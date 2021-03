Recepte: Salāti “Marta randiņš”

Sastāvdaļas:

300 gramu cāļa krūtiņas filejas

5 olas

2 tomāti

1 svaigs gurķis

½ saldā pipara

Majonēze

Sāls

Eļļa

Rotājumam:

Burkāns

Melnās olīvas

Siers

Zaļumi

Sarkanā kāposta sula

Pagatavošana:

Pavasaris nu ir klāt – gan dabā, gan sirsniņās! Un šādi, ar mīlestību gatavoti salāti, kādam var būt arī kā mājiens – teicams sākums ne tikai gardām brokastīm, pusdienām vai vakariņām, bet arī tuvākām savstarpējām attiecībām. Kā šajā “gleznā” uz šķīvja.

Lai radītu šo garastāvokli uzlabojošo un noskaņu radošo kompozīciju, vispirms sagriezu un pannā ar augu eļļu apcepu cāļa fileju, piekaisot arī garšvielas. Atdzisušu gaļu sagriezu sīkos kubiņos. Arī tomātus, gurķus un saldos piparus smalki sagriezu. Cieti izvārīju un nolobīju olas, atsevišķi sarīvēju triju olu baltumus, kā arī atlikušos dzeltenumus un abas pārējās olas. Šādus salātus uz lēzenā šķīvja varam veidot kārtās. Šoreiz dārzeņiem un gaļai pievienoju sarīvētās olas un visu samaisīju ar biezu majonēzi. Taču te varat izmantot arī kādus citus iecienītus salātus, arī bez gaļas vai bez majonēzes.

Samaisītos salātus izlīdzināju lielajā šķīvī un pārkaisīju ar sarīvētajiem olu dzeltenumiem. Ar zināmu interesi ķēros pie olu baltumu ietonēšanas – izdosies vai nē. Sasmalcināju šim nolūkam iegādātā sarkanā kāposta lapas. Rezultāts vispirms bija tumši sarkans. Piepilinot dažas piles ūdens, kāpostu sula sāka krāsoties zilos toņos. To vēl nedaudz atšķaidot, ieguvu gaišzilu šķidrumu, ko savukārt piepilināju un piemaisīju olu baltumiem. Nu jau varēju veidot kompozīcijas debesu fonu. Zaļajai zālītei sasmalcināju sīpolu lociņus un dilles. Sarežģītāk bija izveidot abus “mīlniekus”, tādēļ tos vispirms uzzīmēju un izgriezu no papīra. Vienam kaķītim uz smalkās rīves sarīvēju notīrītu svaigu burkānu, otram sīki sasmalcināju melnās olīvas. Pēc tam, izmantojot šablonus, tie jau tupēja zālītē paredzētajās vietās. Saulīti izgriezu no siera. Jauku dienu!

Ja arī jūs vēlaties padalīties ar kādu no savām receptēm, sūtiet tās uz [email protected] un ieprieciniet portāla "Ziemeļlatvija" lasītājus!