te neliku, bet izmantoju veikalā iegādātos biskvīta mīklas mafinus jeb kēksiņus, ko salauzīju nelielos gabaliņos. Nu stikla trauciņos varēju veidot kārtaino desertu, sākot ar balto krēmu apakšā un pēc tam izliekot arī pārējās sastāvdaļas, kārtas atkārtojot. Saldo ēdienu greznoju ar zemenēm un piparmētru lapiņām. Pirms baudīšanas vēl tikai kādu brītiņu to paturēju ledusskapī.