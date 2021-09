Recepte: Biezpiena plācenīši ar āboliem

Kā dažādot tradicionālos biezpiena plācenīšus? To mīklai varam pievienot gan vaniļas cukuru, gan citrona miziņu, gan arī kaltētos augļus, piemēram, plūmes, vai pat riekstus. Taču lieliski tie izdevās ar nelielos kubiņos sagrieztiem svaigiem āboliem, un ideālāk, ja gadās saldskābā šķirne ar stingru mīkstumu.

Sastāvdaļas:

200 gramu biezpiena

1 ābols

3 tējkarotes cukura

1 ola

70 gramu miltu

1/3 glāzes rīvmaizes

40 mililitru augu eļļas

Šķipsniņa sāls

Vaniļas cukurs

Kanēlis

Citrona sula

Pagatavošana:

Biezpienu saberzu ar olu, cukuru, vaniļas cukuru un šķipsniņu sāls. Ābolus nomizoju un sagriezu kubiņos, tos pirms iemaisīšanas mīklā vēl apslacīju ar citronu sulu un apkaisīju ar kanēli. Maisot pa daļām piekaisīju arī miltus – vismaz divas ēdamkarotes un divas tējkarotes. To daudzums gan var atšķirties atkarībā no biezpiena sulīguma, olas lieluma un pat no miltu veida, taču mīklai jābūt pietiekami stingrai, lai no tās varētu izveidot plācenīšus. Apaļās sagataves bagātīgi apviļāju rīvmaizē un cepu pannā ar uzkarsētu augu eļļu no abām pusēm līdz zeltainai garoziņai. Karstus gatavos plācenīšus vēl varam izlikt uz papīra dvieļa, lai nosusinātu liekās taukvielas. Un tad jau tos varam baudīt kopā ar skābo krējumu, medu vai ievārījumu.