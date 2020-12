Recepte: Klasiskās kartupeļu pankūkas

Sastāvdaļas:

4 lieli kartupeļi,

1 tējkarote sāls,

2 olas,

1 ēdamkarote kartupeļu cietes,

1 ēdamkarote miltu,

Eļļa cepšanai.

Pagatavošana:

Kartupeļus sarīvē uz rupjās rīves, pārkaisa ar sāli un divas minūtes ļauj nostāvēties, lai izdalās liekais šķidrums. Kad šķidrums izdalījies, to nokāš. Kartupeļiem pievieno olas, kartupeļu cieti, miltus un kārtīgi samaisa. Uz pannas uzkarsētā eļļā liek ēdamkaroti kartupeļu masas un pieplacina, lai veidojas plāna pankūka. Cep apmēram 1‒2 minūtes no vienas puses un otras, līdz tās kļūst zeltaini brūnas. Variācijas par to, ko pasniegt kopā ar kartupeļu pankūkām, ir ļoti daudz. Manas iecienītākās – skābais krējums, svaigs lasis, apcepts bekons u.tml.

Ja arī tu vēlies padalīties ar kādu no savām receptēm, sūti tās uz [email protected] un iepriecini portāla "Ziemeļlatvija" lasītājus!